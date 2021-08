Bodens Woche: Die kleinen, schönen Corona-Geschichten

Brandenburg/H

Ich bekomme regelmäßig E-Mails und Schreiben, auch Anrufe von MAZ-Lesern, die sich wegen dieser Kolumne bei mir melden. Oft erzählen mir die Menschen auch ihre Corona-Geschichten. Davon möchte ich heute mal zwei davon weitergeben:

Vor einer Weile schrieb ich über das Leben in Brandenburg an der Havel und darüber, dass die Stadt trotz 72.000 Einwohnern so klein ist, dass man ständig Leute trifft, die man kennt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der vergangenen Woche bekam ich eine E-Mail von einer MAZ-Leserin, die sich auf diesen Artikel bezog und mir eine kürzlich selbst erlebte Geschichte schrieb. Sie saß vor kurzem im Impfzentrum und wartete auf ihre zweite Impfung. Die Dame hatte ihre erste Impfung mit Astrazeneca erhalten und nun sollte Moderna gespritzt werden, worüber sie sich beschwerte, weil sie lieber bei dem gleichen Impfstoff bleiben wollte.

Zufallstreffen

Ihrer Sitznachbarin ging es genauso und auch sie diskutierte mit dem Personal der Johanniter. Bei dieser Diskussion stellte sich heraus, dass beide Damen knapp unter 60 Jahre alt sind. Ich zitiere nun aus der Mail der Dame: „Da horchte ich auf. „Wann werden Sie denn 60?, frage ich. Sie: „Im September.“ Ich: „Ich auch!“ Ich: „An welchem Tag werden Sie denn 60?“ Sie: „ Am 19.“ Ich: „Ich auch!“ Ich: „Wo sind Sie denn geboren?“ Sie: „In Potsdam-Babelsberg.“ Ich: „Ich auch!“”

Daraufhin haben die beiden ihre Telefonnummern ausgetauscht. Die Mutter einer der Damen konnte sich tatsächlich noch an die andere Mutter erinnern, die kurz zuvor aus Ungarn kam und gerade erst in der DDR lebte. Sie lag an diesem 19. September 1961 bereits im Kreißsaal. Nun haben die beiden besprochen, dass sie sich zum 60sten Geburtstag gratulieren, der ja nun bald ansteht. Was für eine wundervolle Begegnung und Geschichte!

Schockgefrostet

Die andere Geschichte, die ich heute weitergeben möchte, ist schon eine Weile her. Eine echte Corona-Gewinner-Story. Damals besuchte mich ein MAZ-Leser in meinem Büro, weil er ein Buch abholen wollte und bei der Gelegenheit erzählte er mir seine Corona-Geschichte draußen auf der Bank. Man kennt Profiteure der Pandemie ja leider nur durch Masken-Affären und falsch abgerechneten Tests. In diesem Fall liegt die Sache anders.

Als der Lockdown angekündigt wurde, bestellte das Ehepaar noch schnell Tiefkühlware, um nicht so oft einkaufen gehen zu müssen – und man weiß ja nie, was kommt. Sicher ist sicher. Im Keller haben die beiden noch eine große Gefriertruhe stehen, wo die Lebensmittel gelagert werden sollten. Nach der Bestellung ging der gute Mann in den Keller, um die Truhe schon mal einzuschalten. Als er dort ankam, erblickte er ein Licht. Die Kühltruhe stand auf „Schockfrosten”. „Wir hatten sie schon sehr lange nicht mehr benutzt und dachten, die Gefriertruhe wäre ausgeschaltet”, erklärt er mir.

Lockdown sei Dank

Als er das sah, wurde ihm auch der Grund klar, weshalb der Stromversorger einige Zeit vorher so eine heftige Nachzahlung, um die 900 Euro, gefordert hatte. „Wir hätten das nie und nimmer gemerkt, wenn nicht der Lockdown gekommen und wir eine große Bestellung gemacht hätten.” Letztlich führte also Corona dazu, dass eine Menge Geld gespart wurde. Mittlerweile ist übrigens auch schon wieder eine Rückzahlung und eine Verringerung der Vorauszahlung für Strom erfolgt. Eine echte Corona-Gewinner-Geschichte.

In der Nachbetrachtung sind auch solche Geschichten der Grund, weshalb man später sicher auch mal sagen kann: „Es war nicht alles schlecht an Corona.”

Von Stephan Boden