Brandenburg/H

Das Internet vergisst nie. Manchmal ist das schlecht, manchmal aber auch ziemlich toll. Heute morgen war wieder so einer der Momente, als ich mich über die Möglichkeiten gefreut habe. Mein Google-Fotos-Account erinnert mich immer wieder mal an bestimmte Momente anhand von Bildern, die am jeweiligen Datum vor ein paar Jahren aufgenommen und automatisch online gesichert wurden.

Stephan Boden auf dem Weg von Berlin-Wedding in seine neue Heimat Brandenburg an der Havel. Quelle: Stephan Boden

Deshalb weiß ich seit heute früh, 7.30 Uhr, dass wir exakt an diesem Tag vor drei Jahren zum ersten Mal in Brandenburg an der Havel waren. Mein Handy zeigte mir das Bild eines Mietautos, das ich morgens per App gebucht hatte, dann ein Bild aus dem Auto, in dem wir in einem Stau an der Müllerstraße im Wedding stehen, danach sehe ich meine Frau vor einem heruntergelassenen Rollladen auf der Straße.

Heute, drei Jahre danach, habe ich eben genau diesen Rollladen geöffnet und schreibe nun diese Zeilen, weil der uns damals unbekannte Raum nun mein Büro ist, die uns damals unbekannte Wohnung heute unser Zuhause ist und Brandenburg an der Havel mittlerweile die Heimat unseres Sohnes.

Zuhause in Brandenburg an der Havel

Wir hatten damals – natürlich im Internet – diese Wohnungsannonce gesehen und uns auf die freie Wohnung beworben, ohne die Stadt zu kennen. Während ich die Anzeige studierte, spielte meine Frau bei Youtube Videos von Brandenburg an der Havel ab, zeigte mir Fotos, Texte, und allein wegen der Schönheit dieser Stadt entschieden wir, uns zu bewerben.

Tags drauf hatte ich die Idee, uns mal das Haus anzusehen und natürlich auch die Stadt. Und drei Tage später kündigten wir unsere alte Bude im Wedding, weil wir bereits den Vertrag für die neue Wohnung unterschrieben hatten.

Stephan Boden auf dem Weg in seine neue Heimat Brandenburg an der Havel. Quelle: Stephan Boden

Viele hielten uns damals wohl für verrückt, solch einen Schritt zu tun, ohne zu wissen, wohin man eigentlich zieht und ohne sich über die neue Stadt ausgiebig zu informieren. Vielleicht war es auch verrückt, aber hätten wir erst lange überlegt, wären wir hier eventuell nie angekommen. In unserem Fall haben gleich zwei Sätze Gültigkeit: „No risk, no fun” und – eines meiner Lieblingszitate des hochgeschätzten Erich Kästner – „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es”. Im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, dass Kästner damit ständig recht hat, jedenfalls bei mir.

Gut angekommen in Brandenburg

Unser erstes Date ist nun also drei Jahre her und das, was in der Zwischenzeit bei uns passiert ist, dafür sind drei Jahre eigentlich zu kurz. Das alles passt normalerweise in drei Jahre eigentlich nicht rein.

Aber auch das Wort „eigentlich“ gehört irgendwie zu unserem neuen Leben dazu. In dieser Zeit haben wir unsere geliebte Hündin Polly verloren, unseren geliebten Hund Günther gefunden, meine Frau wurde schwanger und nun feiern wir dieses Jahr mit unserem Sohn bereits sein zweites Weihnachtsfest und feiert bald sein einjähriges Kita-Jubiläum.

Aus der Wohnung wurden nun zwei Wohnungen, die wir dank unseren lieben Vermietern mit einem Durchbruch verbinden durften. Anja arbeitet wieder für ihren alten Arbeitgeber, der ihr hier in der Stadt ein Büro angemietet hat, damit sie nicht mehr pendeln muss.

Für meine Kunden, die sich überwiegend in Berlin, Hamburg und München befinden, hat sich an unserem Ortswechsel nichts verändert, denn mittlerweile ist der Standort eines Dienstleisters unwichtig. Dazu schreibe ich nun bald schon seit zwei Jahren für die MAZ-Kolumnen, mein zweites Buch über diese Region ist gerade in Arbeit, unser Sohn taucht in den Statistiken als jüngster Corona-Fall mit Symptomen auf. Ach ja, und einen Kleingarten haben wir auch.

Wundervolle Zeit in der Havelstadt

Wir haben hier ziemlich schnell Freundschaften geschlossen, viele Menschen kennengelernt, wundervolle Zeiten mit dem Boot auf dem Wasser erlebt. Und trotz der Pandemie, die uns die nun längste Zeit – seit wir hier leben – begleitet, einschränkt und nervt, fühlen wir uns hier sehr wohl und sind froh, dass wir diesen Schritt vor drei Jahren gewagt haben.

Es war richtig und wir sind uns bewusst, dass wir dabei auch Glück hatten. Ja, es gibt auch Momente, in denen man als gelernte Berlinerin und gelernter Hamburger die Stadt verflucht oder den Kopf schüttelt. An einiges mussten wir uns erst gewöhnen oder werden uns nie dran gewöhnen, sondern nehmen es nun einfach so hin. In einer der kommenden Kolumnen greife ich das Thema mal auf.

Stephan Boden ist mit Familie, Hund und Segelleidenschaft gut in Brandenburg an der Havel angekommen. Quelle: privat

Ich bin bereits ein paar Mal gefragt worden, ob ich das Buch über den Umzug, das nun auch schon zwei Jahre alt ist, nochmal so begeistert schreiben würde. Meine Antwort lautet: „Ja, ganz bestimmt. Vermutlich wäre es an manchen Stellen etwas kritischer, an anderen aber geradezu schnulzig.”

Diese Gedanken, die ich hier aufgeschrieben habe, sind die, die mir heute beim Betrachten der Erinnerungsfotos durch den Kopf schossen. Und danach habe ich eine Entscheidung für diese Kolumne getroffen. Ich halte es schon immer so, dass ich ungern eine lange Zeit das Gleiche mache.

Deshalb wird sich diese Kolumne im kommenden Jahr ändern. Wie, das schreibe ich in der letzten Ausgabe 2021. Heute bleibt mir nur noch eines zu schreiben: Liebe MAZ-Leser, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.

Von Stephan Boden