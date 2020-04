Brandenburg/H

Ein sturzbetrunkener Brandenburger hat am Dienstag um 18.55 Uhr auf einem Parkplatz am Tschirchdamm in Hohenstücken einen Unfall verursacht. Der 58-Jährige versuchte, mit seinem Opel in eine Parklücke zu fahren. Dazu war der Mann nicht mehr in der Lage und rammte einen VW.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. „Der Brandenburger musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen“, so Polizeisprecherin Jana Birnbaum. Das Ergebnis: 1,96 Promille. Polizisten stellten den Führerschein des 58-Jährigen sicher.

Von MAZ