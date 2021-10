Brandenburg an der Havel - Bodens Woche: Brennpunkte in Brandenburg an der Havel

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden schreibt für die MAZ eine wöchentlichen Kolumne. Thema diesmal: Die Probleme und Problemchen der Stadt und ihre satirische Aufarbeitung gemeinsam mit Tobias Borchers auf der Bühne.