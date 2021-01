Brandenburg/H

Das neue Jahr piekst. Und zwar in den Oberarm. Seit Tagen wird nun geimpft, auch in Brandenburg. Deshalb wird ja viel über die Nebenwirkungen spekuliert. Viele, die schon im vergangenen Jahr gegen das Tragen von Masken waren und das teilweise auch damit begründeten, dass es gesundheitsschädlich sei, lehnen die Impfungen ab, weil sie ja so gefährliche Nebenwirkungen haben können. Ich habe mal Nebenwirkungen recherchiert. Das ist wirklich nicht schön.

Überall Nebenwirkungen

Anstieg der Leberenzyme (Serumtransaminasen), Verminderung der Blutplättchen (Thrombozytopenie), Verminderung weißer Blutkörperchen (Agranulozytose), allergische Reaktionen (Hautausschlag / Nesselausschlag), Schockreaktion, Verengung der Atemwege (Analgetika-Asthma), schwere Hautreaktionen, Vergiftungserscheinungen, Leberschäden bis hin zum Leberversagen, Schwindel, Unwohlsein, Fieber, Schwitzen, Benommenheit, Zittern, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Depression, Verwirrtheit und Halluzinationen, Gelbsucht, Muskelschmerzen, Nierenversagen.

Will man das? Nein, natürlich nicht. Aber dann muss man halt weiter mit Kopfschmerzen leben, denn dieses sind nicht die Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung, sondern die von Paracetamol. Ja, diese Pillen, die irgendwie jeder nimmt ohne vorher in den Beipackzettel zu schauen. Nicht nur Arzneimittel haben Nebenwirkungen.

Der häufige Verzehr von Fleisch beispielsweise führt laut einer Studie zu einem höheren Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Verzichtet man auf Fleisch und wird Veganer, sind wieder andere Gesundheitsrisiken vorhanden. Vor allem sollte man sich dann regelmäßig Vitamin B12 spritzen lassen. Ja spritzen, also das, wo einige vermuten, dass man damit einen Chip eingesetzt bekommt.

Was ich eigentlich sagen will: Das ganze Leben ist eine Nebenwirkung. Sobald man auf der Welt ist, hat man Nebenwirkungen. Ich habe festgestellt, dass sie hier in Brandenburg jedoch wesentlich geringer sind als in Hamburg oder gar Berlin. Berlin macht manchmal den Eindruck, als sei Berlin eine einzige Nebenwirkung.

Diskussion läuft ins Leere

Ich habe in den vergangenen Monaten jedoch auch bei mir eine immer stärker werdende Nebenwirkung festgestellt. Ich wurde zunehmend sauer, wütend, zornig. Und zwar auf die Sorte Menschen, die Corona leugnen, es für einen „Schnupfen” halten, reflexartig gegen alle Maßnahmen sind, gegen Masken, gegen Impfungen, gegen Ärzte und letztlich auch gegen Mitmenschen, die als Risikogruppe gelten.

In den sozialen Medien habe ich häufig gelesen, diskutiert und versucht, zu argumentieren. Es hat jedoch bei sehr vielen Menschen keinen Zweck. Viele wollen nicht mit Argumenten abgeholt werden und drehen sich alles so, wie sie es haben wollen. Ich habe festgestellt, dass man mit jeder Diskussion nicht nur ins Leere läuft, sondern diesen Menschen Aufmerksamkeit bietet, die sie letztlich suchen.

Abschalten tut gut

Beruhigend an der Sache ist indes, dass es nur ein kleiner, verschwindend geringer Teil ist. Nimmt man ihnen die Aufmerksamkeit, lässt man sie ins Leere laufen. Und genau damit habe ich noch vor Weihnachten begonnen. Ich lese diese Kommentare nicht mehr, überfliege das Ganze nur noch und achte auch nicht auf diese Lach-Smileys, mittlerweile „Deppen-Smileys” genannt, die unter den veröffentlichten Todeszahlen zu sehen sind. Und weil das Ganze mir persönlich schon nach kurzer Zeit so gut tat, habe ich obendrein noch meinen Twitter-Account deaktiviert. Das macht mich wesentlich gelassener.

In diesem Sinne wünsche ich allen MAZ-Lesern ein gutes, gesundes und gelassenes Jahr 2021.

