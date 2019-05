Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei wird in der Nacht zu Freitag zu einem Überfall in einem Hotel informiert. Gegen 0.45 Uhr tritt ein komplett schwarz gekleideter Mann an die Rezeption des Axxon Hotels in der Magdeburger Landstraße. Er geht um den Tresen herum und hält einen mitgebrachten Stoffbeutel in Richtung der Hotelangestellten an der Rezeption.

In der anderen Hand soll der Mann einen pistolenähnlichen Gegenstand gehalten haben, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Der Unbekannte fordert die Mitarbeiterin in englischer Sprache auf, dass Geld aus der Rezeptionskasse in den Stoffbeutel zu packen.

Pistolenartiger Gegenstand

Seine Aufforderung untermauert der Täter, indem er den pistolenähnlichen Gegenstand auf die verängstigte Frau richtet. Sie kommt der Aufforderung nach und packt das vorhandene Bargeld in den Stoffbeutel.

Anschließend nimmt der Fremde ihr den Beutel ab und verlässt das Hotel durch die Eingangstür in unbekannter Richtung.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Ergreifen des Täters, obwohl auch ein Diensthund der Polizei eingesetzt wurde.

Angestellte erleidet Schock

Die Hotelangestellte hat wegen des Überfalls einen Schock erlitten. Rettungskräfte haben sich umgehend um die Frau gekümmert und sie später ins Krankenhaus gebracht.

Aus der Klinik ist die Angestellte nach kurzer ambulanter Behandlung wieder entlassen worden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Überfall auf das Axxon Hotel in der Magdeburger Landstraße. Quelle: Volkmar Maloszyk

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie fragt: Haben Sie den/die Täter vor oder nach der Tathandlung beobachtet, oder haben Hinweise, auf die Identität des Täters, dann melden Sie sich unter der Telefonnummer: 03381/ 560-0, bei der zuständigen Polizeiinspektion Brandenburg. Zeugen können auch das Hinweisformular im Bürgerportal der Polizei nutzen. Dies finden Sie unter: www.polbb.eu/hinweis

Von Jürgen Lauterbach