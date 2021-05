Bodens Woche: Diese Woche war voll von „Herrjes“

Brandenburg/H

Menschen, die einem sehr nahe stehen, nehmen häufig Einfluss auf die Sprache, weil man manche Begriffe und Redewendungen von ihnen übernimmt. Das ist bei mir und meiner Frau nicht anders. Ich habe mir manche Ausdrücke von Anja angewöhnt, umgekehrt ist es auch so, wenn aber auch seltener. Ein Ausdruck für ein entsetztes Erstaunen, den ich von ihr sehr gern übernommen habe und welcher früher bei mir nie stattfand ist: „Herrje!“ „Herrje!“ kam erst zu mir, nachdem Anja in mein Leben trat. Davor benutzte ich eher „Aller!“, was in diesem Falle kein Fluss in Niedersachsen ist, sondern die Hamburg-St.-Pauli-Variante von „Alter!“. „Herrje!“ ist allerdings viel besser, weil man diesen Begriff nicht variieren muss, um die Stärke des entsetzten Erstaunens zu verdeutlichen.

„Herrje!“ passt immer, wenn man etwas besonders Unkluges kommentiert, egal auf welcher Stärke der Unklugheits-Richterskala eingeordnet werden soll. „Aller!“ wird im Gegensatz dazu häufig abgewandelt und passt irgendwann nicht mehr. Bezieht sich der Ausdruck dann auf eine wirklich sehr unkluge Sache oder gar dummes Zeug, dann wird es durch „Allllta!“ ersetzt. „Allllta!“ jedoch hat das Problem, dass es auch eingesetzt wird, wenn etwas Beeindruckendes kommentiert wird, egal ob positiv oder negativ. Der Lottogewinn bekommt in Hamburg ebenso ein „Alllta!“ oder „Altaaaa!“ wie der Dachstuhlbrand gegenüber. Und genau deshalb mag ich „Herrje!“ so gern, weil es einfach voll ins Ziel trifft. Als gebürtiger Ostwestfale würde ich einem Bielefelder „Herrje!“ so erklären: „Dat sachste immer, wennde wat bekloppt findst.“

Corona bedingt habe ich „Herrje!“ seit über einem Jahr viel häufiger benutzt, sei es in Sprache, Schrift oder in Gedanken. Am vergangenen Mittwoch jedoch hat dieser Ausdruck meinen persönlichen Rekord gebrochen, weil ich ihn womöglich so oft wie nie zuvor an einem einzigen Tag benutzt habe. Dafür gab es zwei Gründe: 1. die Sprengung der Brücke und 2. Kryptowährungen.

Ich fange mal mit dem zweiten Grund an. Kryptowährungen waren in den vergangenen Monaten ein riesiges, gehyptes Thema, weil Bitcoin und Co. durch die Decke gingen und viele Menschen damit viel oder etwas Geld machten. Falls der ein oder andere Leser nicht weiß, worum es bei diesen digitalen Währungen geht: machts nichts, das weiß niemand. Vor kurzem las ich eine sehr passende Beschreibung darüber: „Kryptowährungen bedeutet: Alles, was man am Finanzwesen nicht versteht in Kombination mit allem, was man an Computertechnik nicht versteht.“

Damit ist eigentlich alles gesagt. Man kauft für Geld sogenannte Coins und hofft, dass diese Coins steigen und man sie dann wieder in Geld eintauscht und reich ist. Das kann klappen: Wenn man zum Beispiel 2010 einen US-Dollar in Bitcoins investiert hätte, wären daraus im vergangenen März rund sieben Millionen Dollar geworden. Das Dumme: Man hätte das wissen müssen. In den letzten Monaten trieben die Twitter-Meldungen von Tesla-Chef Elon Musk die Kurse in die Höhe. Viele kauften daraufhin Kryptowährungen und hofften auf weitere Tweets von Musk. Schließlich hatte Tesla jüngst erst selbst 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert.

Letzte Woche jedoch muss irgendwas zwischen Elon Musk und Bitcoin passiert sein, denn er twitterte völlig überraschend, dass Tesla ab sofort keine Bitcoins mehr als Zahlungsmittel akzeptiert. Und ab diesem Zeitpunkt brachen alle Kurse ein, zunächst sanft, dann am Mittwoch als echter Crash. Vor allem die Leute, die erst vor wenigen Tagen gekauft hatten, verloren dadurch sehr viel Geld. Jetzt kommt das „Herrje!“: Auf Elon Musks Twitter Account überschlugen sich die Kommentare. Menschen, die ihn vor wenigen Tagen noch feierten, weil sie annahmen, Musk würde sie reich machen, schimpfen nun wie die Rohrspatzen.

Ein alter Leitsatz lautet, man solle nur das Geld investieren, das man übrig hat, da man es durchaus auch verlieren kann. Dort aber liest man nun einen Kommentar nach dem anderen, wo Leute schreiben, dass sie sich entweder Geld geliehen haben (!) oder ihr gesamtes Hab und Gut in Kryptowährungen umwandelten (!!), weil sie dachten, die anderen Twitterer hätten recht und es würde immer nur steil nach oben gehen. Auch wenn das Denken oft das Problem ist, der Schuldige auf Twitter ist Elon Musk.

Der zweite Grund war ein anderer Crash, und zwar die Brückensprengung. In den sozialen Medien dauerte es nicht lange, bis die ersten Bilder und Artikel darüber gepostet wurden. Der erste Kommentar, den ich las, war eine Beschwerde, warum es zwei Wochen dauert, den Schutt und die Reste der Betonbrücke wegzuräumen, das könne man doch locker an einem Tag machen. Der zweite Kommentar war noch eine Beschwerde: es würde dadurch wieder ein Stück Geschichte Brandenburgs weg sein. Herrje – wenn wir so denken würden, sähe die Stadt so aus wie das Slawendorf. Die meisten anderen Kommentatoren meckerten dagegen über die Umleitungen und den Stau. Nur wenige hatten positive Worte für die augenscheinlich perfekt geplante Sprengung übrig. Irgendwie wird nur noch gemeckert, oder? Herrje…

Abends sah ich dann auf der Klingenbergstraße, dass dort jemand Parolen auf den Asphalt gemalt hatte: gegen den Impfzwang (den es nicht gibt), gegen Masken, gegen Corona. Und danach kamen dann weitere Herrjes dazu, als ich abends die Nachrichten las und es wieder um Impfdrängler, -neider und Coronaleugner ging. Das waren echt viele Herrjes.

Ich war übrigens auch bei der Brückensprengung dabei und habe gesehen, wie sie zusammenbrach. In diesem Moment allerdings kam mir wieder ein alter, fast vergessener Ausdruck über die Lippen: „Allllta!“

Von Stephan Boden