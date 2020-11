Bodens Woche: Gutscheine? Dieses Mal wird wirklich kreativ geschenkt

Brandenburg/H

In den Geschäften sieht man jetzt vermehrt Adventskalender. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass wir stramm Richtung Weihnachten marschieren. Dieses Jahr wird das Fest ziemlich anders als früher. Coronabedingt. Urlaub ist ja derzeit eher nicht angesagt und niemand weiß, was noch auf uns zukommt. Wenn ich eine Prognose abgeben sollte, wie die Situation rund um Corona während der Feiertage aussehen wird, würde sie in zwei Worten ausfallen: keine Ahnung.

Dennoch machen wir uns natürlich auch schon Gedanken um Weihnachten. Traditionell feiern wir das Fest immer im engsten Kreis der Familie. Da wir das Glück haben, dass dieser engste Kreis nur aus zwei Haushalten besteht, wird das wohl auch in diesem Jahr klappen - außer, die Coronazahlen steigen noch höher. Mein bester Freund aus Hamburg ist an Weihnachten in diesem Jahr allein, weil sein Sohn bei seiner Mutter sein wird. Eigentlich wollte er die Feiertage in Holland auf seinem Boot verbringen, aber coronabedingt sieht es derzeit nicht so aus, als würde der Plan umgesetzt werden können. Ich hatte ihm angeboten, doch zu uns zu kommen, aber auch das wäre, Stand heute, ja gar nicht erlaubt, weil es zusammen mit unseren Schwiegereltern dann schon drei Haushalte wären. Also warten wir einfach mal ab und feiern dieses Jahr halt „Spontanweihnachten”.

Gutscheine? Dieses Mal wird wirklich kreativ geschenkt

Weihnachten ist ja auch die Zeit der Geschenke. Ich merke das so langsam an meinen Buchverkäufen: Vor allem die Bücher in meinem eigenen Online-Shop, die ich mit persönlicher Widmung anbiete, ziehen so langsam an. Bücher sind sicherlich eine gute Geschenkidee (muss ich ja sagen), aber andere Geschenke dürften dieses Jahr nur selten über den Gabentisch wandern: Theaterkarten, Konzerttickets, Kino-Abos sind im Moment sicher nicht so gefragt. Auch eine neue Skiausrüstung hat nach Ischgl 2020 schon fast eine boshafte Komponente.

Letztes Jahr an Heiligabend hatte ich Anja Premierenkarten für die Faust-Aufführung im Brandenburger Theater geschenkt. Die hängen noch immer ungenutzt in unserer Küche. Unsere Schwiegereltern freuten damals sich sehr auf das Konzert von Karat, welches sie von uns geschenkt bekamen. Nun wetten wir, ob es Karat überhaupt noch geben wird, sollten Konzerte jemals wieder erlaubt sein.

Aber es gibt ja neue Ideen, mit denen man am kommenden Weihnachtsfest seine Lieben überraschen kann. Man muss nur kreativ sein. Dann gibt es dieses Jahr halt mal einen lieb verpackten Impfgutschein, Masken mit lustigen Motiven drauf, eine edle Magnumflasche Flächendesinfektionsmittel, einen Gutschein für ein Essen allein zu Hause vom kontaktlosen Lieferdienst oder Klopapier - das kommt immer gut an. Auch der eine oder andere Aluhut wird sicher unterm Tannenbaum liegen.

Ich vermute, dass wir in der Adventszeit noch mit teilweise strengeren Maßnahmen leben werden müssen. Die Bundesregierung arbeitet darauf hin, dass es über Weihnachten entspannter sein kann und dass wir zumindest ein wenig zusammen feiern dürfen. Ein X-Mas-Lockdown wäre eine Katastrophe. Im Januar gehen die Zahlen dann sicherlich wieder hoch und dann können wir uns wieder auf neue Regeln und Einschränkungen einstellen. Daher sind auch Geschenke ratsam, mit denen man sich im Januar und Februar allein daheim die Zeit vertreiben kann.

Fledermausfilet und nur jedes zweite Raclettegerät befüllt

Anders wird es sicherlich auch an Silvester werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass große Feten zum Jahreswechsel erlaubt sind. Aber auch darauf kann man sich einstellen. Dinner-for-One schauen hat ja eh schon Tradition, ist dieses Jahr aber völlig Up-to-Date und auch unbedenklich. Zu zweit darf man ja feiern und da kann man sich den Abend gut mit gemeinsamen Händewaschspielen vertreiben. Das Fondue wird wegen der Abstandsregeln dann halt mit 75 Zentimeter langen Spießen zu sich genommen (2 x 75 Zentimeter sind 1,50 Meter Abstand) oder man belegt das Raclettegerät nur mit jeder zweiten Pfanne.

Neben den üblichen Zutaten wie Käse, Pilze und Gemüse soll dieses Jahr Fledermausfilet angesagt sein. Um 23.59 Uhr und 50 Sekunden wird dann von Zehn bis Null heruntergezählt. Um Punkt 12 werden freudig die Fenster aufgerissen und das neue Jahr mit dem Lüften der Wohnung begrüßt. Hach - irgendwie freue ich mich drauf.

Von Stephan Boden