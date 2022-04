Bis zu 360 Euro pro Jahr: Brandenburger Grüne und Umweltinitiativen fordern mehr Gebühren fürs Anwohnerparken

Brandenburg/H

Brandenburger Grüne, die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Kreisgruppe des Verkehrsclub Deutschland (VCD) fordern höhere Gebühren für Anwohnerparkplätze.

„Der Preis für einen Parkplatz in der Stadt ist zu niedrig. Er müsste nochmal genau berechnet werden. Zwei- bis dreihundert Euro pro Jahr sollten realistisch sein“, sagt VCD-Sprecher Gero Walter auf MAZ-Nachfrage.

Seiner Meinung nach nehmen Parkplätze Brandenburger Anwohnern ohne Auto öffentliche Räume weg, die er als Gemeingut sieht. „Die Allgemeinheit subventioniert Autofahrern den Parkplatz. Das ist ein Zustand, der so nicht bleiben kann“, sagt Walter.

Für ihn wird das Parken gegenüber anderen Verkehrsmitteln und Nutzungsmöglichkeiten „finanziell bevorzugt“ und erhalte eine Sonderstellung. In Brandenburg an der Havel kostet ein Anwohnerparkausweis pro Jahr 30 Euro, also umgerechnet acht Cent pro Tag.

Deutschlandweit zahlen Autofahrer mit 360 Euro in Freiburg am meisten. Für SUV´s und große Pickups werden dort sogar bis zu 480 Euro pro Jahr fällig. Seit 2020 können die Bundesländer Gebühren für Anwohnerparkplätze selbst festlegen oder den Gemeinden überlassen. Weil noch nichts geschehen ist, erteilte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) dem Bundesland eine „Rote Karte“.

Brandenburger Stadtverwaltung würde die Preise „nur sanft“ erhöhen

Die Brandenburger Stadtverwaltung kann sich eine stufenweise Erhöhung der Gebühren gut vorstellen, wenn das Land dies ermöglichen sollte. Weil Brandenburg aber eine Pendlerstadt sei, in der viele Menschen auf ihr Auto angewiesen sind, würde man „nur sanft und nicht drastisch“ an der Gebührenschraube drehen.

Trotzdem sieht selbst die Behörde die Anwohner-Gebühren als Privileg, denn die Verwaltungsausgaben stünden in keinem Verhältnis zu den Einnahmen. Im Vergleich zum Anwohnerparkausweis können bei einem privaten Stellplatz bis zu 480 Euro pro Jahr zusammenkommen.

Der grüne Landtagsabgeordnete Heiner Klemp hat sein Bürgerbüro in der Brandenburger Ritterstraße. Er ist dafür, dass Kommunen die Gebühren für das Anwohnerparken selbst festlegen. „Es geht nicht an, dass die 30 Euro Bearbeitungskosten in Brandenburg an der Havel nicht einmal den Aufwand decken, der in der Verwaltung dafür anfällt. Daher ist aus meiner Sicht eine moderate Erhöhung der Gebühren angezeigt“, sagt er der MAZ.

Anwohner kritisieren die Forderungen der Deutschen Umwelthilfe als realitätsfern

Anwohner wie Roger Müller empfinden die Forderungen der Deutschen Umwelthilfe als zu drastisch und realitätsfern. „Wem nützt eine Preiserhöhung in diesem Ausmaß, moderat ist sie aber angemessen. Die parkenden Autos stören doch niemanden“, sagt er und betont, dass die aktuelle Verkehrssituation wegen der vielen Baustellen belastend sei.

Er kritisiert die Forderung der DUH, die als eine der effektivsten Lobbyorganisationen des Landes gilt. Sie finanziert sich aus Spenden, Förderbeiträgen und öffentlichen Zuschüssen.

Anwohnerin Judith Plaßonke parkt ihren Wagen häufig in der Neustädtischen Heidestraße. Sie rechnet damit, dass die Gebühren in den nächsten Jahren steigen. „Wenn sich die Kosten fürs Anwohnerparken erhöhen sollten, bitte nur moderat und angemessen. Gerade steigen im Alltag schon so viele andere Preise“, sagt sie.

