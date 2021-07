Buckautal

Trinken, stänkern, pöbeln: Ein 37 Jahre alter Mann sorgte in der Nacht zum Dienstag für gehörigen Stress in einem Reisebus. Er bedrohte und beleidigte andere Fahrgäste und sorgte für Angst und Schrecken. Das in Polen zugelassene Fahrzeug war mit 54 Passagieren, darunter auch Kinder, auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin unterwegs. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die anderen Fahrgäste fühlten sich demnach von dem Betrunkenen derart belästigt, dass der Fahrer schließlich die Raststätte Buckautal ansteuerte und den Mann kurzerhand mit Sack und Pack an die Luft setzen wollte. Doch so einfach ging das wohl nicht. Der Randalierer wollte nämlich nicht aussteigen.

In seiner Not rief der Chauffeur die Beamten aus Brandenburg an der Havel zu Hilfe. Das war so kurz vor 3 Uhr am Morgen. Der Betrunkene war immer noch im Bus.

Polizei legt Mann die Handschellen an

„Auch gegenüber den Polizisten war er jedoch uneinsichtig und beleidigte auch diese in sehr aggressiver Weise“, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt von der Direktion West vom Auftreten des Mannes. Das konnte die Streifenwagenbesatzung jedoch nicht schockieren. „Die Beamten mussten ihm schließlich Handschellen anlegen und mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Bus holen“, schildert Schmidt die Situation.

Randalierer spuckt Polizisten an

Doch der Randalierer ließ sich selbst von der Polizei nicht beeindrucken. Er wurde sogar gewalttätig. „Bei der Fahrt zur nächsten Dienststelle, wo er zur Verhinderung weiterer Straftaten seinen Rausch ausschlafen sollte, bespuckte und beschimpfte er die Polizisten weiter, auch trat er nach ihnen“, berichtet Heiko Schmidt.

Die Beamten steckten Mann, der polnischer Staatsbürger ist, schließlich in eine Ausnüchterungszelle. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Nun ermittelt die Kripo in Brandenburg an der Havel gegen den Randalierer. Die Beamten erstatteten laut Schmidt eine Anzeige wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen den 37-Jährigen.

