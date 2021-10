Wusterwitz

Brandenburgs Bevölkerung wächst und die ortsansässigen Makler sagen der Stadt eine rosige Zukunft voraus. Das dürfte auch an Alexa von Heyden liegen. Denn die in Wusterwitz ansässige und deutschlandweit bekannte Journalistin, Buchautorin und Bloggerin macht auf ihrem Blog „Alexa Peng“ sowie auf ihren Social-Media-Kanälen ganz wunderbare Werbung für Brandenburg an der Havel und die Region.

Und das, obwohl sie selbst nie gedacht hätte, dass sie eines Tages in Brandenburg an der Havel – genauer gesagt Wusterwitz – leben würde. „Eigentlich wollte ich auf Hawaii oder Bali leben!“, gesteht von Heyden im Gespräch mit der MAZ.

„Ich bin in Bonn geboren, habe in Hamburg studiert und dann fast 20 Jahre lang in Berlin gelebt. Nachdem ich Mutter geworden bin, wurde die Sehnsucht nach mehr Platz und Ruhe immer größer. Ich bin selber mit dem Rad zur Schule gefahren und barfuß durch den Garten getobt – das wollte ich meinem Kind auch ermöglichen.“

Die Region der schönen Männer Exklusiv für die MAZ hat Alexa von Heyden zehn Gründe für einen Umzug in die Region um Brandenburg an der Havel notiert: 1. Immobilien kaufen lohnt sich noch – unser Haus hat 230.000 Euro gekostet. Inzwischen bekommen wir Kaufangebote für das Doppelte! 2. Der Berliner Hauptbahnhof ist nur eine Stunde mit dem RE1 entfernt. So lange braucht man auch mit dem Auto von Charlottenburg bis in den Prenzlauer Berg. 3. Immer mehr junge und coole Leute kommen nach Brandenburg. Hier entsteht gerade das nächste Silicon Valley: Havel Valley. 4. Viel Platz für Kinder – Kinder werden schneller selbstständig, können mit dem Rad zur Schule fahren und viele Sportarten ausprobieren. 5. Die schönen Männer – mein Mann ist leider vergeben, aber ich kenne mindestens vier tolle Single-Männer. 6. Vereinskultur – Handball, Rudern, Fußball. Die Jugend wird gefördert und die alten Herren bewegen sich nicht nur zum Frühschoppen. 7. Die Nähe zum Wasser – irgendwer hat immer ein Boot oder leiht dir sein SUP. Bei uns kann man sogar Windsurfen! 8. In die Pilze: Das nächste Abendessen wächst im Wald. Messer und Körbchen also nicht vergessen! 9. Der weite Blick über die nebligen Felder am Morgen – für mich eine gute Inspiration, weil ich dann meine Gedanken für das nächste Buchprojekt sortieren kann. 10. Noch im Oktober hat man Mückenstiche.

„Durch meine Spaziergänge mit dem Kinderwagen am See habe ich viel persönlichen Kontakt mit älteren Menschen bekommen. Die Gespräche mit dieser Generation genieße ich sehr, weil sie mich erden.“ Quelle: Privat

Fündig wurde die junge Familie schließlich im Landkreis Potsdam-Mittelmark. „Wir haben durch Zufall erfahren, dass in Wusterwitz, dem Heimatort meines Mannes, ein Haus am See zum Verkauf stand. Mein Mann hat sofort angerufen, denn solche Objekte kommen ja selten auf den Markt. Wir hatten wirklich Glück, dass die Hausbesitzerinnen uns mochten. Ich bin ihnen für immer dankbar, dass sie uns den Zuschlag gegeben haben“, lässt Alexa von Heyden das Finden des Traumhauses Revue passieren.

Inzwischen fühlt sie sich mehr als heimisch hier. „Ich bin ein ziemliches Landei geworden“, sagt Alexa von Heyden augenzwinkernd. „Im Ernst, ich empfinde es als ein großes Privileg in Brandenburg an einem See wohnen zu dürfen. Wir leben, wo andere Menschen ihren Urlaub verbringen!“ Das haben längst auch die Freundinnen aus Berlin erkannt – und die meisten von ihnen bleiben direkt über Nacht. „Das ist das größte Kompliment, weil es zeigt, dass sich die Menschen wirklich bei uns wohlfühlen.“

Von Carina Schiller