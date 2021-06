Bodens Woche: Der Klingenberg sieht aus wie die Bergstraßen in Alpe d’Huez

Brandenburg/H

Corona ist gefühlt vorbei, oder? Menschen erzählen erfreut von Besuchen im Restaurant, von Urlaubsplanungen und ich schreibe fast minütlich News-Meldungen für den Wassersport über aufgehobene Beschränkungen in Europa und der Welt. Menschen sitzen in Gruppen in der Sonne an der Havel, Boote fahren umher und alles ist irgendwie wie früher. Die Masken fallen ja mittlerweile kaum noch auf und nur wenn man über den Klingenberg fährt, sieht man, dass irgendwas sein muss. Damit meine ich nicht den Stau, sondern die ganzen Sprüche und Parolen, die auf die Straße gepinselt und gesprüht wurden.

Sieht aus wie bei der Tour de France, ist aber inhaltlich leider schwächer als die Anfeuerungen auf den Bergstraßen in Alpe d’Huez oder am Tourmalet. Viel kann man von dem Gekritzel auf der Klingenbergstraße nicht lesen, weil es auf dem Kopf geschrieben wurde, also entgegen der Fahrtrichtung. Ich las nur: “Impfen tötet” - und das reicht mir schon, um das Ganze inhaltlich zu bewerten. Der Mann oder die Frau, die “Impfen tötet!” auf die Straße gesprüht hat, ist nämlich völlig im Recht. Warum? Nun, zur gleichen Zeit hörte ich im Auto ein Interview mit einem Wissenschaftler, der sich intensiv mit der Bevölkerungsentwicklung beschäftigte. Dieses sehr interessante Gespräch brachte für mich einen ganz anderen Aspekt ins Gedankenspiel.

Er meinte, Menschen seien zwar die intelligentesten Lebewesen, weil sie sich große Errungenschaften wie Sprache und Medizin (worunter Impfungen fallen!) zuschreiben können. Aber der Mensch ist eine völlige Fehlkonstruktion der Natur, denn durch diese Errungenschaften vermehrt sich die Lebensform Mensch so stark, dass sie sich selbst die Lebensgrundlagen entzieht. Der Forscher rechnete vor, dass wir jetzt schon viel zu viele Menschen sind, um uns alle dauerhaft ernähren und versorgen zu können. Deshalb werden die verfügbaren Ressourcen ja auch immer weniger. Die Natur hat das für die Lebewesen eigentlich nicht vorgesehen, sondern es reguliert sich ja immer alles von selbst. Das kennt jeder: Haben wir in einem Jahr zu viele Blattläuse, sind es im Folgejahr zu viele Marienkäfer. Und so weiter. Weil die Käfer die Blattläuse verspeisen.

Also gibt es danach mehr Marienkäfer und wieder weniger Blattläuse. Danach kommen halt die an die Reihe, die Marienkäfer verspeisen. Uns Menschen verspeist jedoch bis auf ganz seltene Ausnahmen niemand und so können wir uns immer mehr ausbreiten. Vor allem die Medizin hat den größten Anteil daran. Die Pocken haben eine ganze Weile Millionen von Menschenleben gekostet. Seit Impfungen erfunden wurden, sind die Pocken sowie weitere böse Krankheiten und Pandemien ausgerottet. Offenbar klappt das mit Corona ja nun auch ganz gut.

Impfungen führen also dazu, dass wir Menschen ungestört immer mehr werden können - solange, bis wir zu viele Menschen sind und uns und unseren Lebensraum selbst zerstören. Man kann also deshalb durchaus behaupten, was dort auf dem Klingenberg zu lesen ist: “Impfen tötet”. Jedenfalls langfristig gesehen. Allerdings kann man das dann von allem behaupten, was das Leben überhaupt ermöglicht, fördert, verlängert und was dazu führt, dass immer mehr Menschen auf der Welt leben. “Poppen tötet”, “essen tötet”, geboren werden tötet”, “Airbags töten” - ja sogar “leben tötet” würde passen.

Was macht man also mit solch einem Spruch? Nichts. Ich lasse mich impfen. Ich hatte bereits einen Termin, musste den aber absagen, weil unser Sohn uns einen Keim übertragen hatte und während einer Erkältung soll man sich ja nicht impfen lassen. Deshalb starte ich kommende Woche den nächsten Versuch im Klinikum. Ich vermute nämlich, der Spruch “Impfen tötet” ist anders gemeint. In manchen Kreisen, die sich “Querdenker” nennen, wird ja nun behauptet, die geimpften werden drei Jahre nach der Impfung an der Impfung sterben. Ich melde mich dann in drei Jahren noch mal zu dem Thema.

Von Stephan Boden