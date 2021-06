Bistro im Marienbad hat einen neuen Betreiber

Brandenburg/H

Noch darf das Marienbad seine Pforten nicht öffnen. Wenn es aber soweit ist, wird auch das Marienbad-Bistro wieder Gäste verköstigen. Dafür sorgt Denis Gabbe. Der umtriebige Gastronom ist seit 1. Juni der neue Pächter und wird sich um alles rund um die gastronomische Versorgung im Marienbad kümmern. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und werde mit meinem Team gern dafür sorgen, die Besucher des Marienbades zu versorgen,“ so der 41-Jährige. Genug Erfahrung bringt er jedenfalls mit. So leitet er die Kantine der Stadtverwaltung in der Klosterstraße und ist der Gastwirt des Klein Kreutzer Anglerheimes „Fuchsbruch“. Hinzu kommt, dass es für Denis Gabbe ein klein bisschen auch eine Wiederkehr ist, hatte er doch vor vielen Jahren selbst als Aushilfe hier im Bistro gejobbt.

Um schnellstmöglich den Betrieb aufnehmen zu können, wird aber noch einiges nötig sein. So wurde ein Großteil des Inventars von der vorherigen Betreiberin erworben, zudem werden die Stamm-Mitarbeiter, die sich aufgrund der aktuellen Situation durch Corona nicht bereits umorientiert haben, übernommen. „Ich hoffe, auch Mitarbeiter zurückgewinnen zu können. Vielleicht findet ja der eine oder andere wieder den Weg ins Bistro. Außerdem suche ich natürlich weitere Kollegen – gern Studenten oder Minijobber,“ so Gabbe.

Denis Gabbe ist der neue Pächter des Marienbad-Bistros. Quelle: Rüdiger Böhme

Angefangen werden soll erst einmal mit kleinen und größeren Speisen, Fingerfood und deutscher Küche. „Wir müssen sehen,wie sich alles entwickelt und dann das Angebot erweitern und bei Bedarf umstellen,“ erzählt Gabbe, für den es wichtig ist, die Kunden schnell, aber trotzdem mit guter Qualität zu bedienen.

Vieles wird sich wohl erst auch ergeben, wenn der Betrieb wieder läuft und man mit den Besuchern im Kontakt steht. Eine Idee zu Veränderungen hat Denis Gabbe aber schon. So soll die Terrasse der Sauna umgestaltet und attraktiver werden. Doch bis dahin bleibt viel zu erledigen. Vor allem muss darauf gewartet werden, wann das Marienbad endlich öffnen darf.

Von Rüdiger Böhme