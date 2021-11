Bodens Woche: Das Comeback des Jahres

Brandenburg/H

Ich habe nun schon seit geraumer Zeit nichts mehr über das Thema Corona geschrieben. Aber worüber soll ich heute, angesichts solch hoher Zahlen und neuer Fälle eine Kolumne verfassen? Über Brücken in Brandenburg? Über Müll am Salzhofufer? Über Abba? Das ist ehrlich gesagt Pillepalle, wenn man beobachtet, was da draußen derzeit passiert. Also kommt mal wieder eine Corona-Kolumne. Da müssen wir jetzt durch. Das wird auch noch eine ganze Weile andauern.

Am heutigen Mittwoch, dem Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, hatten meine Frau und ich vor, uns feierlich zu betrinken. Hintergrund ist die in Berlin stattfindende „Galanacht der Boote“, die Eröffnungsveranstaltung der Berliner Bootsmesse „Boot & Fun“. Anja und ich haben uns auf dieser Veranstaltung im Jahr 2015 auf meinem Stand kennen gelernt. Da unser Sohnemann nun bei Oma und Opa gut in den Schlaf findet, hatten wir einen tollen Plan: Um 13 Uhr wollten wir nach Berlin fahren, Hund und Kind bei meinen Schwiegereltern abladen, weiter zur Messe und da auf die Eröffnungsfeier, die wir stets „unseren Abend“ nennen.

Und wir hatten vor, diesen Abend zu feiern, uns ordentlich einen einzuschenken und angeschickert in Berlin bei den Schwiegereltern zu übernachten. Toller Plan. Wir werden ihn nicht umsetzen. Wegen Corona, um uns, unsere Schwiegereltern und unseren Sohn zu schützen. Ein paar tausend feiernde Menschen in Hallen sind uns derzeit zu unsicher.

Corona kommt wieder näher

Mittlerweile kommen die Einschläge wieder näher, im Freundes- und Bekanntenkreis hagelt es Infektionen, egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft. Niemand, wirklich niemand ist vor diesem Virus sicher. Und genau das ist das Problem: wir alle haben uns zu sicher gefühlt. Noch vor wenigen Wochen waren die Rufe nach einem „Freedom-Day“ groß. BILD-TV und -Zeitung waren wegen der anhaltenden Maßnahmen und der Maskenpflicht völlig außer Rand und Band, nun wird von gleicher Seite der Bundesregierung (von der niemand weiß, wer das eigentlich gerade ist) vorgeworfen, sie hätte zu wenig getan und uns nicht vorbereitet.

Christian Drosten lag richtig

Ich persönliche finde die Entwicklung überhaupt nicht überraschend. Wenn man in den letzten Monaten dem Virologen Christian Drosten zugehört hat, wusste man, was passieren wird – nämlich genau das, was wir nun haben. Er hat das ziemlich genau vorhergesagt.

Zu allem Überfluss soll am 25. November die „epidemische Lage nationaler Tragweite” beendet werden, was übersetzt heißt: „Corona ist nun nicht mehr so schlimm.” Und das in einer Zeit, in der wir an die 40.000 Neuinfektionen haben. Vor gut einem Jahr sagte Frau Merkel voraus, dass ohne Lockdown im Dezember 19.200 Neuinfektionen zu erwarten seien. Dafür wurde sie teilweise übelst beschimpft. Nun haben wir das Doppelte mit steigender Tendenz und reden über Aufhebung der Lage.

Viele Menschen sind überrascht und hätten sich die Lage wegen der zahlreichen Impfungen anders vorgestellt. Da wir aber kaum noch Maßnahmen haben, stecken sich natürlich viel mehr Menschen mit dem Virus an. Dass geimpfte Menschen Erreger in sich tragen, infiziert werden können und andere anstecken, ist bei Impfungen keine Seltenheit. Nur haben wir in der Regel Viren, wie Masern, die halt seltener auftreten und deshalb niemand die sogenannten Impfdurchbrüche wahrnimmt. In der Vergangenheit konnte man auch trotz Grippe-Impfung Grippe bekommen.

Corona-Kontrollen sind Brandenburg an der Havel Mangelware

Und wie reagieren wir? Ich war letztens in einem Geschäft hier in der Stadt, mit Maske und wurde angeblafft, ich solle doch den „Maulkorb” abnehmen. Seit wir eine Babysitterin haben, sind wir in den vergangenen Wochen öfter mal in der Stadt ausgegangen. Doch trotz 3G oder 2G oder was auch immer habe ich mein Impfzertifikat bisher nur einmal (!) vorzeigen müssen: beim Regionalmarkt im Paulikloster.

Ansonsten kontrolliert hier scheinbar kaum jemand und man spaziert einfach lustig überall rein – jedenfalls in den Örtlichkeiten, in denen wir uns aufgehalten haben. Das mag Zufall sein und vielleicht gehen wir einfach in die falschen Läden – mit Sicherheit gibt es auch andere, sorgsamere Betreiber.

3G-Regel ist absurd

Aber ich hörte auch davon, dass dort, wo 3G kontrolliert wird, ungeimpfte Stammgäste ohne Test reingelassen werden, weil „man sich ja kennt”. Im Grunde ist das auch egal, denn 3G ist eine völlig absurde Regel. In diesem Falle lässt man getestete Ungeimpfte mit ungetesteten Geimpften und ungetesteten Genesenen zusammen und nimmt in Kauf, das die Geimpften und Genesenen die Viren auf die Ungeimpften übertragen, die es dann viel schlimmer erwischt.

Das kann nicht funktionieren, siehe die Vorgänge in der Nationalmannschaft. Es gibt im Prinzip nur einen Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen, und der heißt: 2G+. Das bedeutet, Einlass nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Test. Meinetwegen auch 3G+, aber mit zu vielen Ungeimpften kriegen wir das Ding nie in den Griff. Die, die in der Vergangenheit und heute stets Schweden und Dänemark als Vorbild anführten, sollten auch die wesentlich höhere Impfquote dieser Länder beachten. Aber auf dem Auge sind viele Menschen offenbar blind.

Es kommt gerade alles zusammen: Menschen, die sich zu sicher fühlen, kaum Maßnahmen, keine richtig funktionierende Regierung, keine Vorbereitung auf diese Situation, absurde Regeln, Maßnahmen- und Impfgegner sowie Corona-Schwurbler.

Unsere Familie setzt auf 0G

Was also tun? Nun, jeder muss selbst wissen, ob ihm die Regelungen sicher genug sind. Unsere kleine Familie hat beschlossen, erst mal auf 0G zu machen, sofern das überhaupt mit Kita-Kind möglich ist.

Letzte Woche gab es zwei große Revivals: die TV-Show “Wetten dass…?” und ein neues Album von Abba. Das Comeback des Jahres jedoch gehört: Corona. Herzlichen Glückwunsch.

Von Stephan Boden