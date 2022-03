Brandenburg/H

Seit wir einen Sohn haben, wissen wir, wie sinnvoll diese Eltern-Kind-Parkplätze vor Supermärkten sind. Diese befinden sich meistens nahe dem Eingang, was insofern Sinn macht, als dass man mit den im Bezug auf die Verkehrssicherheit nicht ausgebildeten Knirpsen nicht den gesamten Parkplatz überqueren muss.

Normalerweise habe ich nichts dagegen, mit meinem Sohn an der Hand auch längere Strecken zurückzulegen. Aber da spielt die Spezies Mensch oft nicht mit, die mit dem Auto auch auf Parkplätzen oft gern sehr schnell fährt oder ihren Blick nur auf freie Plätze fokussiert und deshalb Fußgänger – vor allem solche unter einem Meter Körpergröße – gern mal übersieht.

Der tote Winkel auf dem Parkplatz am Supermarkt

Andere Autofahrer haben beim Rückwärtsausparken offenbar sehr viele tote Winkel im Sehfeld, denn auch dabei muss man oft höllisch aufpassen, wenn man hinter den Autos entlangläuft. Soll heißen: Es ist jedes mal kleine echte Herausforderung, mit Mini-Boden vom Auto den Supermarkt zu erreichen und retour.

Von daher sind diese Eltern-Kind-Parkplätze wirklich eine gute Einrichtung. Bin ich allein einkaufen, ist mir das egal, weil ich genug Selbstvertrauen habe, auf mich aufpassen zu können. Mit Kleinkind indes ist das völlig anders. Da muss man vorne, hinten und an den Seiten Augen haben.

Besonders viele von diesen Eltern-Kind-Parkplätzen gibt es am neuen und großen Rewe-Center in der Neuendorfer Straße. Vor allem die drei Plätze direkt am Eingang sind wirklich klug positioniert und vor allem sicher zu erreichen. Vier weitere befinden sich gleich gegenüber und man muss nur eine Zufahrt via Zebrastreifen queren, um sie zu erreichen.

Eltern-Kind-Parkflächen sind auch breiter, damit man genug Platz hat, die Hoffnungsträger aus den Kindersitzschalen zu holen. Die Parkplätze sind also für den Einkauf mit Kind rundum perfekt. In der Theorie.

Gut erkennbare Eltern-Kind-Parkplätze

In der Praxis sieht das gleichwohl etwas anders aus. Uns fällt in der letzten Zeit sehr häufig auf, dass dort auf den wirklich gut erkennbaren Eltern-Kind-Parkplätzen häufig Autos parken, in denen sich gar kein Kind befindet. Letztens, als ich tagsüber dort mit Sohnemann im Font parken wollte, waren sogar alle Plätze mit Autos ohne Kindersitzen belegt.

Stephan Boden verzweifelt an der Dummheit mancher Menschen. Quelle: Stephan Boden

Da ich die Angewohnheit habe, zunächst erst einmal das Gute im Menschen zu sehen und zu vermuten, dachte ich, dass die Kinder bestimmt sicher schon größer sind. Ich wurde jedoch eines besseren belehrt, denn während ich unseren Sohn aus dem Auto verfrachtete, einen Einkaufswagen holte, ihn reinsetzte und Richtung Eingang stiefelte, sah ich in der Zeit die betreffenden Fahrer und Fahrerinnen in ihre Autos steigen.

Ein junges Paar kletterte in den gepimpten SUV, ein junger Mann stieg in seinen tiefergelegten Audi-Kombi und zwei Frauen in ihre Kleinwagen – alle ohne Kind, alle unter 40 Jahre alt, also auch gut zu Fuß. Als der SUV die Parklücke verließ, fuhr gleich der nächste Wagen rein, in dem eine rauchende Frau saß und auch sie war allein. Die Kippe wurde vor den Laden geschnippt.

Nach dem Einkauf setzte ich meinen Sohn wieder ins Auto und dort aß er erst einmal eine Banane. Ich nahm die Wartezeit zum Anlass, die Parkplätze eine Weile zu beobachten. Nicht, weil in mir ein Blockwart schlummert, sondern weil mich das ganz einfach interessierte. Und was soll ich sagen? Insgesamt benutzten in dieser Zeit sieben Autos diese Parkplätze und nicht eines davon hatte ein Kind an Bord.

Bekennender Masken-Gegner parkt Eltern-Kind-Parkplatz zu

Vielleicht ist es Zufall, aber einen der Wagen kannte ich bereits, weil er bei den Anti-Corona-Demos stets sehr plakativ vorneweg fährt. Dort geht es in der Argumentation gegen Masken ja oft um den Schutz von Kindern, was die ganze Geschichte mit dem Kinder-Parkplatz wirklich ziemlich skurril macht. Aber ich wollte das Thema Corona ja nicht mehr erwähnen.

Seit diesem Tag beobachte ich immer häufiger, wer dort eigentlich parkt und ich muss leider feststellen, dass ein sehr großer Teil derer, die diese Parkplätze benutzen, keine Kinder dabei haben.

Sie parken dort, weil sie vielleicht 20 oder 30 Meter Fußweg zum Eingang sparen wollen, sprich: aus Faulheit. Zur gleichen Zeit sieht man weit hinten auf dem Parkplatz eine Mutter mit zwei Kindern vorsichtig die Fahrbahn queren. Zur Faulheit kommt also noch Ignoranz dazu.

Günther wundert sich über gar nichts mehr Quelle: Stephan Boden

Auf den Hinweisschildern steht zwar die übliche Hinweisschilder-Floskel, dass widerrechtlich geparkte Autos kostenpflichtig entfernt werden. Aber natürlich werden sie das nicht. Man kann vom Ladenpersonal auch nun wirklich nicht erwarten, dass dort auch noch Parkplätze kontrolliert werden.

Eigentlich sollte man meinen, dass – wie bei Parkplätzen für Menschen mit Behinderungen – der gesunde Menschenverstand einsetzt. Aber ich bekomme von Jahr zu Jahr immer häufiger den Eindruck, dass gesunder Menschenverstand häufig eine echte Illusion ist.

Von Stephan Boden