Brandenburg/H

Was schreibt man in einer Kolumne, wenn in der Nachbarschaft Menschen sterben, Häuser zerbombt werden und Familien ihr Land verlassen müssen, um ihre Kinder und ihr Leben zu schützen? Ich habe lange überlegt, ob und wie ich mich zu diesem Thema äußere und ob ich das in dieser Kolumne überhaupt angehe. Ich kann aber in dieser Situation, in der Krieg in Europa herrscht, nicht über lustige Baustellen, schöne Erlebnisse oder sonstige Banalitäten schreiben. Ich kriege das im Kopf nicht hin.

In den letzten Tagen denke ich immer wieder darüber nach, wie wir diesen Krieg und alles, was danach noch kommt, unserem bald zwei Jahre alten Sohn erkläre. Ich habe eine lange Zeit meines Lebens immer gedacht, dass wir Menschen aus der Geschichte gelernt hätten und das Thema Kriege nun mal sein lassen. Das war eine ziemlich naive Fehleinschätzung. Wie also erklärt man seinem Kind irgendwann, dass sich Väter von ihren Kindern trennen müssen und sie vielleicht niemals wiedersehen? Dass Menschen sich mit Waffen gegenüberstehen, Menschen, die sich nichts getan haben, sich nicht einmal kennen? Was sagt man einem Kind dazu?

Sensationelle Hilfsbereitschaft für Menschen in der Ukraine

Mir ist aber etwas aufgefallen, das - wenn man das überhaupt schreiben kann - etwas Positives in dieser dunklen Zeit zu bieten hat. Die Bereitschaft der Menschen in unserer Stadt, ihre Hilfe anzubieten, ist atemberaubend. Überall hört und liest man von Initiativen, Privatleuten, Institutionen und Unternehmern, die unkompliziert und schnell Hilfe anbieten, Hilfsgüter sammeln, Wohnraum für Geflüchtete anbieten. Menschen unserer Stadt, die zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren, dringend benötigte Dinge mitnehmen und auf dem Rückweg Familien und Kinder einladen, um sie in Sicherheit zu bringen.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Gewaltiger Andrang an Sammelstellen

Nach zwei Jahren der Pandemie, in der man zeitweise den Eindruck bekommen konnte, dass unsere Gesellschaft gerade so ein wenig dabei ist, auseinanderzubrechen, packen viele Menschen auch in Brandenburg an der Havel mit an, anderen zu helfen. Heute las ich von einer Frau, die mit einem voll beladenen Einkaufswagen an der Kasse eines Drogeriemarktes Windeln, Feuchttücher, Zahnbürsten, Waschpasten und zahlreichen anderen Hygieneartikeln stand. Dabei handelte es sich nicht um einen Hamsterkauf, sondern sie kaufte das ganze Zeug, um es mit einem Hilfstransport ins Kriegsgebiet zu schicken. Andere Menschen steckten der Dame noch im Laden Bargeld zu, um sie finanziell zu unterstützen. An den Sammelstellen herrscht ein gewaltiger Andrang, Leute spenden Sachen, Geld, Güter oder helfen bei der Verladung und dem Transport. Am Klinikum wird gerade ein LKW mit medizinischen Hilfsgütern gepackt. Die Hilfsbereitschaft und der Einsatz der Menschen ist überwältigend.

Ich habe mir in der vergangenen, schlaflosen Nacht also überlegt, was ich meinem Sohn sagen werde, wenn es zu diesem gespräch kommen wird. Es wird auf dieser Welt immer irgendwo irgendwelche durchgeknallten Despoten, Diktatoren und Aggressoren geben. Die Geschichte hat gezeigt und zeigt es derzeit erneut, dass wir uns davon verabschieden sollten zu glauben, dass unsere Welt irgendwann einmal friedlich und vernünftig wird. Ich werde meinem Sohn das wohl so banal und sehr kurz erklären müssen.

Anderen helfen, für andere da sein

Der größere Teil meiner Erklärung wird sich aber damit beschäftigen, was gerade überall sonst auf der Welt passiert und man hier in unserer Stadt sehr gut beobachten kann. Das Einzige, was wir sinnvoll tun können, ist zusammenhalten, für andere Menschen da sein, anderen zu helfen. Mit solchen Aktionen halten wir dagegen und machen die schlechte Weltlage wiederum ein kleines Stück besser, sofern das überhaupt geht. Gegen schlechte Taten geht man am besten mit guten Taten vor, weil man den schlechten Taten damit ein Stück ihrer Wirkung nimmt.

Deshalb möchte ich mich bei allen Spendern und Helfern bedanken. Nicht nur für die großartige Hilfe, sondern auch ganz egoistisch gedacht: Ohne diese vielen hilfsbereiten Menschen würde es mir wesentlich schwerer fallen, meinem Sohn mal eine sinnvolle Antwort auf eine unbequeme Frage zu geben, die sicherlich bald mal kommen wird.

Danke.

Von Stephan Boden