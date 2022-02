Brandenburg an der Havel - Bodens Woche: In Brandenburg an der Havel fehlen Schnellladesäulen für E-Autos

Der Brandenburger MAZ-Kolumnist Stephan Boden fragt sich diesmal, warum die Stadtwerke den Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage nicht verstehen wollen. Ein Betriebsausflug in die Niederlande könnte helfen.