Bodens Woche: „Alle-machen-mit-Projekte“ finde ich großartig

Brandenburg/H

Ich war heute kurz vor dem Punkt angelangt, die MAZ-Redaktion zu fragen, ob ich statt der üblichen drei- bis viertausend Zeichen nicht dreißig- bis vierzigtausend schreiben soll. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Aber gut, ich stampfe das alles mal in Kürze zusammen.

Letzten Freitag war wieder eine Demo am Neustädtischen Markt. Natürlich ging es um Corona und das Drumherum. Diesmal hatte die AfD eine Kundgebung angekündigt, gegen die Maßnahmen zu demonstrieren und damit sicher die Absicht verfolgt, auch die Hand voll Leute anzuziehen, die montags immer auf dem Platz stehen. Ein paar Tage vorher fragte mich Sebastian Möckel, ein engagierter Brandenburger, der immer auf den Gegendemos steht und in den sozialen Medien sehr präsent ist, ob ich nicht mitkommen wolle.

Ich würde das wirklich gern mal machen, aber um sieben Uhr am Abend bin ich für meine Familie da. Als ich ihm das schrieb, antwortete er, er wolle dann ein Schild für mich hochhalten. Ich hielt das für einen Scherz, aber kaum hatte die Kundgebung begonnen, bekam ich ein Foto zugesandt.

Sebastian Möckel bei der Gegendemo gegen die Coronaleugner am vergangenen Montag am Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel. Quelle: privat

Ich kann also behaupten, an einer Demo teilgenommen zu haben, auf der ich nicht war. Übrigens war die AfD Kundgebung mit etwa fünf Besuchern vor der extra aufgebauten Bühne jetzt nicht so der volle Erfolg. Ich vermute aber, es lag nicht am Schild.

Seit Beginn der Pandemie kramen die Gegner immer neue Gegenargumente oder Thesen hervor. Anfangs war es die ja so viel schlimmere Grippe, dann die Zahl der Tests, dann der böse Bill Gates, danach die Illuminaten, das 5G-Netz und so weiter. Immer waren sehr alternative Fakten im Spiel oder äußerst kapriziöse Wahrheiten. Die meisten dieser Argumente sind mittlerweile verschwunden, weil sie schlichtweg von der Realität überholt wurden. Gerne werden von den Leugnern Fakten einfach umgedreht, um zu beweisen, dass es Corona gar nicht gibt, beziehungsweise dass Corona harmlos ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal gefragt wurde, ob ich jemanden kennen würde, der an Corona verstorben ist, was als Beweis dienen sollte, dass es das Virus gar nicht gibt.

In der letzten Zeit gibt es wieder so etwas: eine Karte, nach Bundesländern aufgeteilt. Darauf sind in großen Ziffern die Prozentzahlen aufgelistet, die zeigen, wie viele Menschen nicht infiziert wurden. Also zum Beispiel 94,6 Prozent. Damit soll belegt werden, dass nur 5,4 Prozent der Menschen sich angesteckt haben und die Maßnahmen daher sofort eingestellt werden müssen, da es ja nur ein winzig kleiner Teil ist. Diese Karte hat aber einen Logikfehler. Denn würden wir grundsätzlich in solchen Mehrheitsprioritäten denken, dann müssten wir sofort aufhören, Arbeitslosengeld zu zahlen oder Konjunkturprogramme zu entwickeln. Schließlich sind 94 Prozent gar nicht arbeitslos. Halb so wild! Hartz IV betrifft auch etwa 92 Prozent der Deutschen nicht, ist nach dieser Denkweise also überflüssig. Auch starben „nur“ rund zehn Prozent der Deutschen im zweiten Weltkrieg, also 90 Prozent überlebten. Ach, lassen wir das. Man muss sich über den Begriff „Schwurbler“ oft nicht wundern, er ist sehr häufig wirklich passend.

Autor Stephan Boden an seinem heimischen Schreibtisch. Quelle: privat

Nach diesem Thema habe ich Lust auf gute Neuigkeiten und tatsächlich gibt es die. Zum einen wird es nun endlich warm, zum anderen eröffnet am Samstag der neu gestaltete Steintorturm seine Pforten. Streetart-Künstler Julian Zacharias hat mit seinem Team ein echt schönes Werk in die frühere „Pullerecke“ gezaubert und die im Turm ansässige Gastronomin und Initiatorin der Sache, Tina Faßhauer, hat keinen Hebel unbewegt gelassen, dieses Projekt zu realisieren. Viele Sponsoren, Privatpersonen, Unternehmen und Behörden haben dazu beigetragen, dass dieses Vorhaben überhaupt umgesetzt werden konnte. Solche „Alle-machen-mit-Projekte“ finde ich großartig. Ich habe einen kleinen Teil dazu beigesteuert, in dem ich Texte geschrieben habe, die das Kunstwerk erklären. Diese Texte und ein kleiner, feiner Film sind hinter QR-Codes versteckt, die man überall im Bild findet. Wer also vor hat, den Tunnel zu besuchen: Handy nicht vergessen.

Das waren nun knapp viertausend Zeichen. Die Lockerungen, Maßnahmen, Impfneid-Diskussionen und Politpossen habe ich nicht erwähnt. Man kann es verschmerzen, oder?

Von Stephan Boden