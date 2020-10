Brandenburg/H

Diese Kolumne erscheint auf MAZ-Online immer am Sonntagabend und montags in der gedruckten Ausgabe. Ich schreibe sie meistens freitags oder donnerstags zuvor. Da wir am Samstag ein paar Tage an die Ostsee fahren und ich noch viel zu tun habe, schrieb ich diesen Artikel bereits am vergangenen Donnerstag um 6.30 Uhr morgens.

Vorher schaue ich immer auf den großen Newsportalen nach, ob in der vergangenen Nacht wieder irgendetwas passiert ist, was in meine Texte einfließen sollte. So auch an diesem Donnerstag. Das Internet spuckte auch sofort eine neue Zahl an Infizierten aus: 11.000. Nun kommen wir also in den Bereich, in dem es kritisch wird. Und zwar kritisch im Bezug auf neue Maßnahmen, die bald wohl erforderlich sein müssen.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Woche noch sehr viel mehr neue Fälle in Deutschland haben werden. Und irgendwann hilft nur eines: die gute alte Reißleine, die wir alle vermeiden wollen, viele von uns aber verursachen werden.

Gestern Abend war ich noch schnell einkaufen. Auf dem Weg zur Frischetheke fiel mir eine Frau auf, die ihren fünf, vielleicht sechs Jahre alten Sohn (natürlich ohne Maske, weil es ja nicht vorgeschrieben ist) im Einkaufswagen umher schob. Sie selbst trug eine Maske, aber deren oberer Rand bedeckte gerade mal so ihre Unterlippe.

Das sah ziemlich demonstrativ aus, das war so gewollt. Als ich am Regal nach Zutaten für das Abendessen suchte, stellte sie sich so etwa vier Meter entfernt auch ans Regal. Sie grabbelte Produkte an, las die Beschreibung, legte sie wieder weg und nahm das nächste. Ich ahnte, was passieren wird: sie näherte sich Schritt für Schritt.

Klare Ansage

Als sie dann irgendwann direkt vor meiner (bedeckten) Nase ins Regal greifen wollte, ist mir die Hutschnur geplatzt. Ich sprach sie an: „Wenn Sie schon zu dumm sind, sich ihre Maske ordentlich überzuziehen, dann halten Sie wenigstens Abstand, ist das klar?” Mit weit aufgerissenen Augen verzog sie sich recht schnell. Ich werde das nun immer so machen. Zivilcourage.

Als ich wieder heim kam, las ich, dass Gesundheitsminister Spahn – also der, der den derzeit wirklich wohl miesesten Job im ganzen Land hat – sich mit dem Virus infiziert hat. Unter der Meldung: über eintausend lachende Smileys und viele homophobe Kommentare. Spahn hat bei den ganzen Leugnern und Verschwörern keinerlei Chance. Die legen sich das so zurecht, wie sie das wollen.

Positiv bleiben

Die Einen schreiben, es sei nur inszeniert, die Anderen schreiben, es sei der Beweis, dass Masken und Abstand nichts bringen. Was dazwischen geschrieben wird, gebe ich hier nicht weiter, weil es mehr als schockierend ist. Man sitzt fassungslos davor. Auch vor so viel Dummheit. Erwachsene Menschen – auffällig oft mit erheblichen Schreibschwierigkeiten – schreiben völlig ungehemmt ganz schlimmes Zeug. Was ist los mit so vielen Menschen in unserem Land? In diesem Sinne: Gute Besserung, Herr Spahn!

Dennoch versuche ich, Dinge positiv zu sehen. Zum Beispiel: Schöne neue Begriffe lernt man in diesem Jahr, wie „Hochinzidenzgebiete”. Ich musste ehrlich gesagt erst einmal nachsehen, wie das geschrieben wird. „Beherbergungsverbot” – auch völlig neu. Wenn ich diesen Begriff vor einem Jahr ohne Zusammenhang gehört hätte – ich hätte keinerlei Idee dazu gehabt, außer vielleicht irgendwas mit Nordkorea.

Auf einem Spaziergang zum Kopf abkühlen mit Günther an der Leine und Mini-Boden Ivan im Kinderwagen. Quelle: Stephan Boden

„50er-Schwelle” hätte ich mit Altersproblemen in Verbindung gebracht, „Hygieneregeln” mit Kitas, „Mund-Nase-Bedeckung” mit irgendwas im Nahen Osten und „Maskenpflicht” mit Karneval. Ist doch schön, seinen Wortschatz nicht immer nur mit Unfug zu füllen, sondern mit neuen Begriffen, die man immer mal wieder in Gesprächen fallen lassen kann, um Kenntnisse vorzugaukeln. Ich bin sehr gespannt auf die Wahl zum Wort des Jahres. Ich tippe auf: „coronabedingt”.

Dieses ganze Jahr ist völlig schräg und es nimmt kein Ende. Neuestes Beispiel: Nicht nur in Berlin, ja im ganzen Land wird empfohlen, zu Hause zu bleiben und Kontakte einzuschränken. Und während der verkaufsoffene Sonntag für den 25. Oktober in Berlin gerichtlich verboten wurde, findet die nächste Großdemo statt, an der schon wieder aufgerufen wird, keine Maske zu tragen. Aber auch daran findet man das Positive: Man muss keine Monty-Python-Filme zum wiederholten Male gucken, denn die Realität ist komisch genug.

