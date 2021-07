Bodens Törn: So schön ist Brandenburg an der Havel vom Wasser aus

Brandenburg/H

„Das ganze Land in einer Stadt“ – mit diesem Slogan wirbt die Stadt Brandenburg an der Havel. Bei genauerer Betrachtung hat dieser Werbespruch durchaus Berechtigung, denn die Vielfalt ist enorm und erstreckt sich von historischen Gebäuden über Kultur bis zu Flora und Fauna und natürlich: Wasser.

Mit dem Boot lässt sich diese Vielfalt sehr gut an einem halben, an einem oder auch an einem Wochenende mit Übernachtung erkunden. Je nach Lust und Laune und natürlich der verfügbaren Zeit führen Wasserwege in der Stadt und um sie herum. 41,4 Quadratkilometer oder 18 Prozent der Stadtfläche von Brandenburg an der Havel besteht aus Wasser - und das gilt es an Bord zu nutzen.

Zur Galerie Mit Stephan Boden auf den Gewässern der Havelstadt unterwegs: Eine Tour über die Havel und angrenzende Gewässer.

Bei der Beschreibung von Rundkursen besteht die Schwierigkeit, einen Startpunkt zu finden. Im Prinzip kann man diese Tour überall beginnen, wo Boote liegen oder ins Wasser geslippt oder gekrant werden können. Sie können natürlich auch von außerhalb mit dem Boot über die Havel nach Brandenburg kommen und dann die Tour beginnen. Wir starten die Törnbeschreibung der zentralsten Stelle, die man in Brandenburg an der Havel finden kann: am Salzhofufer vor der Jahrtausendbrücke.

Slawendorf, Rewe, Stadtkanal – hier gibt es viel zu entdecken

Abgelegt wird in südwestliche Richtung, vorbei am Slawendorf. Damit wird auch schon die Gründungsgeschichte der Stadt passiert, denn die Slawen errichteten vor rund 1500 Jahren hier an der Havel die ersten Siedlungen. Das Slawendorf ist ein Museumsdorf und für all die, die auf der Bootsrunde Zeit mitbringen, ist ein Besuch empfohlen. Weiter geht es aus der Stadt hinaus. Wer sich für noch nicht mit Getränken und Snacks eingedeckt hat, kann das an der Wasserkreuzung (km 58,4), wo der Brandenburger Stadtkanal in die Havel mündet, gegenüber am Steg des Rewe-Marktes erledigen.

Zur Hauptsaison sollte man jedoch hier etwas Zeit mitbringen, denn dieser Tipp ist absolut kein Geheimtipp mehr und so tummeln sich zahlreiche Jachten, Boote und vor allem Hausboote um die Fingerstege, um Bier, Brötchen und Grillgut nachzuladen. Wer auf die Wartezeit keine Luste hat, geht entweder vorm Ablegen einkaufen oder wartet, bis er dem Floß-Kiosk begegnet, dem einzigen schwimmenden Einzelhandel Deutschlands, der hier immer seine Runden dreht.

Vorbei an der ehemaligen Kammgarnspinnerei von 1897, in der sich heute exklusive Ferienloft befinden, geht es langsam aus der Stadt raus. Gleich hinter der Bahnbrücke wird es dann auf der Brandenburger Niederhavel sehr idyllisch und das bleibt auch erst einmal eine Weile so. Die Niederhavel windet sich für rund fünf Kilometer durch die Natur und mündet schließlich am Leuchtfeuer „Plauer Gemünd“ (km 63,5) in den Breitlingsee.

Die Fähre nach Neuendorf ist Kult

Auf dem Weg dorthin wird die Neuendorfer Seilfähre passiert, die hier im Frühling und Sommer Autos, Radfahrer und Fußgänger über die Havel befördert. Bereits seit dem Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert soll diese Verbindung bestehen, früher noch mit einem alten Kahn. Im Jahr 2000 wurde die Fährverbindung so eingerichtet wie sie heute ist und sie erfreut sich stetig steigender Passagierzahlen.

An heißen Tagen gibt es entlang der Niederhavel ein paar schöne Sandbuchten, in denen flachgehende Boote auch kurz mal für einen Badestopp geparkt werden können.

An der Mündung in den Breitlingsee steht eine Entscheidung an: Wie viel Zeit hat man für den Törn? Eilige fahren direkt in nördliche Richtung und folgen dem Fahrwasser, bis sie zum Quenzsee und von dort in den Stadtkanal gelangen. Alle, die Zeit haben, sollten nun zunächst den Breitlingsee und den Möserschen See erkunden. Auch hier finden sich überall tolle Stellen für einen Badestopp vor Anker oder am sandigen Ufer. Bitte beachten Sie in jedem Fall, sich nicht zu Nahe an das Schilfufer zu begeben oder dort sogar das Boot zu parken. Das ist zum einen verboten und zum anderen würden Sie sowieso von den Mücken vertrieben werden.

Kiehnwerder und Buhnenwerder – tolle Inseln mitten im See

Deshalb sucht man sich Sandbuchten oder -strände aus. Unterhalb der Insel Kiehnwerder führt das betonnte Fahrwasser in den Möserschen See, auf dem zunächst die Insel Kälberwerder westlich umfahren wird. Danach geht es in nördlicher Richtung weiter, immer der Betonnung folgend. Nachdem die Engstelle zwischen den beiden Inseln Wusterau und Buhnenwerder (beides Naturschutzgebiete, die nicht betreten werden dürfen) passiert wird, erreicht man den Plauer See. Wer nun Zeit hat und ein Plätzchen für die Nacht sucht, der fährt weiter nach Osten, wo im Fischerstädtchen Plaue und gegenüber in Kirchmöser schöne Liegeplätze warten. Alle anderen biegen nach Westen ab und erreichen dort über den Quenzsee den Silokanal - sprich die Zivilisation. Denn dort geht es zurück in die Stadt.

Der Silokanal wurde 1910 erbaut und für die Schifffahrt freigegeben, um ihr eine zügige und komfortable Fahrt durch Brandenburg an der Havel zu ermöglichen. Markant ist vor allem das alte Stahlwerk, das eine lange Zeit die Stadt Brandenburg an der Havel prägte und heute in Teilen ein Industriemuseum ist. Auch hier ist ein Besuch wirklich zu empfehlen. Dazu parkt man das Boot einfach vor der Einfahrt in den Kanal auf der Nordseite des Quenzsee, wo sich Liegeplätze befinden.

Silokanal: Achtung, Berufsschifffahrt

Auf dem etwas mehr als fünf Kilometer langen Silokanal gilt es in jedem Fall, der Berufsschifffahrt Aufmerksamkeit zu schenken, denn viele Schubverbände und Lastenkähne fahren diese Strecke. Ansonsten geht es hier schnurstracks und nahezu geradeaus wie auf einer Autobahn durch eine industrielle Umgebung weiter. Da Industrie und Gewerbe ja ebenfalls ein Teil des Landes Brandenburgs ist, trifft der Werbeslogan auch diesen Abschnitt sehr gut. Kurz nach dem Passieren der Stadtmarina Brandenburg gehört der Silokanal auch schon wieder zur Kielwasser-Historie und endet mit dem Erreichen der großen Vorstadtschleuse.

Auch hier steht wieder eine Entscheidung an - je nachdem, wie viel Zeit man noch übrig hat. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Entweder man biegt nach links ab, auf den Beetzsee, der sich rund 18 Kilometer nach Norden erstreckt, fährt weiter durch die große Schleuse und biegt dahinter in den Brandenburger Stadtkanal ab, oder fährt nach rechts, wo die Brandenburger Niederhavel und das Stadtzentrum warten. Unser Tipp: Zunächst nach Norden auf den Beetzsee, vorbei an der im Wasser stehenden Fritze-Bollmann-Statue, , entlang der Regattastrecke und zu der kleinen Insel, die zwar offiziell Hünensteg heißt, aber die niemand so bezeichnet, denn sie wird “Acapulco” genannt. Und wenn man schon mal die Chance hat, auf eigenem Kiel Acapulco querab zu haben, dann nutzt man das natürlich!

Die Tour Länge des Törns: Kürzeste Strecke mit Acapulco: etwa 20 Kilometer. Längste Strecke mit Kiehnwerder, Plaue und dem Beetzsee bis Radewege: 50 bis 60 Kilometer. Kurze Strecke ohne Schleuse, die lange Strecke mit Stadtkanal erfordert zwei Schleusenmanöver. Informationen über das Revier wie Schleusenöffnungszeiten, Brücken oder Sperrungen gibt das Portal der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung www.elwis.de. Informationen zu allen Häfen auf dem Weg mit Datenbank finden sich unter www.skipper.adac.de/haefen. Wasserwanderkarten sind auch in den Touristeninformationen erhältlich.

Danach geht es wieder nach Süden, durch die Schleuse und anschließend links in den Brandenburger Stadtkanal. Außer, ihr Boot ist sehr groß - dann müssen Sie geradeaus fahren und durch die grüne Stadt, vorbei am Dom, durch die Altstadt und an der Werft wieder zum Ausgangspunkt Jahrtausendbrücke. Wer Lust hat, biegt noch in den Domstreng ab, dreht dort eine kleine Runde bis zur ehemaligen Burgmühle, zum zauberhaft renovierten Bootshaus am Dom, danach zurück zur Havel, biegt kurz dahinter wieder ab und besucht die Nähtewinde, die an ihrem Ende schließlich einen schönen Blick auf den Neustädtischen Mühlentorturm ermöglicht, der 1411 erbaut wurde. Von dort geht es dann wieder zurück zur Havel, wo man die Jahrtausendbrücke bereits sehen kann.

An der Dominsel, dem Mühlendamm und dem Steintorturm vorbei

Skipper kleinerer Boote können dagegen durch die große Vorstadtschleuse und anschließend den Brandenburger Stadtkanal befahren. Dort wartet ein sehr schönes und sehenswertes Stück Wasser, vorbei an der Dominsel, dem Mühlendamm, der Neustadt bis zum Steintorturm, wo sich die kleine Stadtschleuse befindet. Die Steintorbrücke mit 2,60 Meter Durchfahrtshöhe und die Schleuse sind der Grund, dass große Jachten hier nicht durchfahren können.

Nach dem Schleusen stößt der Stadtkanal wieder zur Havel, dort geht es dann rechts ab und nach ein paar hundert Metern wird auch über diesen Weg schließlich die Jahrtausendbrücke erreicht.

Und wer jetzt noch nicht genug vom ganzen Land in einer Stadt gesehen hat, auf den warten in Brandenburg an der Havel beim Landgang Museen, Gastromomie, Handel und viele Sehenswürdigkeiten.

Von Stephan Boden