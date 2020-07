Brandenburg/H

Karl Graf von Königsmarck hat am Freitag auf dem Friedhof zu Plaue seine letzte Ruhe gefunden. „Der letzte Graf von Plaue“, wie Ortsvorsteher Udo Geiseler ihn nennt, war am 26. Juni im Alter von 81 Jahren in einem Hospiz in Neuruppin gestorben.

Zu der Trauerfeier in der Plauer Kirche waren rund hundert Angehörige, Weggefährten und Freunde erschienen. Die Andacht hielt Pfarrer Uwe Gau. Auch Udo Geiseler und seine Vorgängerin, Lieselotte Martius, nahmen an der Trauerfeier teil.

Udo Geiseler : „Er ist zu Hause“

Kränze und Gestecke, in rot und weiß gehalten, schmückten den Altarraum um den aufgebahrten hellen Eichensarg. Daneben stand ein Foto des Verstorbenen.

Der aufgebahrte Sarg in der Plauer Kirche bei der Trauerfeier für Karl Graf von Königsmarck. Quelle: Heiner Dröse

„Er ist zu Hause“, sagte Udo Geiseler mit leisen Worten während der anschließenden Beerdigung auf dem Plauer Friedhof. Fast in Blickweite zum Schloss Plaue, dem Hauptsitz der Familie, nahm die Trauergemeinde von Karl Graf von Königsmarck Abschied. Seine drei Enkelkinder ließen drei große transparente und mit goldenen Punkten geschmückte Luftballons zum Himmel steigen, es war der berührendste Moment der Trauerfeier, nachdem Pfarrer Uwe Gau am Grab die letzten Worte an die Anwesenden gerichtet hatte. Gemeinsam beteten die Versammelten das Vaterunser.

Luftballons im Juliwind

Die Luftballons flogen, vom frischen Juliwind vorangetrieben, Richtung Schloss. Dorthin, in den Park zum Schießstand, zog es die Trauergäste für eine anschließende Gedenkstunde.

Karl Graf von Königsmark kam am 12. Mai 1939 in Neubrandenburg zur Welt, wenige Monate vor Kriegsausbruch. Als Kind war er immer wieder zu Besuch im Schloss Plaue, das der gräflichen Familie von 1839 an gehörte bis zur Enteignung 1945. Die Eltern flohen mit ihren Söhnen und der Tochter nach Baden-Württemberg.

Der Natur verbunden

In Nürtingen studierte von Königsmarck Landwirtschaft und wurde Diplom-Agraringenieur. 1967 heiratete er seine Frau Ingrid und das Paar bekam drei Kinder. In Westfalen erwarb von Königsmark einen Hof und baute eine Pferdezucht auf. Mehrere Jahre war er Pflanzenschutzbeauftragter, Vorsitzender des Reit- und aktiv im Jagdverein. Reiten und Jagen waren seine Passion. So ging denn auch eine festlich mit Zylinder und schwarzem Frack gekleidete Reiterin hinter den Sargträgern aus der Kirche hinaus zum Friedhof mit einer Fahne des Reit- und Fahrvereins Halle in Westfalen in der Hand als letzten Gruß.

Es ist 15 Jahre her, da verließ von Königsmark Westfalen, kehrte zurück in seine ostdeutsche Heimat und wurde sesshaft in Stöffin bei Neuruppin. „Auch dort waren ihm Natur und Landschaft sehr wichtig“, sagte Pfarrer Uwe Gau.

Plaue war ihm bedeutsam

Der Bezug des Grafen von Königsmarck zu Plaue war immer eng. Auch seinen 80. Geburtstag feierte er in Schloss Plaue. „Er suchte den Kontakt zum Pfarrer und zu Kommunalvertretern“, sagte Uwe Gau in seiner Trauerandacht. Immer wieder war von Königsmarck zu Besuch und feierte den Fischerjakobi mit. Gut kannte ihn auch die langjährige frühere Ortsvorsteherin Lieselotte Martius.

Uwe Gau beschrieb von Königsmark als einen sehr feinfühligen, vielseitig interessierten Menschen mit großem Einfühlungsvermögen, der seine Freundschaften über Jahrzehnte pflegte. So ertönten auch die Klänge von Jagdhörnern seiner Jägerfreunde auf dem Friedhof. Ein Trauernder hielt einen Eichenzweig in der Hand statt Blumen.

Das Bestattungshaus Söchtig, das seit gut 20 Jahren eine Filiale in Plaue hat, gab der Beisetzung einen sehr feierlichen und ehrwürdigen Rahmen. Auf einer Trauerschleife standen die Worte: „Ruhe in Frieden, mein Freund“, auf einer anderen „Ein letzter Gruß, Stadt Plaue und Ortsvorsteher“.

