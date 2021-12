Bodens Woche: Danke, Dr. Angela Dorothea Merkel

Brandenburg/H

Ich habe noch eine Adventsüberraschung für die MAZ-Leser. Ich habe nämlich etwas entschieden: Ich werde in diesem Jahr kein Wort mehr über Corona, über Impfgegner, über Fackelmärsche in Sachsen und Schwurbler schreiben. Ich habe keine Lust mehr. ich habe keine Lust mehr auf Menschen, die „Diktatur” schreien und zum „Widerstand” aufrufen. Und Sie sicher auch nicht, oder? Es gibt genug andere Themen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute lautet das Thema: Dr. Angela Dorothea Merkel. Ich frage mich derzeit immer wieder, wie sie wohl das diesjährige Weihnachtsfest verleben wird. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft wird das ja völlig anders sein. Als Bundeskanzlerin war sie rund um die Uhr im Dienst und abrufbereit, musste ständig Entscheidungen treffen. Auch an Weihnachten, denn die Erdogans und sonstige Krisenherde machen nie Pause.

Klar, sie hatte sich diesen Job selbst ausgesucht, aber ich stelle ihr diesjähriges Fest als einen sehr krassen Gegensatz vor. Von der Verantwortung für über 80 Millionen Menschen zuzüglich Europa und Weltgeschehen plötzlich runter auf Null. Kein Putin, kein Orban, keine CDU-Politiker, keine Minister, keine weitreichenden Entscheidungen und vor allem: kein rund-um-die-Uhr-Job mehr.

Angela Merkel mag Döner ohne Soße

Ich habe keine Vorstellung davon, wie eine gerade aus dem Amt geschiedene Bundeskanzlerin die Adventszeit erlebt. Sucht sie jetzt Kugeln für den Baum in der Wochenendbeilage aus, chillt über Weihnachten mit ihrem Mann auf dem Sofa und holt am zweiten Weihnachtstag einen Döner (sie nimmt ihn immer ohne Soße), weil der Kühlschrank leer ist? Irgendwie kann man sich bei der Frau alles vorstellen, dann wieder nichts.

Ich habe mir die Mühe gemacht und im Herbst eine neu erschienene, über 800-seitige Biografie über die nun Ex-Kanzlerin gelesen. Danach dachte ich, sie besser einschätzen zu können und kurz darauf wurde ihr Musikwunsch für den großen Zapfenstreich publik: Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen”. Damit hätte weder ich noch wohl irgendwer sonst gerechnet.

Nina Hagen und Hildegard Knef auf der Playlist

Meine Frau als gebürtige Berlinerin und ich als Nina-Hagen-70er-Zeitzeuge haben diese Musikauswahl ziemlich gefeiert. Zumal Hilde Knefs „Für mich soll`s rote Rosen regnen” und das Kirchenlied “Großer Gott, wir loben Dich” für einen echt schrägen Mix sorgten.

Aber irgendwie ist das auch Merkel: Neben der Weltpolitikerin ist sie auch Pfarrerstochter, Mädchen und ab und zu auch ein klitzekleines bisschen Deutschpunk. Für Überraschungen war sie stets gut. Und irgendwie ist sie auch cool.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Nun also nicht mehr Kanzleramt, sondern die Wohnung mit Blick auf das Pergamonmuseum und das Wochenendhaus in der Uckermark. Das alles rund um die Uhr von Personenschützern bewacht, und zwar lebenslang. So richtig tun und lassen, was sie will, kann sie wohl niemals, jedenfalls nicht ohne bewaffnete Beschützer.

Das verdient Angela Merkel jetzt

Etwa 15.000 Euro erhält Angela Merkel ab jetzt jeden Monat, nach Beendigung ihrer Kanzlerschaft. Vorher waren es inklusive aller Zuschläge genau 35.177 Euro monatlich. Das klingt zwar viel, aber im Vergleich zu anderen „Gehältern” finde ich das absolut unterbezahlt.

Zum Vergleich: Mit allen Zuschlägen, Prämien und Sponsorendeals liegt der Fußballer Kimmich zum Beispiel bei geschätzten 55.000 Euro. Nein – nicht im Monat, am Tag wohlgemerkt, wenn man von den überall kolportierten 20 Millionen im Jahr ausgeht.

Zwar hat Kimmich gerade auch keine gute Zeit, aber ansonsten hat er einen ziemlich easy Job. Vor allem, ohne ernstzunehmende Verantwortung. Ja klar, er kann mit einem schlechten Spiel eine Niederlage verursachen, aber viel mehr geht auch nicht kaputt, wenn er mal Fehler macht.

Angela Merkel stand immer im Rampenlicht

Als Kanzlerin haben Fehler ganz andere Auswirkungen. Jeder „Fehlpass” wird tage-, ja wochen- und manchmal jahrelang lang diskutiert und seziert. Dazu kommt, mit welchen Typen Frau Merkel sich jeden Tag rumschlug und welche Entscheidungen sie treffen und verantworten musste – und das 16 Jahre lang. Und dann noch die Presse, die Öffentlichkeit, das ganzen Drumherum – und zwar weltweit.

In 16 Jahren hat Merkel für diese Aufgabe 6,7 Millionen Euro erhalten. Nur zum Vergleich: der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG verdiente nur im Jahr 2020 etwas über 10 Millionen Euro. Und erzähl mir keiner, dass die Post besser funktioniert als Deutschland.

So viele hat Angela Merkel erlebt

Frau Merkel hat eine unglaublich lange Zeit dieses Land geführt und dabei mehr Krisen erlebt und gemanaged, als andere Kanzler vor ihr. Die Bankenkrise, die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise und dann die Situation, über die ich heute nicht schreibe. Keine dieser Krisen hatte sie verschuldet, alle wurden ihr jedoch angehängt. Und, das ist das Wichtigste, die allermeisten Krisen hat sie gemeistert, hat ganz Europa im Zaum gehalten und dabei immer die Ruhe bewahrt.

Das alles ohne Skandale, wie Spendenaffären oder private Eskapaden. Das alles mit einer unglaublichen Souveränität, vor der ich meinen Hut ziehe. Ich, und sicher wir alle, haben Merkel in der vergangenen Jahren auch mal verflucht. Der eine mehr, die andere weniger. Ich habe sie mal gewählt, mal nicht. Und egal, was sie entschieden hat - irgendeiner stand immer vorm Kanzleramt und hielt irgendein Protestschild hoch.

Hoffentlich vergisst Angela Merkel nicht den Farbfilm

Niemand von uns macht in 16 Jahren nicht auch mal Fehler oder schätzt Dinge anders ein, als man es im Nachhinein bewerten würde. Niemand von uns kann es allen Menschen gleichzeitig recht machen. Man kann von Frau Merkel also politisch halten, was man will. Über eines jedoch sollten wir uns stets im Klaren sein: Wir sollten froh sein, dass es Menschen gibt, die sich einer solch undankbaren Aufgabe stellen.

Deshalb finde ich, sollten wir Frau Dr. Angela Dorothea Merkel dankbar sein, für die zurückliegenden 16 Jahre. Ich wünsche ihr, dass sie ihre Zeit danach ausgiebig genießen kann. Ich hoffe, sie vergisst den Farbfilm nicht.

Von Stephan Boden