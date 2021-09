Bodens Woche: Die Wahl zwischen dem Nichts und dem Schmerz

Brandenburg/H

Diese Kolumne zu schreiben fällt mir heute ausnahmsweise mal nicht leicht. Warum? Nun, dieser Beitrag erscheint in der Online-Ausgabe der MAZ bereits am Donnerstag, in der gedruckten Märkischen Allgemeinen dagegen erst immer am Montag. Und was liegt in dieser Woche dazwischen? Richtig - die Bundestagswahl! Wer diesen Text am Donnerstag liest, weiß noch nicht, wie es ausgeht. Wer am Montag liest, hat mir gegenüber den unschätzbaren Vorteil, zu wissen, was passiert ist. Ich habe aber dennoch eine Idee zur Kolumne, weil eines am Sonntagabend vorhersehbar ist: die Aussagen aller Partei-Verantwortlichen zum Wahlausgang. Das Ganze mache ich mal an verschiedenen Zitaten von mehr oder weniger berühmten Persönlichkeiten fest. Zur Einleitung ein denkwürdiger Satz des Schriftstellers Lothar Schmidt: “Große Ereignisse werfen ihre Dementis voraus.”

Stimmt - Ich kann mich kaum daran erinnern, dass von den Verantwortlichen der Parteien, die ein schlechtes Wahlergebnis bekommen haben, mal ein ehrliches Wort dazu fällt. Man weiß das ja vorher: Kritik wird stets reflexartig dementiert. Bei Verlusten zur letzten Wahl erklärt man einfach, dass man “in den Umfragen schlechter dagestanden habe”, man habe also faktisch zugelegt. Hat man im Vergleich zu den Umfragen schlechter abgeschnitten, wird argumentiert, man habe “nie auf Umfragen geschaut.” Als letztes Argument, dass es doch ziemlich gut gelaufen sei, wird dann immer irgendeine eine zurückliegende Landtagswahl herangezogen, bei der es noch schlechter lief - ein Zeichen für den “Aufwärtstrend”. Kaum einer traut sich, an diesen Abenden mal Klartext zu reden. Dazu fällt mir der Schriftsteller Jupp Müller ein, der mal folgendes von sich gab: “Wo der Mut keine Zunge hat, bleibt die Vernunft stumm.”

Wie man formuliert und was man vor der Presse von sich gibt, wird offenbar schon vorher festgelegt, in dem man für verschiedene Szenarien Sprachregelungen vereinbart, an die sich auch jeder hält. Daher dauert es auch immer eine ganze Weile, bis die Spitzenpolitiker an die Mikros treten. Wichtig bei diesen Satzbausteinen: Immer die Wahlhelfer loben, die einen “großartigen Job” gemacht haben, dazu noch den “Wählerauftrag” erwähnen. Damit lenkt man von eigentlichen Thema erst mal in Ruhe ab. Heftige Verluste werden damit kommentiert, dass man “das in Ruhe analysieren” muss, was natürlich nie geschieht, jedenfalls nicht öffentlich. Vielleicht ist es aber auch klug, um den BRei herumzureden, wenn man dem irischen Dramatiker George Bernhard Shaw Glauben schenkt: “Für einen Politiker ist es gefährlich, die Wahrheit zu sagen. Die Leute könnten sich daran gewöhnen, die Wahrheit hören zu wollen.”

Dass Sprachregelungen vorher schon feststehen, konnte man sehr schön an einer Meldung auf Twitter von Friedrich Merz erkennen: Der twitterte bereits Stunden bevor das dritte Triell überhaupt stattfand, dass Herr Laschet diese Runde eindeutig gewonnen hätte. Den Tweet haute er offenbar aus Versehen zu früh raus, löschte ihn darauf wieder. Die Umfragen nach dem Triell erklärten Laschet übrigens eindeutig als Verlierer, aber das ist Herrn Merz vorher schon egal. Der tschechische Schriftsteller Pavel Kosorin hat dazu einen passenden Satz gesagt: “Es ist viel leichter vorauszusagen, was ein Politiker erklären wird, als was er tun wird.“

Egal, wie es am Sonntag ausgeht: einen echten Gewinner gibt es in jedem Fall, und der heißt Olaf Scholz. Als man ihn zum Kanzlerkandidaten ernannte, konnte man ein schallendes Gelächter im ganzen Land vernehmen, weil die SPD zu dieser Zeit so schlecht da stand wie nie und einstellige Umfragewerte besaß. Das war so, als wenn der FC St. Pauli erklären würde, die Champions-League gewinnen zu wollen. Scholz wird aber - Stand heute und sicherlich auch Stand Sonntag - erheblich dazu gewinnen. Bei Scholz ist auch vorhersehbar, was er am Wahlabend von sich geben wird: wenig, wie immer.

Sein unglaublicher Aufstieg, trotz aller Skandale, Fehler und Ungereimtheiten, ist den anderen Kandidaten zu verdanken. Man kann das Wählerverhalten vielleicht gut mit einem Zitat vom Schriftsteller William Falkner zusammenfassen: “Wenn ich die Wahl habe zwischen dem Nichts und dem Schmerz, dann wähle ich den Schmerz.”

Von Stephan Boden