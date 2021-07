Brandenburg/H

Kulinarik und Bootfahren gehören enger zusammen, als man das oft denkt. Es gibt mittlerweile sogar Kochbücher für die Bordpantry, die nach Wind- und Wellenstärke gegliedert sind. Dass Freizeitkapitäne nur Fischbrötchen, Käsestullen oder Junkfood essen und ab und zu mal grillen, ist Seemannsgarn. Dazu passend unser heutiger Törnvorschlag auf der Unterhavel und ihren zahlreichen Seen: ein kulinarischer Törn von Brandenburg an der Havel bis Rathenow.

Bevor es losgeht, kann sich in Brandenburg an der Havel noch ordentlich gestärkt werden. Wer am bereits am Vorabend des Törns an Bord geht, speist entweder in einem der vielen Restaurants der Stadt, wie in der Werft direkt an der Jahrtausendbrücke oder in der Marina Niederhavel und fährt dann am nächsten Morgen los. Oder man schippert kurz (etwa 45 Minuten) noch die Niederhavel hinunter, überquert den Breitlingsee, parkt sein Schiff an der Malge und lässt sich dort zum Reinkommen gastronomisch mit regionaler Kost verwöhnen. Ist ein Beiboot vorhanden, kann man vor der Malge auch vortrefflich auf sehr gutem Ankergrund das Grundeisen werfen und die Nacht vor Anker verbringen.

Karte der Havelgewässer rund um Brandenburg an der Havel. Quelle: ADAC e.V. München

Am nächsten Morgen steht erstmal das Bordfrühstück an. Für die Verpflegung und Getränke an Bord hat man vorher in Brandenburg an der Havel entweder am Anleger des Rewe-Marktes an der Kammgarnspinnerei (Flusskilometer km 58,4) gesorgt, oder wartet auf den Floß-Kiosk, der fast jeden Tag seine Runden dreht und die Boote direkt auf dem Wasser versorgt. Gegen ca. 11 Uhr ist der schwimmende Einzelhandel täglich an der Kanincheninsel anzutreffen und versorgt dort auch die ankernden Boote. Eine telefonische Vorbestellung, zum Beispiel von frischen Brötchen, ist unter 0151/640 570 89 am Vorabend möglich.

Unterwegs auf Breitlingsee und Plauer See

Nach dem Frühstück werden zunächst der Breitlingsee und der Plauer See überquert, danach biegt man in Plaue in nördliche Richtung in die Havel ab. Von da sind es noch etwa 13 Kilometer, bis man den Havelknick bei Pritzerbe erreicht (km 78,6). Dort befindet sich der Anleger „Bootshaus Pritzerbe”, bei dem ein kurzer Zwischenstopp eingelegt wird. Alternativ gibt es ein paar hundert Meter weiter einen zweiten Hafen, die „Havel-Oase”. Gleich hinter dem Bootshaus Pritzerbe befindet sich ein wundervolles Eiscafé, welches den Grund für den kurzen Stopp in einem der ältesten Havelorte Brandenburgs darstellt.

Vom leckeren Eis erfrischt steht die einzige Schleuse auf dem Törn an: Bahnitz. Größere Jachten nutzen die Hauptschleuse, kleinere Boote bis 2,70 Meter Breite können die Kahnschleuse nehmen, die man erreicht, wenn man vor der Hauptschleuse in die Abzweigung nach Norden biegt. Hier ist Muskelkraft erforderlich, da die Kahnschleuse manuell selbst betätigt werden muss. Übrigens: Wem ein Eis als Stärkung für die Schleusenarbeit nicht reicht, der kann in Pritzerbe das Eiscafé auslassen und direkt auf dem Gelände des Hafens zum Thailänder gehen. Wir raten aber eher zum Eis, denn für den Abend sollte im Magen durchaus etwas Platz gelassen werden.

Zur Galerie Stephan Boden ist mit seinem Segelboot die Havel von Brandenburg an der Havel bis Rathenow entlang geschippert. Dabei hat er viele Eindrücke gesammelt.

Auf der Havel zwischen Brandenburg und Rathenow

Nach der Schleuse warten noch genau elf wundervolle Havelkilometer durch die schöne Naturlandschaft, bevor am Flusskilometer 93 schließlich der Liegeplatz für die Nacht angesteuert wird. Hier findet man den Bootsanleger des Gasthofs Milow, bei dem man bequem längsseits an Fingerstegen anlegen kann. Vorsicht bei der Ansteuerung, denn die Einfahrt ist oft stark verkrautet. Nachdem die Leinen an den Klampen der Steganlage befestigt wurden, der Landstrom gelegt und das Anlegebier ausgetrunken ist, benötigt man nur wenige Meter, um einen der herrlich gelegenen Plätze auf der Terrasse des Gasthofs Milow einzunehmen. Nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, in dem man zu schätzen weiß, dass man Hunger hat, denn die Speisekarte des Restaurants lässt keine Wünsche offen. Egal ob Fisch-, Fleischliebhaber oder Vegetarier: hier wird jeder Gaumen verwöhnt. Sollte man eine Gesamtbewertung abgeben, bestehend aus Lage, Ambiente, Umgebung, Ausblick und gastronomischen Angebot, kann man hier nur zu einem Ergebnis kommen: eine glatte Eins!

Glatte Einser sind hier in der Region aber keine Seltenheit und deshalb geht die Tour am nächsten Tag weiter nach Rathenow. Zwar ist dieser Abschnitt nur zehn Kilometer kurz, aber es lohnt sich, früh in Rathenow anzulegen. Zum einen sind Liegeplätze vor der alten Schleuse rar und daher häufig früh belegt, zum anderen kann man sich hier in der Stadt herrlich den Tag vertreiben. Allein an der Schleuse zu stehen und dem Treiben zuzusehen, lohnt schon den Besuch. Sollten alle Liegeplätze belegt sein, gibt es ein paar hundert Meter weiter zurück den Hafen des Rathenower Wassersportvereins bei km 103,6. Allerdings ist der Weg in die Stadt von hier etwas länger, weil der Altarm Kothlanke, eine Ausbuchtung der Havel, im Weg liegt. Bordfahrräder oder das Beiboot machen hier Sinn, um den Weg zum kulinarischen Highlight dieses Tages abzukürzen. Es geht aber auch zu Fuß.

Die Tour Länge des Törns: 42 Kilometer von Brandenburg-Zentrum bis Rathenow (One-Way). Eine Schleuse in Bahnitz. Zur Hauptsaison ist die Reservierung von Liegeplätzen und Restaurant ratsam, sofern möglich. Informationen über das Revier wie Schleusenöffnungszeiten, Brücken oder Sperrungen gibt das Portal der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung www.elwis.de Informationen zu allen Häfen auf dem Weg mit Datenbank finden sich unter: www.skipper.adac.de/haefen Wasserwanderkarten sind auch in den Touristeninformationen erhältlich.

Auf der Havel bis nach Rathenow schippern

Die Crews, die an der Schleuse einen Platz gefunden haben, müssen dagegen wiederum nur ein paar Meter laufen, denn das Restaurant „Zum alten Hafen” liegt direkt neben den Liegeplätzen. Auf den Außenplätzen mit Blick auf das eigene Schiff kommt spätestens beim Anblick der Speisekarte die Gewissheit zutage, schon wieder eine glatte Eins erwischt zu haben. Die Speisen sind vorzüglich.

Und schon ist das Wochenende auch fast wieder vorbei und so geht es am nächsten Tag zurück. Bevor nun Traurigkeit aufkommt, haben wir noch zwei Tipps, falls noch Platz und Lust für weitere Köstlichkeiten besteht: 1. Der Thailänder in Pritzerbe hat ab 17 Uhr auf. Das kann man schaffen! 2. In Plaue anlegen und dort Räucherfisch für den Abend daheim kaufen.

