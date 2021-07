Brandenburg/H

Attila Hildmann, der ehemalige Veganerkönig, hat mal wieder was von sich hören lassen. Er hat Deutschland vor einiger Zeit verlassen, weil er einem Haftbefehl entgehen wollte und sich vor dessen Vollstreckung in die Türkei verpieselt hat. Hildmann kennt den wahren Grund für die Flutkatastrophe, den er nun in einem Video veröffentlicht hat. Die “Firma BRD” habe per “Cloud-Seeding” die Regenfälle absichtlich herbeigeführt. Es wurde von der Regierung Silberjodid in die Wolken gespritzt, was zu dem heftigen Regen führte. Das “BRD-Regime” wolle Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen.

Hilfe für Flutopfer versprochen

Gleichzeitig bittet er um Spenden für die Flutopfer und verspricht auch ganz brav, dass das Geld bei den Menschen in den Katastrophengebieten ankommen wird.

Hildmann ist seit Ausbruch der Pandemie so etwas wie der König aller Verschwörungstheoretiker. Man glaubt es kaum, aber es gibt eine nicht unerhebliche Zahl an Menschen, die den Unsinn glauben. Woher Hildmann das alles weiß, wird dabei nicht hinterfragt. Es wird in diesen Kreisen sowieso kaum hinterfragt.

Wenn man eine Meinung vertritt, sollte man immer die passenden Argumente dafür haben, sich Fragen stellen und abwägen. Im Umkehrschluss sind Argumente übrigens ziemlich gut für die Meinungsbildung. Die Verschwörer-Seite holt ihre Meinungen indes nicht aus Argumenten oder gar Fakten, sondern aus Parolen. Parolen kann man sich ohne Mühe leicht merken und ungeprüft einfach weitergeben. Dabei muss man nicht einmal denken, sondern sich einfach nur plakative Wortfetzen merken. Argumente, die die Theorien stützen, gibt es dummerweise nicht. Stattdessen liest und hört man aus den Kreisen und seinen Anhängern sehr häufig, dass man sein Gehirn benutzen und “selbst denken” soll. Also gut, ich denke mal gerade selbst:

Eine geheime Deutschland GmbH?

Mal angenommen, es würde stimmen, dass es eine geheime Deutschland GmbH gäbe, eine Diktatur, eine Wasauchimmer - was machen wir dann mit allen anderen Ländern, in denen die Menschen mit dem ach so bösen Impfstoff, der ja Menschen manipulieren soll, und mit Masken malträtiert werden? Machen die bei Merkels Regime alle mit? Warum ruft Putin seine Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen? Wegen Merkel? Wegen Bill Gates? Stecken alle unter einer Decke? Was für eine erbärmliche Diktatorin haben wir in unserem Land, die im September aus freien Stücken aufhört? Diktatoren werden entweder gestürzt oder sterben. Noch erbärmlicher ist der Nachfolge-Diktator, Armin Laschet. Der stellt sich lachend ins Flutgebiet, lässt sich dabei auch noch filmen und verliert dadurch Prozentpunkte in den Wahlumfragen. Und die von der Regierung gesteuerte Lügenpresse zeigt das auch noch in ihren Nachrichten. Was für eine armselige Lügenpresse ist das denn bitte?

Am Anfang hieß es, geimpfte Personen werden zu tausenden sterben, und zwar sofort. Mittlerweile ist irgendwie jeder geimpft, rennt aber dennoch draußen rum. Und so einen manipulierten Eindruck machen die Leute jetzt auch nicht - auch nicht die, die in Gebieten leben, in denen das 5G Netz schon läuft. Was genau soll eigentlich manipuliert werden? Wenn wir technisch so weit wären, dass wir Menschen mit Impfstoffen zu Marionetten machen, dann würde man das sicherlich nicht über eine freiwillige Impfung machen, oder? Dazu noch mal die Frage, was mit allen anderen Ländern, echten Regimen, Autokratien, Diktaturen, Republiken und Demokratien los ist: machen die da alle mit? Wenn unsere “Firma BRD” oder die ganze Welt Krieg gegen uns Menschen führen will, warum verdammt noch mal zieht sich das so ewig hin? Und warum macht man dann nur in kleinen Gebieten solch starken Regen? Macht das Sinn? Wo bleiben die Panzer? Im Moment räumen sie Schutt beiseite - was für ein blöder Krieg!

Attila Hildmann sollte vielleicht seine Ernährung umstellen

Entweder ist das “Regime” also völlig unfähig und macht einen Fehler nach dem anderen. Dann wird mir nicht gerade bange, denn den Krieg vergeigen die garantiert. Oder alle Weltregierungen, geheime Mächte oder was auch immer, haben sich mit einem geplanten Coup gegen die Menschen verschworen, mit unfassbaren technischen Möglichkeiten. Dann können wir eh nichts machen. Dann rate ich dazu, die Pappen von den Demos wegzuwerfen und an die Havel zu fahren, so lange es noch geht. Attila Hildmann sollte noch mal ein Kotelett und dazu ein Mettbrötchen essen, denn vegane Ernährung macht angesichts des nahen Endes keinerlei Sinn. Glaubt jemand allen Ernstes, dass wir noch eine Chance haben, weil am Wochenende ein paar tausend Leute wieder mit Pappen nach Berlin fahren, Hildmann ein Video postet oder Bodo Schiffmann die Bühne betritt?

Man muss also nicht mal sehr lange “selbst denken”, damit einem auf diese ganzen Theorien und Parolen nur ein einziges Wort in den Kopf kommt: Unfug.

Von Stephan Boden