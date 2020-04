Bitte bleibt gesund! Diese Plakate machen den Brandenburgern Mut

Brandenburg/H

Mut machen in schweren Zeiten: Mitarbeiterinnen der Kita „Michaja“ in der Magdeburger Straße in Brandenburg an der Havel haben ein Regenbogentransparent mit dem Schriftzug „Bleibt Gesund“ an die Hauswand. Sie wollen so allen kleinen und großen Havelstädtern Stärke geben, die schwere Zeit der Coronakrise zu überwinden.

Sie wollen Hoffnung geben, zeigen, dass es weiter geht und das Leben bunt ist. Außerdem wollen sie alle, Kinder und Eltern, ermutigen, durchzuhalten.

Mit diesem Schriftzug zeigen die Lehrerinnen der Klingenberg-Schule wie sehr sie ihre Schüler vermissen. Quelle: Rüdiger Böhme

Stark beschäftigt die Corona-Krise auch Lehrer. Ihnen fehlen die Schüler und der persönliche Unterrichtskontakt. So geht es auch den Lehrerinnen der Klingenberg-Schule. „Wir haben gestern in einer Konferenz einhellig festgestellt, dass wir unbedingt wieder unterrichten wollen,“ sagt die stellvertretende Schulleiterin Erika Fraas.

Sie erzählt von einem Gedicht, das sie gemeinsam geschrieben haben, und in dem sie ihre Sorge und Wehmut bekunden.

Von diesem Gedicht, das auf der Schul-Homepage zu finden ist, wurde auch Corinna Breitel inspiriert. Die Lehrerin nahm sich Karton, Schere, Farbe und Bindfaden und bastelte am Mittwoch ein mehrteiliges Transparent, das sie am Zaun der Schule befestigte.

Dort ist nun in bunten Buchstaben groß zu lesen „Wir vermissen euch“. „Alle Lehrerinnen fühlen da mit und warten sehnsüchtig auf die Kinder,“ so Fraas. Immerhin können ja bald die 6. Klassen wieder „normal“ unterrichtet werden.

Gedicht der Lehrerinnen der Klingenberg-Schule Klagelied einer Schulleitung (frei nach Hoffmann von Fallersleben) Oh, wie ist es leer geworden Ach so traurig öd und leer Raue Botschaft kommt verordnet Und kein Schüler zeigt sich mehr. Durch die Klassen möchte‘ ich fliegen Möchte seh‘n die Kinderschar Möchte‘ in Buch und Heft jetzt üben Mit den Kindern immer da. Möchte hören Schulhoftreiben Und der Klingel Glockenklang Möchte freuen mich im Freien An dem Pausenkrachgesang. Schöne Schulzeit komm‘ doch wieder Liebe Kinder kommt doch bald Bring uns Arbeit, Korrekturen Und eine gemeinsam‘ Zeit.

Von Rüdiger Böhme