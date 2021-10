Bodens Woche: Kann mal jemand das Internet ausmachen?

Brandenburg/H

Steffen Freund, ehemaliger Fußballprofi und Nationalspieler, ist mittlerweile Co-Kommentator bei RTL und kommentiert die Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Freund kommt aus Brandenburg an der Havel und dürfte hier wohl jedem ein Begriff sein. Nun ist Freund seit Montagabend offiziell auch “Sexist” und “Frauenhasser”. Jedenfalls liest man das im Netz so, vor allem bei Twitter. Was war passiert? Nachdem sich ein Spieler auf dem Rasen sehr übel verletzt hatte und die Zeitlupe der Verletzung erschien, leitete Freund das so ein: “Die Frauen bitte jetzt mal alle wegschauen.” Ich hätte das wahrscheinlich auch nicht so formuliert, sondern statt “Frauen” vielleicht das Wort “Zartbesaitete” benutzt, aber das kann man im Nachhinein und mit Nachdenkzeit sehr einfach sagen. Außerdem lebe ich davon, Worte zu finden und beschäftige mich sehr viel damit. Wäre ich ehemaliger Fußballer, hätte ich eventuell auch “Frauen” gesagt, wer weiß das schon. Egal - so richtig glücklich ist diese Formulierung sicherlich nicht, aber sie ist auch kein Grund, Fackeln und Mistgabeln zu nehmen und Steffen Freund damit durchs Dorf zu treiben. Aber genau das ist natürlich passiert, im Dorf mit Namen “soziale Medien”.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Diskussionsstränge, in denen über den “Vorfall” geschrieben wird, sind vollgepackt mit Schwarz-Weiß, mit Kategorisierungen, mit Beschimpfungen. Es ist erschreckend, welche Richtung unsere Diskussionskultur genommen hat. Ich diskutiere daher nie mit, sondern habe meinen Twitter-Account nur zur Information. Twitter wird immer unerträglicher und ich verstehe Robert Habeck, der seinen Account vor geraumer Zeit gelöscht hat. Es ist wirklich schwer zu ertragen, wie sich alle Seiten, egal welche, dort verhalten.

Seit Wochen arbeite ich an einem Satireformat, welches ich mit dem Podcaster und Schauspieler Tobias Borchers Ende Oktober auf der Bühne des Fontane-Klubs im Event-Theater aufführe. Um in ein solches Format reinzukommen, habe ich unzählige solcher Shows in der zurückliegenden Zeit konsumiert. Dabei habe ich auch ein paar Talks mit der ehemaligen Night-Show-Legende Harald Schmidt angesehen. Schmidt, dessen Sendungen ich immer geliebt habe, sagt, dass er dieses Format heute nicht mehr so machen könnte, weil viele Leute die Späße nicht mehr verstehen, sie zu ernst nehmen und vor moralistischer Reflexwut durchdrehen würden. Etwas mit Humor zu nehmen, ist irgendwie kaum noch möglich. Eine andere Meinung zuzulassen, ohne sie auf Moral zu röntgen, ebenso. Andere Meinung bedeutet: Stempel drauf, ab in die Schublade damit.

Wie flink man einen Stempel bekommt, habe ich vor einiger Zeit mal wieder erfahren. Ich las den Kommentar einer Journalistin, die die Tigerenten-Geschichte von Janosch für sexistisch interpretiert. Die Kinderbuchregale sollten daher von Janosch befreit werden. Ich halte das für Unfug, schrieb meine Meinung darüber und postete das Ganze auf Facebook. Nach wenigen Minuten postete eine Nutzerin einen Screenshot, der besagte, dass “Männer, die Influencerinnen kritisieren, eigentlich nur das Erlebniskärtchen Frauenhass spielen wollen”. Rumms - ich bin Frauenhasser (was ich ebenso amüsant wie meine Frau finde). Es geht also offenbar nicht um den Inhalt, sondern wer wen kritisiert. Mir persönlich ist es egal, von wem Unfug kommt - egal ob Frauen, Männer, Biodeutsche, Rechte, Linke, Migranten oder wasauchimmer. Wenn ich aber eine Frau kritisiere, bin ich also reflexartig ein Frauenhasser. Gilt das umgekehrt eigentlich auch? Logisch wäre es ja.

Ich habe es übrigens bei dieser Frauenhasser-Unterstellung gelassen. Wenn jemand so etwas behauptet, ohne mich zu kennen, denkt er für mich zu kurz, als dass es eine Diskussion wert wäre.

Das gleiche -Kategorie-Phänomen konnte man damals auch in der Diskussion um den Fußballer Özil beobachten. Nachdem er sich mit dem Autokraten Erdogan ablichten ließ, wurde jeder, der diese Sache kritisierte, gleich als Rassist oder Nazi abgestempelt. Ich würde niemals einen Unterschied nach Geschlecht oder Herkunft machen: wenn ich was doof finde, finde ich es doof, egal von wem. Es macht für mich keinen Unterschied. Man könnte sogar auf den Gedanken kommen, dass Menschen, die jede Meinung reflexartig kategorisieren und alles auf Moral, Geschlecht und Herkunft abklopfen, eigentlich diejenigen sind, die ein seltsames Problem mit Geschlecht und Herkunft haben. Denn wenn man unterscheidet, ob eine Frau, ein Mann, ein Deutscher oder ein Migrant etwas gesagt hat, unterscheidet man diese Menschen in verschiedene Gruppen. Auf solch eine Idee komme ich nie, wenn sich jemand dumm anstellt oder Unfug verbreitet.

Ganz absurd wird es, wenn man die Diskussion um die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich verfolgt. Heinrich hatte zwar vor ihrer Wahl offenbar viele Tweets gelöscht, aber viele auch vergessen. Nun kommen immer mehr davon zu Tage, teilweise postete sie vor langer Zeit im jugendlichen Alter Hakenkreuze, Morddrohungen, üble Schimpfworte und anderes dummes Zeug. Heinrich hat Migrationshintergrund und ist das, was mal politisch korrekt als PoC, also Person of Colour bezeichnet (farbige Person) bezeichnet. Im Netz wird sie nun als Rassistin beschimpft und weil sie PoC ist, werden die Menschen, die Frau Heinrich kritisieren, ebenso als Rassisten beschimpft. Da findet niemand mehr durch, oder um es mit einer Facebook-Beziehungsstatus-Option zu beschreiben: “Es ist kompliziert.”

Letzte Woche waren Facebook, Instagram und WhatsApp für einige Stunden weltweit offline. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass jemand das Internet für eine Weile ausmacht, bis alle wieder ein wenig runtergekommen sind. Leider war dem nicht so und so bleibt mir zu diesem ganzen Diskussionsgedröse nur eines zu sagen: “Herrje!”

Von Stephan Boden