Brandenburg/H

Meine Frau und ich erinnern uns sehr gern an Ostern 2019. Damals waren wir gerade aus dem Berliner Wedding frisch in diese Stadt gezogen und besuchten zum ersten Mal eine Veranstaltung, die uns lange Zeit nachhaltig im Gedächtnis blieb.

Zwar jährt sich dieses Erlebnis nun zum dritten Mal, wir hatten jedoch keine Chance, dieses Event nochmal zu besuchen – Corona sei dank. Die Rede ist vom Osterfeuer am Wiesenweg.

Osterfeuer 2019 in Brandenburg an der Havel. Quelle: Stephan Boden

Menschen, die hier schon immer oder seit langer Zeit leben, werden sicher nichts so sehr Besonderes am Osterfeuer finden, es ist halt ein Osterfeuer. Für uns aber war das damals ein echtes Erlebnis, und das hatte mit unserem Vorleben zu tun.

Anja, gebürtige Berlinerin, hat in der Vergangenheit genau wie ich nach 30 Jahren auf Hamburg St. Pauli solche Veranstaltungen nie besucht. Als Großstädter meidet man solche Sachen, weil dort meistens nur sehr aufgeregte und erwartungsvolle Touristen zugegen sind und es von denen häufig welche gibt, die bereits nach zwei oder drei Bierchen ihre Manieren verlieren. In Berlin kommen dann noch die Zugezogenen hinzu, die sich konträr dazu verhalten, aber die Sache oft auch nicht besser machen.

Osterfeuer in Brandenburg an der Havel zu Fuß erreichbar

Als brandneu Zugezogene haben wir damals gedacht: machen wir es wie die Zugezogenen und besuchen das Osterfeuer, zumal es fußläufig von uns erreichbar war, was in Großstädten auch irgendwie nie der Fall ist.

Als wir in unsere neue Wohnung zurückkamen, waren wir baff – und voller Eindrücke. Das Osterfeuer war nämlich so ganz anders, als wir das erwarteten und als wir das kannten, was zum einen an den Brandenburgern selbst lag und zum anderen an unsere Erfahrungen als Metropolen-Geschädigte.

Autor Stephan Boden an seinem heimischen Schreibtisch. Quelle: privat

Müsste ich unser Erlebnis in drei Worte packen, würde ich „friedlich”, „unaufgeregt” und „klein” nehmen. Ich fange mal mit „klein” an: Sobald es die Chance gibt, in Hamburg bei einer Veranstaltung Buden aufzubauen, sind sie da: riesige Verkaufsstände, die an das Oktoberfest erinnern.

Dazu Menschenmassen und endlose Wartezeiten in Schlangen, um ein völlig überteuertes Getränk zu kaufen. Allein schon der Weg zu solchen Events war für mich schon immer der Grund, nicht hinzugehen.

Hier war das ganz anders: klein und fein würde ich das nennen. Keine langen Schlangen, kein Gedränge. Stattdessen eine riesige Überraschung beim Kauf eines Gin-Tonics und eines Glases Rotkäppchen trocken. Als ich den Preis für beides hörte, dazu ein Sektglas, was eher einem Eimer glich, dachte ich nur: „niedlicher Preis”. In Hamburg stapelt man allein für einen Gin-Tonic Geldscheine!

Kein Schaulaufen beim Osterfeuer in Brandenburg an der Havel

Kommen wir zum Begriff „unaufgeregt”: Sobald in Berlin irgendwas stattfindet, gehen viele Leute nicht hin, um einen schönen Abend zu verbringen, sondern um aufzufallen und gesehen zu werden. Selbst an den ersten warmen Tagen im Jahr haben wir den Mauerpark häufig gemieden, weil dort ein Schaulaufen stattfindet und jeder denkt, er sei ganz besonders verrückt.

Funken fliegen beim Osterfeuer 2019 in Brandenburg an der Havel. Quelle: Stephan Boden

Die, die nicht wie aufgescheuchte Hühner herumrennen, kommen aus Mitte, im schlimmsten Fall aus dem Bötzowviertel oder vom Kollwitzplatz und bringen ihre Kinder mit. Die Kids sind aber nie das Problem, sondern die Eltern. Denn dann wird die Wartezeit am Getränkestand noch wesentlich länger, weil es kein Bananen-Hefe mit Lemon gibt und weil gefragt wird, wie der Magnesium- und Kalzium-Anteil im stillen Wasser für die Kinder ist.

Und in Brandenburg an der Havel? Nichts davon. Leute, die einen schönen Abend verbringen wollen, freundlich und fröhlich sind und zu „Mamma Lauda“ tanzen und sich keinen Kopf um Inhaltsstoffe in Getränken machen. Kinder, die um das Feuer herumlaufen und spielen, was bei Mitte-Helikopter-Müttern und -Vätern unmöglich ist, denn da muss mindestens ein Sicherheitsabstand von 200 Metern eingehalten werden.

Hier hingegen war dieser Abend völlig entspannt und, im Gegensatz zu meinen Erfahrungen mit solchen Events in Hamburg St. Pauli, auch noch sehr friedlich. Irgendwie so, wie man sich ein Osterfeuer vorstellt, man es in Großstädten aber nie erlebt, weil spätestens um 22 Uhr der Erste Prügel bezieht.

Eindrucksvoller Abend beim Osterfeuer in Brandenburg an der Havel

Dieser Abend war für uns wirklich eindrucksvoll, auch wenn man als Brandenburger bei dieser Erzählung sicher die Achseln zuckt.

Nun findet das Osterfeuer in diesem Jahr nach langer Pause wieder statt. Und nach dieser Hommage wird jeder davon ausgehen, dass wir hingehen. Das wird aber nichts. Wir verbringen die Feiertage in Berlin bei den Großeltern unseres Sohnes. Streng genommen ist das Osterfeuer sogar selbst mitschuldig, dass wir dieses Jahr nicht hingehen.

Auch dieser besagte, eindrucksvolle Abend am Ostersamstag 2019 trug zu unserem Entschluss bei, dass es eine gute Idee wäre, hier in der Stadt ein Kind zu bekommen und aufwachsen zu lassen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.

Von Stepahn Boden