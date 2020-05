Bibliotheken öffnen wieder: Bücher müssen in Quarantäne

Brandenburg/H

Bücher in Quarantäne, Absperrband, Mundschutz und eine Schutzwand aus Plexiglas gehören zum neuen Arbeitsalltag in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken.

Zur Galerie Nach siebenwöchiger Pause öffnet die Stadtteilbibliothek Hohenstücken wieder. Absperrband, Schutzwände und Körbe gehören zum neuen Alltag. Die MAZ hat sich umgesehen.

Maximal zehn Besucher

Nach siebenwöchiger Schließung beraten drei Mitarbeiter in der 300 Quadratmeter großen Kultureinrichtung wieder Gäste. Ab sofort dürfen maximal zehn Besucher für jeweils 30 Minuten in die Stadtteilbibliothek.

Der Brandenburger Thomas Goldschmidt ist einer der ersten. Gemeinsam mit der Leiterin der Stadtteilbibliothek Nadin Sternberg sucht er in den Regalen nach neuer Lektüre.

Sie berät nur mit Mundschutz, auch wenn für Besucher keine Tragepflicht besteht. Pro Monat pilgern bis zu 2500 Gäste in die Stadtteilbibliothek Hohenstücken, nach der Corona-Zwangspause ist der Ansturm groß.

„Den Menschen fehlt das Miteinander. Viele Bewohner des Stadtteils kommen jetzt häufiger und schätzen einfach das Gespräch. Wir freuen uns über die Wiedereröffnung und sind froh, dass so ein Stück Alltag langsam zurückkehrt“, sagt Nadin Sternberg.

Bücher und DVDs in Quarantäne

Ihre Kollegin Tina Nimz registriert ausgeliehene Medien an der Rücknahme und legt Bücher, Spiele und DVDs anschließend für zwei Tage in das Mitarbeiterbüro. Dagegen hat auch ein Geheimagent keine Chance, der Film „ James Bond 007: Skyfall“ beugt sich seinem Schicksal.

„Zurückgegebene Medien gehen bei uns für zwei Tage in Quarantäne“, sagt die Leiterin der städtischen Fouqué-Bibliotheken Cornelia Stabrodt dazu auf MAZ-Anfrage. Die Maßnahme ist Teil der neuen Hygieneregeln in den Brandenburger Stadtteilbibliotheken, die sich auch an Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) orientiert.

Mehr Platz in der Innenstadt

Während die Fouqué-Bibliothek im Stadtteil Nord mindestens bis Ende Mai geschlossen bleibt, dürfen am Altstädtischen Markt 8 in der Brandenburger Innenstadt aktuell bis zu 30 Besucher ins Haus.

Denn dort haben die zehn Mitarbeiter 1.000 Quadratmeter Platz und können Mindestabstände besser gewährleisten. Ein- und Ausgang sind hier momentan voneinander getrennt, Besucher gelangen aktuell an der rückwärtigen Seite des Gebäudes im Hof des Rathauses in die Bibliothek.

Absperrband gegen Menschenansammlungen

In Hohenstücken ist das anders. Hier isolieren Mitarbeiter den Eingangsbereich von der Rückgabe mit Absperrband, um Menschenansammlungen an der Info zu vermeiden, Mitarbeiterin Kerstin Kohl sitzt hinter einer Schutzwand.

Auch das Verweilen in den Kultureinrichtungen ist in Zeiten der Corona-Eindämmungsverordnungen nicht erlaubt. Deshalb entfernen die Mitarbeiterinnen Nadin Sternberg, Kerstin Kohl und Tina Nimz in Hohenstücken Spielzeugkisten, Stühle und Tische aus der Kinderbibliothek, dem Erwachsenenbereich und lagern sie im Multifunktionsraum des Bürgerhauses.

Gäste dürfen keine PCs nutzen

Zusätzlich stehen im Mitarbeiterbüro jetzt auch drei Computer mit Internetanschluss und eine Nintendo Wii U-Spielekonsole, die Besucher aktuell nicht nutzen dürfen. Für Tina Nimz ist die Wiedereröffnung dennoch ein Grund zur Hoffnung.

„Ich wünsche mir, dass alle Mitarbeiter gesund bleiben und sehe, dass die Gäste sehr viel Verständnis für unsere Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen haben. Langfristig hoffe ich aber, dass Besucher hier wieder sitzen dürfen und wir Veranstaltungen organisieren können. Dafür werden wir unser Bestes geben“, sagt die Bibliotheksmitarbeiterin.

Die Leiterin der Stadtteilbibliothek Nadin Sternberg nickt, betont aber auch, dass ein Leben in Zeiten der Pandemie für alle Mitarbeiter ungewohnt sei. „Wir müssen erst Erfahrungen sammeln und schauen dann immer schrittweise, wie wir weitermachen“, sagt die 38-Jährige.

Die Stadtteilbibliothek Hohenstücken ist Montag bis Freitag von 09 bis 15 Uhr geöffnet. Die Hauptstelle der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt 8 öffnet hingegen Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr. Dort startet der letzte Einlass um 17.30 Uhr.

Von André Großmann