Bodens Woche: Die große Liebe zur Sommerzeit

Letztes Wochenende war es wieder soweit: Die Uhren wurden eine Stunde vor- (oder war es zurück-?) gestellt, die Sommerzeit endete. In den vergangenen Jahren kam es jedes Jahr um die Zeitumstellung herum immer zu wilden Diskussionen, ob das Ganze nicht abgeschafft werden soll. Ich weiß gar nicht, woher in den letzten Jahren all die Heerscharen an Menschen herkamen, die offenbar so sehr unter dieser einen Stunde Zeitverschiebung geradezu litten.

Anhand mancher Kommentare konnte man den Eindruck gewinnen, es sterben jedes Jahr Tausende Menschen - vor allem Kinder - weil die Zeit eine Stunde nach hinten oder vorne verschoben wird. Immer war es der „Biorhythmus”, der durcheinander kam. Eine Kollegin erzählte mir mal, sie würde immer zwei Monate lang sehr darunter leiden. Lustigerweise flog diese Kollegin ständig in andere Zeitzonen in den Urlaub - darunter litt sie dann nie.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne.

In einer Firma, in der ich früher mal arbeitete, kam die Auszubildende, die sowieso nur selten pünktlich kam, eines Morgens eine Stunde zu spät und erklärte diese Stunde damit, dass sie vergessen hätte, ihren Wecker umzustellen. Dummerweise war das im Herbst und da wäre sie dann eigentlich eine Stunde zu früh erschienen. Danach war sie übrigens auch gegen die Sommerzeit.

Diese Stimmen wurden immer lauter, das Thema immer heißer und so wurde in den vergangenen Jahren in den Parlamenten darüber gestritten, das Ganze mit der Sommerzeit wieder sein zu lassen. Es sah so aus, als wäre die Sommerzeit bald Geschichte. Der Druck aus der Bevölkerung wurde zu groß.

Späte Dämmerung

Leute, die für die Abschaffung der Sommerzeit sind, kommen häufig ins Grübeln, wenn man ihnen dann sagt, es sei doch schön, wenn es im Sommer so lange hell ist. Dann kommt meistens der Vorschlag, man solle halt die Sommerzeit einfach dauerhaft einführen. Das allerdings würde bedeuten, dass es in den Monaten Dezember und Januar erst um 10 Uhr hell ist. Denn in diesem Fall wäre der Sonnenaufgang beispielsweise am 26. Dezember erst um 9.18 Uhr. Will das jemand?

Ich persönlich mag diese eine Stunde mehr Sommersonne. Ich leide weder unter der Sommer- noch der Winterzeit. Es wäre mir aber auch egal, wenn man sie abschaffen würde. In meinem Leben gibt es wichtigere Dinge, die mich beschäftigen und unter denen ich leide.

Stephan Bodens Hund Günther genießt den Tag am Wasser.

Aber diese Sache mit den Corona-Maßnahmen und der Zeitumstellung kann man nutzen, um eine Verschwörungstheorie aufzustellen. Man muss nur ein wenig „recherchieren” und schon ist man was Großem auf der Spur. Geht los: Das erste Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland wurde genau eine Woche vor der Umstellung auf die Sommerzeit am 29. März 2020 verabschiedet.

Und nun, genau wieder zur Zeitumstellung, werden erneut Maßnahmen ergriffen, dieses Mal ein „Lockdown Light”. Schon verstummen die Diskussionen rund um die Zeitumstellung, weil es halt wichtigere Themen gibt und die Leute sich um die Stunde keine Gedanken machen. Wenn diese Pandemie, von Verschwurblern gern „Plandemie” genannt, also noch ein paar Jahre „künstlich und politisch gewollt” am köcheln gehalten wird, wird das Thema Sommerzeit auf Jahre keines mehr sein und die Uhrenumstellung hat auf lange Sicht Bestand.

Krise und Sommerzeit

Und jetzt festhalten: Die Sommerzeit wurde in Europa Ende der Siebziger eingeführt, als die Welt sich in einer schweren Krise, der Ölkrise befand. Damals hatte niemand ein Problem damit, die Uhren umzustellen, weil es wichtigere Themen gab. Genau wie heute. Krise und Sommerzeit. Das glauben Sie nicht? Achtung! Es kommt noch besser.

Es gab bereits schon zwei mal die Sommerzeit in Deutschland: Von 1916 bis 1918 und von 1940 bis 1945. Also genau während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Krise und Sommerzeit? Na - klingelt es nun? Ausgedacht hat sich die Zeitumstellung übrigens Benjamin Franklin, und zwar im Jahr 1784, also genau in den Nachwirren des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, der von 1775 bis 1783 dauerte! Krise und Sommerzeit - ich sag’s doch.

Chinesische Ideen

Was aber steckt heute dahinter? Nun, es gibt immer noch sehr viele alte analoge Uhren da draußen, die von Hand umgestellt werden müssen. Wahrscheinlich sind es zig Millionen Uhren, die sich nicht selbst umstellen können. Je länger die Sommerzeit besteht und die Uhren umgestellt werden müssen, desto stärker wird das Verlangen der Menschen, neue Uhren zu kaufen, die man nicht mehr von Hand umstellen muss.

Und wo werden die meisten dieser elektronischen Uhren produziert? In China! Und woher kommt Corona? Aus China! Die Chinesen haben sich also dieses Virus ausgedacht, damit die Sommerzeit bestehen bleibt und die Leute chinesische Uhren kaufen. Selbst wenn nun sofort alle Menschen weltweit die chinesischen Uhren kaufen, hält dieses Geschäft noch jahrelang an. Denn die Chinesen sind clever: Mein Schwiegervater zum Beispiel hat sich vor einigen Wochen eine automatische Parkscheibe gekauft.

Planwirtschaft 2.0

Erst vergangene Woche stellte er fest, dass er sie ziemlich mühselig von Hand umstellen muss. Meine hingegen macht das von allein. Nun will er eine andere. Man merkt immer erst zur Zeitumstellung, ob die Uhren das können, was bei vielen Uhrenbesitzern zu Frust und daher zu erneuten Käufen führt. Das ist wirklich schlau gemacht, das ist Planwirtschaft 2.0.

Es stecken aber nicht nur die Chinesen dahinter, denn - mal ehrlich - wer liefert den Chinesen die Software für die Uhren, damit sie auf die verschiedenen Zeiten umgestellt werden können? Richtig - Bill Gates!!! Noch Fragen?

Von Stephan Boden