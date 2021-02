Bodens Woche: Impfneid, Flugscham und Urlaube im Hochrisikogebiet

Brandenburg/H

Diese Pandemie erweitert den Wortschatz ungemein. Was haben wir nicht schon alles für tolle neue Begriffe gelernt! Worte, die bisher nur Virologen benutzten, werden plötzlich für alle so selbstverständlich, als sei man mit ihnen aufgewachsen. „Schatz, wie ist denn der Inzidenzwert heute?“ schallt es in den Wohnstuben der deutschen Normalos dann beim Servieren der abendlichen Speise, oder auch: „Hach, weißt Du noch, unser Urlaub im Hochrisikogebiet?“

„Lockdown“ ist nun von Sprachforschern zum Anglizismus des Jahres gewählt worden. Zur weiteren Auswahl standen „Homeschooling“, „Superspreader“ oder „Social Distancing“.

In dieser Woche habe ich wieder ein neues Wort gelernt, über welches ich im Anschluss lange nachdachte, weil es so wunderbare Bögen zu unseren Problemen vor der Corona-Zeit schlägt. Dieser Begriff kommt nun im Zuge der Impfungen auf. Wenn dann mal überhaupt weiter geimpft werden sollte, weil ja irgendwie keiner der Hersteller mehr in die EU liefert, wird darüber nachgedacht, wie man mit bereits geimpften Personen umgehen soll. Dürfen die dann mehr als andere?

Sonderrechte für Geimpfte?

Gastro-Verbände fordern, dass geimpfte Personen wieder in Restaurants gehen dürfen, Touristenverbände dasselbe fürs Reisen und die Bundesliga fragt nach, ob geimpfte Menschen dann schnell wieder ins Stadion dürfen. Angesichts der Tatsache, dass ja derzeit nur über 80-Jährige und das Pflegepersonal die Vakzine injiziert bekommen (den Begriff „Vakzine“ benutzte man früher auch nicht, oder), also die – Achtung, wieder ein neuer Begriff – „vulnerablen Gruppen“, stelle ich mir gerade die Südtribüne im Dortmunder Stadion vor – voll mit Menschen zwischen 80 und 100 Jahren und ein paar Leuten im Kittel.

Mit der Pflegerin ins Stadion

Wenn man jedem Bewohner eines Pflegeheimes und seiner Pflegerin ein Ticket gibt, damit sie zusammen ins Stadion können, bekommt das Fanlied „You’ll never walk alone“ eine völlig neue Bedeutung.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Zurück zu meinem neuen Lieblingsbegriff: In dem Zuge der Überlegungen, geimpften Personen mehr ihrer angeblich verlorenen Grundrechte zurückzugeben, kommen bei den ersten Experten sofort Bedenken auf, weil dann beim Rest der Bevölkerung Unmut wegen Ungleichbehandlung entstehen könnte. Da kommt der neue Begriff ins Spiel: „Impfneid“. Menschen sind neidisch auf andere, weil sie sich haben impfen lassen und mehr dürfen.

Neid kannte ich noch aus meiner sehr lange zurückliegenden Kindheit, wenn der Nachbarjunge auf einmal mit einem teuren Cross-Rad durchs Viertel fuhr, während ich mit dem ausgedienten Damenrad meiner Schwester herumdüsen musste. Irgendwann hörte das mit dem Neid bei mir auf, weil Neid überhaupt keinen Sinn macht. Nun gibt es also Impfneid.

Löst jetzt die Impfscham die Flugscham ab?

Ich habe mal in den sozialen Netzwerken danach gesucht, nach Kommentaren, wie die Menschen das dort sehen. Und in der Tat ist es so, dass manche Menschen wütend vor Neid werden, wenn andere plötzlich wieder in ferne Länder fliegen dürfen, während die anderen noch auf ihr (Achtung, neu!) „Impfangebot“ warten. Auffällig oft betrifft dieser Neid Menschen, die vor zwei Jahren noch von einer ganz anderen Sache befallen wurden, auch völlig neu: „Flugscham“.

Die Bahn ist auch nicht immer die Lösung

Kommt jetzt Flugscham kam im Zuge der Klimadebatte auf, als Flugreisen plötzlich böse wurden. Postete man vorher noch jeden Flug auf Facebook, sah man die Leute danach auf einmal in Zügen sitzen. Aber nur kurz, weil „Ssänk juh for träwelling wis Deutsche Bahn“ auch keine Lösung ist. Danach wirkte sich die Flugscham halt so aus, dass man weiter lustig durch die Welt flog, aber sich dafür ein bisschen schämte und es halt niemandem mehr erzählte.

Wenn ich einen Tipp abgeben sollte, welches Wort ich als nächstes lernen werde, habe ich eine Idee: „Impfscham“.

Von Stephan Boden