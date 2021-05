Bewerberin für Lehniner Kita-Leitung springt ab

Lehnin

Noch immer gibt es keine Nachfolgerin für die in den Ruhestand verabschiedete Lehniner Kita-Leiterin Martina Meier. Die Nachbesetzung der freien Stelle bereitet der Verwaltung mehr Schwierigkeiten als zunächst zu erwarten war. „Leider ist eine Bewerberin kurz vor der Vertragsunterzeichnung wieder abgesprungen“, teilte Kämmerin Dagmar Keding auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses der Kloster Lehniner Gemeindevertretung mit. Zuvor hatte bereits eine andere hoffnungsvolle Kandidatin einen Rückzieher gemacht. „Wir denken jetzt über eine interne Lösung nach“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Derzeit hat Stellvertreterin Ina Schönefeld die Leitung der Kita „Knirpsentreff“ in der Lindenstraße inne.

Noch freie Plätze

Weil es personelle Engpässe nicht nur in Lehnin, sondern auch in Damsdorf gibt, bestätigte Kämmerin Keding die Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Einrichtungen bis 17 Uhr. „Mehr ist mit dem derzeitigen Personal nicht leistbar. Mit den betroffenen Eltern wurde gesprochen“, erklärte Keding. In den insgesamt sechs kommunalen Kita sind aktuell 38 Plätze nicht besetzt. Selbst wenn man die 15 Plätze abzieht, die den Kitas in Grebs, Göhlsdorf und Lehnin per Sondergenehmigung zusätzlich zur Betriebserlaubnis zugestanden werden, gibt es immer noch einen Überhang an Plätzen. Doch kann sich die Situation mit neuen Wohnungsbauten in Grebs, Damsdorf und anderen Ortsteilen schnell ändern.

Neue Kita kommt

„Zuzüge sind allerdings nur schwer kalkulierbar“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner mit Blick auf die Einwohnerentwicklung der Gemeinde, die sich in den letzten vier bis fünf Jahren insgesamt nur leicht erhöht hat. Kloster Lehnin hat knapp 11200 Einwohner und darf nach den Vorgaben der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg in den nächsten zehn Jahren nur elf Hektar neues Wohnbauland entwickeln. Trotzdem soll es bald im Ortsteil Trechwitz eine zusätzliche Kita in freier Trägerschaft geben. Die Erziehungs- und Bildungswege gGmbH will im einstigen Gut Quovadis einen Naturkindergarten einrichten. Fördermittel wurden inzwischen bewilligt, jetzt wird auf die Baugenehmigung gewartet.

Von Frank Bürstenbinder