Brandenburg/H

Schreck am Sonntag: Ein 36-jähriger Mieter hat in einem Mietshaus in Brandenburg an der Havel für Aufsehen gesorgt. Anwohner riefen die Polizei, weil der Mann eine Zimmertür aus dem geschlossenen Fenster des Treppenhauses geworfen habe.

Dann kehrte der betrunkene Mann (2,83 Promille) in die Wohnung zurück und zerstörte dort laut Zeugenaussagen das Mobiliar. Das teilte die Polizei am Montag mit. Den Einsatzort nannte sie nicht.

Nachdem die Beamten den Einsatzort erreichten, verließ der Mann das Wohnhaus in Richtung Straße. Dabei hielt er eine Metallgabel in seiner Hand und trat in bedrohlicher Weise auf die Beamten zu.

Polizisten überwältigen den Mann

Der mehrmaligen Aufforderung, die Gabel fallen zu lassen, kam er jedoch nicht nach, sagte die Polizei. Erst durch den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts sowie des Einsatzstocks sei es gelungen, den Mann zu Boden zu bringen und zu fixieren.

Dabei wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Es wurden ein Notarzt und der Rettungswagen gerufen. Der Notarzt wies den Mann zwangsweise in eine psychiatrische Fachklinik ein, da der Mann wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte bereits bekannt war und eine Gefahr für sich und andere darstellte.

Von MAZ