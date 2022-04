Pritzerbe

Einen neuen Anstrich hat er schon bekommen. Im frisch renovierten Saal im Haus der Begegnung wird es am kommenden Sonnabend, 30. April, ein Eröffnungskonzert mit der Big Band der Musikschule Vicco von Bülow geben. Motto des Abends: „Mit Schwung in den Mai“. Die Veranstaltung in der Havelstraße beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Platzzahl nimmt Jürgen Pieper telefonische Anmeldungen unter 033834/40 37 03 entgegen.

Von Frank Bürstenbinder