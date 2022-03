Blutspende in der Baustelle: Haema öffnet wieder an zwei Tagen pro Woche

Brandenburg/H

Die Haema öffnet wieder und das mitten in einer Baustelle. Doch erstmal müssen Besucher den neuen Eingang des Blutspendezentrums finden. Denn die Tür ist nicht mehr direkt in der Kirchhofstraße, sondern auf der hinteren Seite des Gebäudes, Spaziergänger entdecken sie am besten vom Stadtkanal aus.

Haema öffnet wieder, aber nur für Vollblutspender

Heike Rabe leitet das Brandenburger Blutspendezentrum der Haema. Quelle: André Großmann

Weil noch viele Hinweisschilder fehlen und am Rand des Gebäudes stehen, suchen einige Gäste den Weg und fragen Bauarbeiter nach dem Weg. Zentrumsleiterin Heike Rabe verspricht, dass sich die Lage bessert. „Noch wissen viele Spender nicht Bescheid, wir bringen aber eine umfangreiche Beschilderung an, damit uns jeder findet. Pro Tag können bis zu 60 Volllblutspender vorbeikommen, wir sind mit fünf Mitarbeitern vor Ort“, sagt sie der MAZ. Ihr Team arbeitet jetzt in einem 38 Quadratmeter großen Raum mit vier Blutspendeplätzen. Sie sind in dem Provisorium, weil Bauarbeiter im Hauptgebäude nebenan den Brandschutz erneuern.

Wochenlange Bauarbeiten im Brandenburger Blutspendezentrum

Plasmaspenden sind während der wochenlangen Bauphase aber nicht möglich, weil der Platz nicht ausreicht und die Kühlzelle während der Umbaumaßnahmen nicht mehr in Betrieb ist. „Unsere Mitarbeiter müssen das Plasma sonst bei einer Temperatur von mindestens -25 Grad Celsius kühlen lassen“, sagt Rabe dazu. Beim Blut ist das anders, hier lagern Haema-Mitarbeiter die Flüssigkeit nur auf Kühlplatten zwischen.

Pro Monat geben Blut- und Plasmaspender bei der Haema am Standort in Brandenburg an der Havel bis zu 2500 Spenden ab. Heike Rabe hofft, dass die Bauarbeiter den Fahrplan einhalten. „Wegen der Baumaßnahme bleiben die bisherigen Räume bis mindestens Anfang April geschlossen. Dann werden wir mindestens eine Woche brauchen, um die Räume wieder einzurichten“, sagt Rabe der MAZ.

Dienstag und Donnerstag öffnet das Haema-Blutspendezentrum auch während der Bauphase, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Infos unter 03381 396 753 0.

