Beutezug in Brandenburg an der Havel: Einbrecher stehlen Material von Baustelle

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter sind vermutlich am zurückliegenden Wochenende in eine Baustelle im Stadtteil Nord eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die genaue Tatzeit ist demnach unklar. Der Einbruch hat sich nach Angaben aus der Inspektion zwischen 18 Uhr am Donnerstag der vergangenen Woche und diesem Montag um 8.30 Uhr ereignet. Als die Bauleute zum Wochenbeginn mit ihrer Arbeit anfangen wollten, entdeckten sie die Tat und riefen die Polizei.

Die Täter haben laut Polizeibericht diverse Baumaterialien gestohlen. Zudem ließen sie eine nicht genannte Menge an Buntmetall mitgehen. Der bei den Diebstählen entstandene Sachschaden ist laut Inspektion noch unklar. Er dürfte beträchtlich sein.

Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel ermittelt

Polizisten haben den Tatort untersucht und diverse Spuren sichergestellt, heißt es weiter in dem Bericht. Die Verantwortlichen der Baustelle haben eine Anzeige erstattet. Die Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt in dem Fall.

Von MAZ