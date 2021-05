Bodens Woche: Die Welt ist eine andere geworden

Brandenburg/H

Seit vergangenem Frühjahr ist die Welt eine andere geworden. Wir tragen Masken, geben uns nicht mehr die Hände, machen Tests und sehnen uns nach Impfungen, jedenfalls die meisten von uns. Wer jetzt denkt, das war’s erst mal mit einer anderen Welt, wird sich spätestens Ende September wundern, denn dann wird die Welt - jedenfalls in Deutschland - eine völlig andere sein, für jüngere Menschen eine gar unvorstellbare. Wir werden uns dann in einer Welt wiederfinden, von denen viele Menschen wahrscheinlich nicht mehr gedacht haben, dass es so kommen kann. Die Gründe: Angela Merkel ist nicht mehr die ewige Bundeskanzlerin, sondern irgendjemand anderes und Bundesjogi ist dann nicht mehr der ewige Jogi, sondern Hansi, also Bundeshansi. Merkel ist seit 2005 Kanzlerin, Löw seit 2006 Bundestrainer. Beide hören 2021 auf.

Als Merkel Kanzlerin wurde, schrieben wir „dass“ mit „ß“. Kardinal Ratzinger wurde Papst und George W. Bush als US-Präsident wiedergewählt. ProSieben und Sat.1 führten HD-TV ein. In ARD und ZDF wurde hingegen noch 4 Jahre später das TV-Bild so ausgestrahlt, dass man heute denken würde, der Fernseher ist kaputt. Tesla gab es seit zwei Jahren, aber erst drei Jahre später deren erstes Elektro-Auto. Das iPhone kam erst ein Jahr, nachdem Löw Bundestrainer wurde. Kaum vorstellbar, dass wir damals alle noch auf Tastentelefonen mit Mini-Bildschirmen getippt haben und das beliebteste Spiel „Snake“ auf dem Nokia Handy war - die neusten Modelle sogar mit Videokamera!

Und ja - damals waren weder Samsung, noch Apple, noch Huawei oder sonst eine der heutigen Marken als Handyhersteller bekannt, sondern Siemens, Nokia, Ericsson. E-Mails aufs Handy war Teufelszeug, daheim kam gerade DSL auf und so konnte man fast ohne Wartezeit ruckelfrei Bilder ansehen. Brandenburg an der Havel, so habe ich mir sagen lassen, sah 2005 noch völlig anders aus und Frau Tiemann war damals erst seit etwa zwei Jahren als OB im Amt. Mauerfall und die Wiedervereinigung waren gerade mal so lange her, wie die jetzige Amtszeit von Merkel und Löw. Seit Löw zum Bundestrainer wurde, hat die Hertha 17 Trainer verschlissen, der HSV gar 24. In Tempelhof landeten noch Flugzeuge und - ja, echt - am BER war Baubeginn. Hätte einem damals jemand erzählt, dass sowohl Merkel als auch Löw ihre Jobs los sind, wenn der BER erst seit einem Jahr in Betrieb ist, hätte man sicher gedacht: „Oh, die sind aber nur kurz im Amt.“

2005 wurde in Restaurants noch kräftig geraucht - übrigens nicht nur dort, sondern auch in Zügen. Kann sich das heute noch jemand vorstellen? In Fukushima lebten noch Menschen, in Syrien war Frieden, Alice Weidel arbeitete als Vermögensverwalterin bei Goldman Sachs, Olaf Scholz war gerade gar nichts Wichtiges und Robert Habeck veröffentlichte den Roman: „Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf“. Robert Lewandowski wurde beim damaligen Zweitligisten Legia Warschau als untauglich aussortiert und wechselte in die dritte polnische Liga.

Nun sind Bundeskanzlerin Merkel und Bundestrainer Löw also bald Geschichte. Ich würde nie im Leben einen dieser Jobs machen wollen. Wenn, dann eher wohl Bundestrainer. Nicht, dass ich mir diese Aufgabe etwa zutrauen würde, aber da stimmt wenigstens das Gehalt, welches um die 4 Millionen Euro jährlich liegen soll. Merkel hingegen verdient etwa 250.000 Euro im Jahr. Damit kann man zwar immer noch zwei mal am Tag warm essen, aber dafür hat man viel mehr Ärger, als man essen kann. Ich jedenfalls hätte lieber mit einem wütenden Hoeneß zu tun, als mit den Erdogans und Lukaschenkos dieser Welt.

Derzeit, vor allem seit Corona, gibt es ja einige, die behaupten, vor der Zeit von Merkel und Löw war alles besser. Das ist belegbar falsch! 2005 belegte die deutsche Interpretin Gracia beim Eurovision Song Contest den allerletzten Platz. 2021 - ich weiß gar nicht, wer da für Deutschland auf- bzw. angetreten ist - wurden wir nicht Letzter, sondern Vorletzter. Danke, Merkel, danke Löw!

