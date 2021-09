Birgit Didczuneit-Sandhop ist jetzt Honorarprofessorin der TH Brandenburg

Brandenburg/H

Sie ist Ärztin, Soldatin, Politikerin und nun auch Professorin: Bei einer feierlichen Ernennung erhielt Birgit Didczuneit-Sandhop, Chefärztin der HNO-Klinik am Städtischen Klinikum, am Dienstag ihre Urkunde als Honorarprofessorin Medizininformatik im Fachbereich Informatik und Medien der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Das teilte die THB am Mittwoch mit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Ehrentitel Ihre hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen in der Forschung würdigen und dass wir eine so engagierte Frau unter unseren Honorarprofessorinnen und -professoren begrüßen können“, gratulierte Andreas Wilms, Präsident der Hochschule.

Er überreichte die Urkunde im Beisein des Dekans des Fachbereichs Informatik und Medien, Martin Schafföner, der nun vielen weiteren gemeinsamen Projekten mit Birgit Didczuneit-Sandhop entgegenblickt.

Kooperationen zwischen dem Städtischen Klinikum und der THB

„Besonders wichtig ist mir, dass wir die Kooperationen zwischen dem Städtischen Klinikum sowie der Technischen Hochschule Brandenburg und der Medizinischen Hochschule Brandenburg weiter vorantreiben“, sagte die Honorarprofessorin laut Pressemitteilung. „Es ist ein Segen, dass wir nicht nur eine, sondern sogar zwei Hochschulen in der Stadt haben. Darauf können wir aufbauen.“

Die 58-Jährige arbeitete bereits zwei Jahre lang als Lehrbeauftragte an der THB und befasst sich mit Themen wie Krankenhausorganisation, Prozess- und Qualitätsmanagement sowie Grundlagen der Medizin. Zugleich hat sie einen Lehrauftrag an der Medizinischen Hochschule Brandenburg inne.

Birgit Didczuneit-Sandhop wurde zur Honorarprofessorin an der Technischen Hochschule Brandenburg ernannt. Quelle: THB/Bianca Kahl

Seit 20 Jahren arbeitet sie als Chefärztin in der HNO-Klinik im Städtischen Klinikum. Sie sitzt für die CDU in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung. Als Reservistin der Bundeswehr engagiert sie sich im Kreisverbindungskommando und fungiert als Oberfeldärztin in beratender Funktion gegenüber der Stadtverwaltung.

Auf dem Gebiet der Medizininformatik setzt sich Birgit Didczuneit-Sandhop unter anderem dafür ein, niedrigschwellige Angebote für Menschen mit Hörstörungen anzubieten. „Eine Feldstudie im ländlichen Raum hat gezeigt, dass 75 Prozent der Bevölkerung eigentlich ein Hörgerät benötigen, aber keines besitzen“, erklärt sie. Das liege unter anderem daran, dass sich viele Menschen davor scheuen, ihre Probleme in einer Arztpraxis abklären zu lassen.

Mit Projekten wie dem jährlichen Tag des Hörens oder neuen Ansätzen für die unkomplizierte Diagnostik fernab der Krankenhäuser und Arztpraxen will Birgit Didczuneit-Sandhop die medizinische Versorgung auf dem Lande stärken.

