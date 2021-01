Brandenburg/H

Für diese wöchentlich erscheinenden Beiträge stehen mir immer so um die 3000 Zeichen zur Verfügung. Im Prinzip komme ich mit dem Platz immer ganz gut zurecht, mal mehr, mal weniger. Wenn ich diese Kolumne vor der Corona-Pandemie begonnen hätte, wäre es mir sicherlich schwerer gefallen, diesen Textblock mit Inhalt zu füllen.

Denn (Hach…) was waren das noch für ruhige Zeiten, damals, als man noch ins Kino ging, vorher einen Happen essen oder am Wochenende Besuch bekam. Sonst war ja nachrichtentechnisch gesehen nur selten viel los. Nach meiner langen Zeit in Hamburg und Berlin fand ich diese täglichen, regionalen Meldungen immer sehr beruhigend. Denn wenn ich beispielsweise las, dass jemand eine Dose Billig-Bier im Supermarkt gestohlen hatte, war die Welt für mich auf eine gewisse Weise noch in Ordnung. Es passierte ja vor Corona auch nicht so viel.

Mal ging eine Brücke kaputt, irgendein Stadtteil forderte mehr Laubcontainer, die ewige GroKo in Berlin stritt sich regelmäßig, die AfD war immer gegen alles und dann gab es noch ein paar durchgeknallte Staatschefs in anderen Ländern. Aus heutiger Sicht kommt mir die Zeit bis Anfang 2020 wie ein riesiges Sommerloch vor, in dem es meistens nur kleine Themen gab.

Damit ist nun endgültig Schluss. Allein Corona ist ein Thema, zu dem ich derzeit gut und gerne 30.000 Zeichen täglich schreiben könnte. Kaum habe ich eine Idee für die Kolumne ausgebrütet, kommen die Nachrichten und schon gibt es wieder ein anderes Thema. Aber egal, worüber ich schreibe: wenn ich derzeit so die Newsticker verfolge, dann komme ich ab und zu auf die Idee, dass es vielleicht eine viel schlimmere Mutation vom Corona-Virus gibt, die völlig unentdeckt von Tests das menschliche Gehirn befällt, dort komische Sachen anstellt und einen erheblichen Schaden anrichtet.

Was ist da los?

Am wohl schlimmsten befallen wäre derzeit offenbar Donald Trump. Bei Trump könnte man allein anhand seiner Frisur, die aussieht, als wäre dort ein Meerschweinchen geplatzt, die Infektion nachweisen. Der Mann verhält sich wirklich wie seine Frise. So lustig das klingen mag – so lustig ist das alles gar nicht. Immerhin schafft er es, hunderttausende Menschen dazu zu bringen, völlig freizudrehen und stachelt sie so weit an, dass nun sogar von einer nicht kleinen Zahl an Menschen das Kongressgebäude in Washington gestürmt wurde.

So wie wir das hier in Berlin am Reichstag hatten – nur schlimmer. Man sitzt dann vor den Livestreams und denkt nur noch: Sagt mal Leute, was ist denn eigentlich los? Und was sagt denn Trixi von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der AfD dazu, die auf dem Parteitag demonstrativ einen „Trump 2020“-Mund-Nasenschutz trug? Die findet solche Erstürmungen doch sicher super, oder?

Ganz ruhig bleiben

So. Nun habe ich gewissermaßen erst eine Einleitung geschrieben und allein damit die Zeichenanzahl für diesen Artikel fast schon aufgebraucht. Jedoch noch kein Wort über Impfungen verloren oder über diese – man kann sie nicht anders nennen – Einzeller, die zum Jahreswechsel die Bücherkabine an der Jahrtausendbrücke gesprengt haben.

Allein über dieses Thema könnte ich nun einen sehr langen Artikel schreiben. Andererseits haben diese 3000 Zeichen auch was Gutes: Ich steigere mich nicht so ins Thema rein und mache es wie meine beiden Vorbilder, Hund Günther und Sohnemann Ivan. Denen ist das alles völlig egal, sie sind total entspannt und haben sehr viel Spaß. Und schreiben können sie schon gar nicht. Manchmal ist das beneidenswert.

Von Stephan Boden