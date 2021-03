Blitzeblau und aggressiv: Mann muss in Gewahrsam in Brandenburg/H.

Brandenburg/H

Ein 25 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in der Hausmannstraße in Brandenburg an der Havel herumgepöbelt. Als Sanitäter sich um den stark betrunkenen Mann kümmern wollten wurde er aggressiv. Aus Sorge um die eigene Gesundheit baten die Rettungskräfte die Polizei um Hilfe. Das teilte die Inspektion in Brandenburg an der Havel am Donnerstag mit.

Atemalkoholtest ergibt 2,23 Promille

„Die hinzugerufenen Polizisten trafen vor Ort auf einen stark alkoholisierten Mann, der bei einem Test 2,23 Promille pustete“, berichtete die Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn. Da der 25-Jährige kein Fall für die Rettung gewesen sei, hätten ihn die Beamten mit zur Wache genommen und ins Gewahrsam gesteckt. „Zum eigenen Schutz“, so Hahn. Der Mann habe dort seinen Rausch ausschlafen können. Danach konnte er gehen.

Von MAZ