Bibliotheksdirektorin Stabrodt: Die Menschen sind sehr froh, wieder kommen zu können

Brandenburgs Bibliotheken mussten sehr früh schließen. Leiterin Cornelia Stabrodt dazu, was die vergangenen Wochen geändert haben und welche Rolle Büchereien und das Lesen heute einnehmen.

MAZ: Wie ist die Resonanz, seit sie wieder öffnen durften?

Cornelia Stabrodt: Wir haben gerade an diesem Montag einen wirklichen Ansturm gehabt. Es sind 1972 Medien zurückgegeben worden. Davon kamen knapp 1300 aus der Kinderbibliothek. Zum Glück sind 2900 Medien wieder ausgeliehen worden, so dass wir für das, was zurückgegeben wurde, Platz hatten. 500 Leute haben uns besucht.

Grundsätzlich sind die Leute sehr froh, wieder kommen zu können – selbst unter den völlig anderen Bedingungen.

Bibliotheken mit neuen Öffnungszeiten und zusätzlichem Lieferdienst Die Fouqué-Bibliothek und die Stadtteilbibliothek in Hohenstücken sind seit dem 4. Mai wieder geöffnet. Die Hauptstelle, Altstädtischer Markt 8, kann Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr besucht werden. Um 17.30 Uhr erfolgt der letzte Einlass. Ein- und Ausgang sind derzeit getrennt. Zum Eingang geht es im rückwärtigen Teil des Gebäudes. Am Mittwoch ist der Lieferdienst im Einsatz. Ab sofort können auch Medien aus den Stadtteilbibliotheken in Hohenstücken und Nord gebracht werden. Zudem werden bereits entliehene Medien bei der Anlieferung einer Neubestellung wieder mitgenommen, wenn sie in eine Tasche passen. Bestellungen können telefonisch unter 03381-584203 und per Mail an bibo@stadt-brandenburg.de aufgegeben werden. Die Stadtteilbibliothek Hohenstücken, Walther-Ausländer-Straße 1, hat montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geöffnet Die Stadtteilbibliothek Nord bleibt geschlossen. Die Medien sind bis zum 8. Juni verlängert, sie können nicht in der Hauptstelle zurückgegeben werden.

Welche Bedingungen sind das zum Beispiel?

Wir haben die Aufenthaltsdauer auf 30 Minuten begrenzt, lassen nicht mehr als 30 Leute rein. Die Sitzplätze sind weggeräumt, die Rechercheplätze und Spielekonsolen gesperrt.

Die Bibliotheksmitarbeiter wie Simone Schulze recherchieren nun für die Besucher. Die Ergebnisse werden am gegenüberliegenden Bildschirm angezeigt. Quelle: Rüdiger Böhme

Als Alternative haben wir unseren elektronischen Katalog gespiegelt. Meine Mitarbeiter geben nun ein, was gesucht wird. Dann wird auf einem gegenüberliegenden Bildschirm gezeigt, was der Besucher zum Thema ausleihen kann. Zusätzlich skizzieren wir an einem Plan am Computer genau, wo er dafür hin gehen muss. Damit wir den Abstand halten können. Die Praxis, bei der wir mit dem Besucher bis ans Regal gehen, ist bei 1,50 Meter schwierig. Daher hat mein Kollege sich so einen Grundriss ausgedacht.

Es mussten also einige Überlegungen für die Wiedereröffnung angestellt werden...

Das war die Quintessenz aus der Zeit der Schließung. Dass wir uns viele Gedanken gemacht haben, wie wir die Bibliothek nicht nur als Bücherhort, sondern als moderne Einrichtung präsentieren können.

Sie haben in der Schließzeit einen Lieferdienst eingerichtet. Was war der Grund dafür?

Letzten Endes sehen wir die Daseinsfürsorge als Auftrag. In dem Wissen, dass viele Menschen zuhause sind, wollten wir unseren Service so ausdehnen, dass wir die kontaktlose Übergabe machen können. Wir haben knapp 1000 Medien seit Anfang April befördert. Das entspricht etwa zwei Tagesleihen in der Hauptstelle.

Schon ein Unterschied. Dennoch werden Sie den Lieferdienst beibehalten. Warum?

Zum einen, weil er auf Zuspruch gestoßen ist. Zum anderen, weil die Stadtteilbibliothek in Nord geschlossen ist. Wir wollen die Bürger erreichen.

Das erinnert an die mobilen Bibliotheken von früher, mit denen vor allem die Landbevölkerung erreicht werden sollte.

Es ist in der Tat für Menschen, die in Mahlenzien, Plaue oder Kirchmöser wohnen, eine bequemere Art an die Medien zu kommen, als sich auf den Weg zu uns machen zu müssen.

Kirchmöser war keine Seltenheit bei den Fahrten. Es ist möglich, dass es nun noch mehr in die Breite geht.

Demnach ist die Stadtteilversorgung Ihrer Ansicht nach wichtig?

Das bemerken wir gerade in Nord, wo die Bibliothek noch geschlossen ist. Es wird gern gesagt, die Bewohner aus Nord können in die Hauptstelle kommen. Nein, das Durchschnittsalter ist dort sehr hoch und da kann auch der nächste Meter zum Problem werden.

Die Menschen aus dem Stadtteil vermissen ihre eigene Einrichtung. Stadtteilbibliotheken haben noch den Touch von Tante-Emma-Läden. Man kennt sich dort, man weiß, wer da sitzt, man wird noch das ein oder andere Wort los. Bibliotheken sind auch Orte der Kommunikation und der Begegnung.

Was müssen denn Bibliotheken heute bieten, was Sie früher nicht bieten mussten?

Als Einrichtung sind wir sehr daran interessiert, uns von dem Bild, wir rennen mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend und sind nur darauf bedacht, dass hier Ruhe herrscht, zu verabschieden. Hier steppt schon der Bär. Bei 300 Veranstaltungen im Jahr mit Schulklassen, Kitagruppen und mehr ist hier ordentlich Bewegung drin. Diese Veranstaltungstätigkeit in dem Spektrum hat es früher nicht gegeben. Also mittels Veranstaltungen vor allem die Kinder zum Lesen zu verführen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Kinder nicht nur vor dem PC sitzen.

Ich will nicht sagen, dass wir Unterhaltungskünstler sind. Aber schon ein bisschen auf dem Weg dahin.

Sie haben mir widersprochen, als ich zitierte, dass Corona für eine Renaissance des Buches sorgen könnte. Stattdessen sagten Sie, das Buch war nie weg. Können Sie das erläutern?

Da ich ziemlich lange im Geschäft bin, konnte ich verschiedene Entwicklungen beobachten. Als zum Beispiel das Internet aufkam, kam gleichzeitig die Frage, warum wir noch Bibliotheken brauchen. Wir könnten doch alles aus dem Internet ziehen.

Dann war ganz schnell zu merken, dass die Fülle des Internets den Durchschnittsbürger überfordern kann. Hinsichtlich der Verlässlichkeit der Informationen, die man findet.

Es fehlt auch das haptische Gefühl – also ein Buch in der Hand zu haben, es Seite für Seite umzublättern. Für das Ausleihverhalten ist nicht zu verzeichnen, dass E-Books den Printmedien den Rang ablaufen. Allerdings ist durch Corona durchaus eine spürbare Mehrung der E-Book-Leihe eingetreten.

Welche Bedeutung hat es denn, ein Buch zu lesen?

Lesen hat auch was mit dem eigenen Geschick zu tun. Es ist eine Kultur, die Fertigkeiten und Fähigkeiten schult. Das ist die Konzentrationsfähigkeit. Das ist die Fantasie, die in Bewegung gerät. Man sagt ja nicht umsonst, das Buch ist das Kino im Kopf. Dass man sich seine eigenen Gedanken macht und vielleicht ein Verständnis für die Welt in den verschiedensten Formen ableiten kann. Für die Toleranz.

Ich wage zu behaupten, dass das noch ganz lange so bleiben wird.

Von Antje Preuschoff