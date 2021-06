Bodens Woche: Corona-Spätfolgen, mit denen man nicht rechnet

Brandenburg/H

Es ist jetzt bereits acht Monate her, dass wir Corona hatten. Unsere Quarantäne war am 1. Dezember 2020 beendet. Bis heute habe ich leichte Verfälschungen im Geruchssinn. Anja riecht seit einigen Wochen wieder fast alles, sie nahm manche Gerüche bis vor kurzem kaum oder gar nicht wahr. Ich dagegen rieche zwar alles, aber manches riecht völlig anders. Das kann auch Vorteile haben, wie zum Beispiel beim Wechseln der Windeln unseres Sohnes, wenn er das große Geschäft verrichtet hat, denn ich rieche dabei etwas völlig anderes: es riecht für mich wie Gelomyrtol, ein Hustenmittel aus Myrte.

Das ist total schräg - in diesem Falle jedoch durchaus von Vorteil. Aber das sind die harmlosen Nachwirkungen unserer Corona-Infektion, denn es gibt durchaus weitere Folgen, die teilweise sehr ärgerlich sind. Wie wir zum Beispiel gerade erfahren haben, benötigen genesene Personen nur eine Impfung, um den vollen Schutz zu erhalten und somit als “vollständig geimpft” zu gelten. Bei Anja, die damals zusammen mit unserem Sohn getestet wurde, ist das einfach, weil sie einen positiven PCR-Test vorweisen kann.

Wird sie also geimpft, wird das entsprechend vermerkt. Bei mir geht das nicht, denn ich wurde nie getestet. Bei mir war völlig klar, dass ich Corona-positiv war: ich hatte die stärksten Symptome von uns und Anja und Ivan waren beide positiv getestet worden. Da ich privat versichert bin, hätte ich damals den Test (130 Euro) aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das jedoch habe ich mir erspart, schließlich hatte ich einen Absonderungsbescheid, war also unter amtliche Quarantäne gestellt, hatte täglich Kontakt mit dem Gesundheitsamt und ein Test hätte also nichts geändert. Da ich in dieser Zeit auch nicht einmal ins Büro im Erdgeschoss unseres Wohnhauses gehen durfte, konnte ich also auch nicht arbeiten, hatte deshalb Verdienstausfälle und da überlegt man sich dann zweimal, ob man 130 Euro ausgibt, um zu wissen, was man eh weiß. Ich habe also nichts Vorzeigbares, um bei einer Impfung nachzuweisen, dass ich Corona hatte. Mein Buch über die Erkrankung und die Folgen wird ja sicher niemand akzeptieren.

Also rief ich vor wenigen Tagen beim Gesundheitsamt an, um zu fragen, was ich in diesem Fall machen kann. Die sehr nette Dame am Bürgertelefon gab mir den Tipp, einen Antikörpertest zu machen und stellte mich dann weiter ins Gesundheitsamt, um mich dort über einen solchen Test zu informieren. Ergebnis: keine Ahnung, wo das gemacht werden kann. Diese Antwort finde ich für ein Gesundheitsamt, dass ich wegen der unglaublich tollen Betreuung während unserer Erkrankung bisher immer (zu recht) in den höchsten Tönen gelobt habe, mehr als bemerkenswert. Wenn man das dort nicht weiß, dann wo? Seitdem habe ich einige Male im Gesundheitszentrum angerufen, aber dort hob nie jemand ab. Nun überlege ich, ob ich mich in Berlin darum bemühe oder was ich mache, bevor ich mir meinen Impftermin abhole.

Eine weitere Folge aus der Erkrankung ist monetärer Art. Wegen der amtlich angeordneten Quarantäne hatte ich recht hohe Verdienstausfälle, weil ich Aufträge nicht erfüllen konnte. Zum Glück habe ich irgendwann mal gelernt, dass mehrere Standbeine für Freiberufler sinnvoll sind und zum Glück habe ich diesen Rat auch beherzigt. Deshalb war ich in dieser Zeit und der Zeit danach nicht zwingend auf das Geld angewiesen, weil ich gleich nach der Quarantäne wieder Jobs machen konnte und somit auch Geld verdiente. Dennoch stellte ich den Antrag beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, um die Verdienstausfälle entschädigt zu bekommen. Trotz Standbeinen laufen die Kosten weiter, das Finanzamt will auch immer Geld und ich bin ja nicht Krösus. Ich habe bis heute nichts vom LAVG gehört. Im Januar sagte man mir, es könne bis zu sechs Monaten dauern. Nun

sind es bereits fast acht Monate. Deshalb rief ich heute bei der Behörde an und kam auch nach längerer Wartezeit durch. “Es tut mir leid und ich kann leider nicht sagen, ob der Antrag in einem, zwei, drei oder mehr Monaten beantwortet wird. Sollte es dann Rückfragen geben oder Unterlagen angefordert werden, bekommen sie das mit der Post”, sagte mir die freundliche Dame am Telefon, die mir fast schon leid tat, weil sie den ganzen Tag mit diesen Nachfragen zu tun hat und offenbar häufig auch angeschrien wird. Ich dagegen war sehr freundlich, weil sie persönlich nichts dafür kann. Nach diesem Gespräch war ich mir allerdings sicher, dass ich in diesem Jahr bestimmt keine Entschädigung mehr bekommen werde. Man kann sich das vorstellen: ich bekomme irgendwann Post, muss dann ggf. Bestätigungen der Auftraggeber nachreichen. Und die weitere Bearbeitung der Behörde dauert dann auch wieder sicher Wochen, wenn nicht gar Monate. Ich frage mich, wie viele selbstständige Menschen nicht viele Standbeine haben und dringend auf das Geld angewiesen sind. Denen nützt das Geld Monate später überhaupt nichts.

Bei dem Antrag, der online ausgefüllt wird (schon deshalb verstehe ich den Weg “Rückfragen per Post” nicht), gibt man auch seine Bankverbindung an. Vielleicht würde es daher Sinn machen, auch gleich die Bankverbindung von Insolvenzverwaltern angeben zu können.

Von Stephan Boden