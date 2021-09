Brandenburg/H

So viel Auswahl ist selten: 17 Biere wollten gekostet werden. Je fünf Sorten boten die Braugruppe „Ährensache“ der Altstädter und die Ludwigsauer Brauerei aus Kremmen an. Sieben verschiedene Biere steuerte die Beetzsee-Brauerei aus der Mötzower Vorstadt zur Vielfalt des Bierfestes bei.

Zum viertem Mal luden die Altstädter am Samstag zu ihrem Bierfest auf den Hof des Bürgerhauses in der Brandenburger Bäckerstraße ein. Seit 2018, stets Anfang September, dreht sich auf dem historischen Pflaster alles ums Bier. Bei Gerstensaft und feinen Speisen aus dem Backofen ließen es sich die Besucher gut gehen. Gemütliche Atmosphäre herrschte auf dem Hof.

Gutes Bier aus Kremmen ist dabei

Jan Bölke schmeckte das Bockbier aus Kremmen sehr gut. „Es ist nicht zu spritig und der schöne Geschmack bleibt lange auf der Zunge“, sagt er. Thomas Fehse zählt das Böhmische Pilz, ebenfalls aus Kremmen, zu seinen Favoriten des Feste: „Es ist schön malzig und der leichte Geschmack nach Apfel hält lange an – sehr angenehm.“

Mohammed Aktoui ist bei der Braugruppe fündig geworden: „der Schwarze Teufel, weil er so schön reinhaut“. Der „Schwarze Teufel“ ist ein rauchiges Bockbier der Braugruppe – mit 8 Prozent ein eher kräftiges Bier.

Nach Art englischer Biere gebraut

Erstmals am Hahn haben die Altstädter die Braukreation „Thipa“. Hinter dem Namen steckt ein Indian Red Ale, berichtet Ingo Mechelke von der Braugruppe. Es wird wie englische Bier gebraut, ein rötlicher Malz gibt ihm seine Farbe.

Um vor 200 Jahren Bier unverdorben auf dem langen Seeweg nach Indien zu transportieren, wurde das vierprozentige Bier in England etwas eingedampft. Dieser „Sirup“ hatte nun 8 Prozent und sollte eigentlich nach der Ankunft mit Wasser verdünnt werden. „Was die Soldaten in Indien natürlich nicht taten“, erzählt Mechelke und lacht. So entstand das hochprozentige Indian Ale, das heute noch seine Liebhaber findet.

In der Braugruppe ist es vor Jahren als Versuch gebraut worden, nun kam es das erste Mal in den Ausschank. Aufgrund des hohen Materialeinsatzes, viel Hopfen kommt ins Spiel, „müsste man ein 0,3-Liter-Glas für 8 Euro verkaufen, um wirtschaftlich zu arbeiten“. Das muss die Braugruppe zum Glück nicht. „Wir brauen, weil es uns Spaß macht“, sagt Ingo Mechelke.

Mehr über die Braugruppe erfährt man auf der Internetseite der Altstädter unter www.brandenburg-altstadt.de

Von Heiko Hesse