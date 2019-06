Brandenburg/H

Am Freitagabend ist ein 29 Jahre alter betrunkener Mann bewaffnet durch die Brandenburger Innenstadt gelaufen. Zeugen bemerkten den Betrunkenen gegen 18.30 Uhr in der Kleinen Münzenstraße. In seinem Hosenbund steckte eine Waffe.

Polizeibeamte haben den jungen Mann ganz in der Nähe aufgegriffen und festgenommen. Da er keinen Waffenschein vorzeigen konnte, stellten sie die Schreckschusspistole sicher und fertigten eine Anzeige gegen den bei der Polizei schon bekannten Brandenburger.

Weil er so betrunken war, schickte die Polizei den Beschuldigten zur Ausnüchterung in eine Zelle. Am folgenden Morgen wurde er aus dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg nach Hause entlassen.

Von Jürgen Lauterbach