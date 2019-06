Brandenburg/H

Yorkshire-Terrier Rocco zeigt Zunge und blickt vor dem Bürgerhaus Hohenstücken aus dem Fahrradkorb. Der fünf Jahre alte Vierbeiner erkundet täglich mit Hundehalterin Gudrun Schröder die Gegend und ist beim ersten Haustier-Fotowettbewerb des Stadtteils zu sehen.

Tierfotos aus Hohenstücken gesucht

„In Hohenstücken haben viele Menschen Haustiere, auf die sie stolz sind und das können sie auch gern auf den Fotos zeigen. Ich bin gespannt, was für Bilder eintrudeln“, sagt Carolin Steinert vom Quartiersmanagement.

Beim Haustier-Fotowettbewerb dürfen auf Bildern auch Tierbesitzer mit ihren Lieblingen zu sehen sein, die Fotos sollten aber idealerweise in Hohenstücken entstehen, betont Steinert. Die 32-Jährige freut sich auf Schnappschüsse von Hunden, Katzen, Hasen, Vögeln, exotischen Tieren und hat „großen Respekt“ vor einer Riesenschlange wie einer Boa.

Verbundenheit zu Hund und Stadtteil

Währenddessen blickt Gudrun Schröder im Stadtteilbüro des Hohenstückener Bürgerhauses auf Rocco. „Er bewacht mich, wenn jemand Fremdes vor der Tür steht und meldet sich dann gleich zu Wort“, sagt die 61-Jährige.

Für sie ist Rocco „ein treuer Begleiter“, der ihr ans Herz gewachsen ist und Hohenstücken ihre Heimat. „Hier ist es schön grün und ich freue mich über die Bewegung mit dem Hund, sie ist ein toller Ausgleich“, sagt die Erzieherin.

Schröder lebt seit 32 Jahren im Stadtteil, sie spaziert mit ihrem Yorkshire-Terrier täglich eine Stunde und das nie auf der gleichen Route. So läuft sie mal in Richtung Görden, zur Wilhelm-Busch-Grundschule und in Richtung des Bürgerhauses.

„Dabei kommt man mit vielen Tierliebhabern ins Gespräch, das verbindet“, sagt die Brandenburgerin. Sie ist stolz auf ihren Hund, will diese Verbundenheit zeigen und nimmt deshalb am ersten Haustier-Fotowettbewerb teil. Die besten Bilder sollen beim Stadtteil-Fest am 7. September ausgezeichnet werden.

Bilder von Haustieren können bis zum 9. August per E-Mail an steinert@bas-brandenburg.de gesendet werden. Zusätzlich ist es möglich, Fotos per Facebook an die Seite „Stadtteil Hohenstücken“ weiterzuleiten oder in das Stadtteilbüro des Bürgerhauses zu bringen. Weitere Infos telefonisch unter 03381/30 65 758.

Von André Großmann