Bodens Woche: Das große Triell der Phrasendrescher

Ich habe nun bereits das zweite Triell gesehen, also den Dreik(r)ampf derer, die Kanzler bzw. Kanzlerin werden wollen: Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Schon die Vorzeichen für diesen Wahlkampf waren denkbar ungünstig. Laschet ist Kandidat geworden, obwohl 70% seiner Parteimitglieder sich lieber den Bayernkönig als Kandidaten wünschen. Bei Baerbock sieht es ähnlich aus: die meisten hätten sich Robert Habeck gewünscht aber der ist dummerweise keine Frau, konnte daher Frau Baerbocks Frauenkarte nicht mitspielen. Olaf Scholz ist zwar der gewählte Kanzlerkandidat der SPD, allerdings sah man ihn in seiner Partei einige Monate vorher nicht als geeignet, den Parteivorsitz zu übernehmen. Man kann also wohl behaupten, dass sich da offenbar eine B-Auswahl ins Rennen um die Kanzlerschaft geworfen hat.

Das Triell, das zweite von drei Talksendungen mit den B-Kandidaten, habe ich auch dieses Mal wieder eher aus Langeweile angesehen. Diese verflog jedoch nach kurzer Zeit. Nicht etwa, weil es eine besonder interessante Diskussion gab oder tolle Zukunftskonzepte, sondern weil ich seit geraumer Zeit eher nur auf die Rhetorik achte, die durchweg ziemlich lustig ist. Man kann es auch Phrasendrescherei nennen. Mich amüsieren vor allem die Fallbeispiele, die alle Politiker nennen, um zu zeigen, dass sie besonders nah dran sind an “den Menschen in unserem Land”.

Beispiel: Wenn es ums Thema Rente geht, wird “die Großmutter, die nicht weiß, wie sie das Weihnachtsgeschenk für den Enkel bezahlen soll” ausgekramt. Bei sozialen Themen taucht sofort wieder “die alleinerziehende Mutter, die im Schichtbetrieb arbeitet” auf, gern auch als “Kassiererin an der Supermarktkasse” gewürzt. Das Thema Steuern wird gerne mit dem “Handwerksmeister, der den Betrieb in vierter Generation führt und junge Menschen ausbildet” inszeniert. Im vergangenen Jahr waren es noch die “Solo-Selbstständigen” (Hey - das bin ja ich!) oder die “alleinerziehenden Pflegekräfte” (alleinerziehend zieht immer!).

Als weiterer Beleg, dass man besonders nah an den Menschen dran ist und durchweg bestätigt wird, müssen Marktplätze herhalten. Zitat: “Ich erlebe das täglich, wenn ich auf den Marktplätzen stehe und mit den Menschen rede. Ich bekomme da sehr viel Zustimmung”. Großmutter, Handwerksmeister, Marktplatz - irgendwie hat das was von alten Märchen. Aber weiter mit den Phrasen: Es gibt glaube ich derzeit keine politische Aussage ohne den Satz: “Ein ‘Weiter so!’ darf es nicht geben”, selbst von denen, die seit Jahren immer einfach so weiter machen.

Nach der Sendung passierte noch etwas Historisches: Armin Laschet hat es in einer Umfragen tatsächlich geschafft, von drei zur Auswahl stehenden Personen den vierten Platz zu belegen. Wie das geht? Nun, es wurde danach gefragt, welcher Kandidat den Befragten am besten gefallen hat. Der erste Platz ging an das kleinste Übel, also Herrn Scholz, gefolgt von Frau Baerbock, danach wurde die Antwort “kein Unterschied” ausgewählt und dann erst kam Herr Laschet. Böse Stimmen behaupten sogar, dass der Anführer der Taliban in Umfragen sogar noch vor Laschet käme.

Nachdem ich den Fernseher dann ausgeknipste habe, weil danach eine dieser Polit-Talkrunden kam, bei denen ich immer noch überlege, warum es sie gibt, ging es an anderer Stelle so weiter, wie es meinen Humor genau auf den Punkt bedient. Auf Twitter und anderen “sozialen” Kanälen konnte man direkt nach dem Triell von allen Politikern aller Parteien lesen, dass ihr jeweiliger Kandidat diese Runde mit Abstand ganz klar gewonnen habe. Also gab es wie immer in der Politik nur Gewinner. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Das wird übrigens erfahrungsgemäß nach den Wahlen auch kaum anders sein, egal wie sie ausgehen.

Seit Monaten erinnere ich mich immer wieder an eine Aussage von Helmut Schmidt, unserem früheren, mittlerweile leider verstorbenen Bundeskanzler. Als 2012 der damalige Bundespräsident Wulff wegen zahlreicher kleiner Affären und großer Freundschaftsdienste zurücktreten musste, hörte ich Helmut Schmidt in einem Interview im Radio zu diesem Thema. Er sagte damals: “Bis einschließlich Helmut Kohl sind Spitzenpolitiker wie Adenauer, Brandt, Wehner usw. in die Politik gegangen, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg unser Land aufbauen und voranbringen wollten. Die meisten, die nach Helmut Kohl kamen, sind in die Politik gegangen, um dort Karriere zu machen, weil es ihr Berufsweg ist. Das wird uns künftig noch Probleme bereiten.”

Ich habe Helmut Schmidt schon immer für einen klugen, weisen Mann gehalten.

Von Stephan Boden