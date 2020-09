Bodens Woche: Auch in Brandenburg sagt man „Moin“

Brandenburg/H

Das erste Wort, welches ich gehört habe, als ich zum ersten Mal einem Bewohner von Brandenburg an der Havel gegenüberstand, war: „Moin“. Das fiel mir deshalb sofort auf, weil ich zu dieser Form der Begrüßung einen ganz besonderen Bezug habe. Wir wurden so begrüßt, als wir uns Ende 2018 unsere heutige Wohnung angesehen haben und der Hausmeister vorfuhr, um sie uns zu zeigen. Er sprang aus dem Auto, lächelte und sagte nur: „Moin“.

„Moin“ ist in Hamburg und Norddeutschland die Standardbegrüßung. „Moin, Moin“ sagen übrigens meistens nur Touristen oder Zugereiste, die das besonders hervorheben wollen. Ansonsten wird der Gruß dynamisch im Vorbeigehen sehr schnell rausgehauen und klingt dann eher wie ein schnell und mit Druck gesprochenes „Monn“. Oder man grüßt tiefenentspannt genau andersherum, nämlich mit einem langen „Mooiiin“.

Zur Galerie Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt sein Corona-Tagebuch in einer wöchentlichen Kolumne fort. Die MAZ veröffentlicht seine Beobachtungen regelmäßig und exklusiv.

Und das nicht nur zur Begrüßung, sondern auch zur Verabschiedung und zu jeder Tages-und Nachzeit. „Moin! hat mit dem Morgen nichts zu tun, sondern kommt vom alt-plattdeutschen Begriff „moj“, der soviel bedeutet wie „angenehm“ oder „gut“. Früher begrüßte man sich auch mit „mojen Dag“ (Guten Tag).

Mir ist aufgefallen, dass diese Ansprache hier in Brandenburg auch sehr häufig genutzt wird, was ich sehr begrüße, weil es bei mir Heimatgefühle hervorruft, mich aber gleichzeitig verwundert, da ich es hier nie und nimmer vermutet hätte.

Wikipedia hilft weiter

Ein Blick auf Wikipedia indes hilft: Mit einem „Moin“ begrüßte man sich nämlich früher auch in Berlin und sogar noch heute in einigen Mundarten in der Schweiz – das dürfte dann auch das einzige Wort überhaupt sein, welches man in der Schweiz versteht.

In Berlin hört man „Moin“ allerdings irgendwie nie und nach meinem Umzug von Hamburg habe ich das dort auch sehr vermisst, weil „Moin“ ein Lebensgefühl ausdrückt, so eine Entspanntheit, was vor allem Hamburg sehr gut zu Gesicht steht, weil Entspanntheit dort sehr oft fehlt. Wie in Berlin.

Dort wird dieser Gruß meiner Auffassung nach sicher nicht mehr benutzt, weil es gefühlt innerhalb des S-Bahn-Ringes ja offensichtlich überhaupt keine Berliner mehr gibt. Man freut sich ja schon, dass noch „Hallo” und nicht “Hallöle” gesagt wird.

Stephan Bodens Hund Günther schaut auf ein Handy. Quelle: privat

Und wo ich bei der Sprache bin, gibt es auch hier etwas, was mit erhebliche Schwierigkeiten bereitet: „Dreiviertelzwölf”. Ich werde das niemals verstehen. Wenn es irgendetwas gibt, womit ich hier sprachlich nie klarkomme, dann diese Uhrzeitangaben. „Viertelelf” oder „Dreivierteldrei” - ich bekomme das einfach nicht in meinen Kopf. Meine Frau Anja hat mir schon Torten aufgemalt, damit ich das verstehe.

Vor kurzem versuchte ein Ur-Brandenburger, mit das anhand von unterschiedlich gefüllten Wassergläsern zu skizzieren – sinnlos. Eine halbe Stunde später habe ich diese Veranschaulichungen schon wieder vergessen.

Meine Standardantwort auf solche Zeitangaben wie: „Lass uns doch um Viertelfünf treffen“ ist immer: „Okay, aber um welche Uhrzeit?“ Übrigens: Wer jetzt denkt, diese Art der Zeitangabe wäre eine typische Ausdrucksweise dieser Region, liegt falsch. Denn auch in Bayern und sogar in Österreich wird sich so verabredet.

Auch der Ösi sagt „Dreiviertel“

Ich kenne das noch aus meinem einjährigen Aufenthalt in Innsbruck, wo ich als „Piefke“ immer belächelt wurde, wenn ich nicht wusste, von welcher Zeit die da reden und stets eine halbe Stunde zu früh oder zu spät kam, in der Gewissheit, absolut pünktlich zu sein.

In Österreich war ich Ende der Neunziger bei einem neuen Radiosender engagiert worden und schrieb Programmkonzepte, Comedys und anderes Zeug. Damals hatte ich erhebliche Schwierigkeiten mit den Zeitansagen der Radio-Konkurrenz: „Grüß Gott, es ist drähviertel Zwäh!“

Ich habe daraufhin das Konzept Senders für Zeitansagen grundlegend verändert. Heraus kamen Sachen wie: „Guten Morgen, es ist sieben Uhr sechsundfünfzig, einhundertneunundsechzig Minuten nach sieben nach fünf.“ Oder, wie ein Kollege daraus machte: “Es ist 8.48 Uhr – oder für alle Blondinen mit Digitaluhr: Brezel, umgedrehter Stuhl, Brezel.” Auch „Es ist Sechsachtelvier“ wurde mal moderiert.

Anja hat sich früher immer schief gelacht, wenn sie mir sagte: „Dreiviertelzehn“ und ich dann daraus garantiert die falsche Uhrzeit interpretierte. Bis ich ihr irgendwann erzählte, dass in Österreich auch so die zeit genannt wird.

Mit Österreich möchte Anja sprachlich aber gar nicht in Verbindung stehen. Nun sagt sie „Viertel vor zwölf“. Als zweite Maßnahme verabrede ich mich nur noch zur vollen oder halben Stunde. Oder um zehn vor oder zwanzig nach. Denn dann gibt es keine Knoten im Kopf. Jedenfalls in meinem nicht.

Von Stephan Boden