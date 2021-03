Bodens Woche: Kontrollverlust in luftigen Höhen

Brandenburg/H

Bereits seit 2008 fliege ich mit Drohnen. Seitdem hatte ich etwa vier bis fünf davon, in allen Größen und Ausführungen. Ich komme sicherlich auf über 1000 Flugstunden. Ich lande in meiner Hand, bin die Dinger schon vom segelnden Boot aus geflogen, habe die erforderlichen Lizenzen vom Luftfahrt-Bundesamt und kann behaupten, dass ich diese Quadrokopter ziemlich gut beherrsche, die Gesetze einhalte, verantwortungsvoll fliege und weiß, was ich tue. Warum ich das erzähle? Ich komme am Ende dieses Beitrages darauf zurück.

Neulich fuhr ich mit dem Auto durch die Altstadt, gelangte an eine Kurve und sah vor mir im feinsten Sonnenlicht das schöne alte Rathaus. Währenddessen hörte ich Inforadio und es schwappten die Corona-Nachrichten aus den Lautsprechern meines Autos. In diesem Moment, direkt vorm Rathaus, dachte ich darüber nach, wie es unserem Oberbürgermeister Steffen Scheller wohl derzeit so geht. Den Rest des Weges dachte ich weiter darüber nach und als ich vor unserer Haustür parkte, hatte ich ein Fazit: Mannomann! Mit Herrn Scheller möchte ich gerade nicht tauschen.

OB von einer Stadt mit über 70.000 Einwohnern zu sein bedeutet, in oberster Verantwortung für ziemlich viele Dinge und Bereiche zu stehen. Und es sollte klar sein, dass einem alles, wirklich alles, was in unserer Stadt schief läuft oder nicht so funktioniert, wie sich das jeder Einzelne vorstellt, vor die Füße geworfen wird. Jedes noch so kleine Schlagloch. Man sieht das derzeit sehr gut anhand der vielen Baustellen in der Stadt. Die einen regen sich über zu viele Baustellen auf, die anderen, weil es so viele Straßen in schlechtem Zustand gibt.

Dann kommt noch das Brückenchaos einer Bundesstraße dazu, die Bundesstraße heißt, weil sie Bundessache ist und die Stadt dafür nicht in Verantwortung steht, sondern nur das Drumherum regeln muss. Auch da konnte und kann man im Netz oft lesen, dass natürlich unser OB an der kaputten Brücke schuld ist. So geht das in jedem Bereich. Sieht man Herrn Scheller auf einem Bild mit der gehissten Tibet-Flagge vorm Rathaus, dauert es nicht lange, bis jemand schreibt: „Der soll mal unsere Probleme anpacken.“

Sieht man kein Bild von ihm, heißt es, er sei nicht präsent und würde sich „im Rathaus verschanzen und sich um nichts kümmern“. Jeder kommentiert, jeder kritisiert. Ich jedenfalls werde mir auf keinen Fall anmaßen, den Job zu bewerten. Auch wenn ich finde - ich habe immerhin in Hamburg unter „Scholzomat“ Olaf Scholz und Berlin unter Herrn.. .wie hieß der noch… ach ja: Müller gelebt - dass hier in der Stadt sehr vieles sehr wunderbar funktioniert und das Krisenmanagement gut ist. Und das hat sicherlich auch mit Herrn Scheller zu tun. Aber - Augen auf bei der Berufswahl - das weiß man vorher, wenn man einen solchen Job übernimmt. Kritik aus allen Rohren gehört zur Tätigkeitsbeschreibung nun mal dazu. Politiker sind immer schuld. Und irgendwas ist eh immer. Kluge Entscheidungen, und davon gibt es auch viele, werden oft gar nicht kommentiert.

Was nun seit einem Jahr dazu kommt, ist Corona. Da geht es derzeit ja wirklich drunter und drüber. Es passieren Dinge, für die ein Oberbürgermeister überhaupt nichts kann, die aber am Bild des Politikers generell kratzen und die dem Rathaus sicherlich sehr viel Arbeit und Kopfzerbrechen bereiten: fehlende Impfstoffe, fehlende Masken, fehlende Tests, raffgierige Bundestagsabgeordnete, seltsame Inzidenzwertregelungen. Dazu stehen noch Wahlen an, weshalb vor allem nicht in Verantwortung stehende Politiker generell gerade sehr laut sind und gern populäres, aber oft nicht umsetzbares Zeug von sich geben. Das ist immer so vor Wahlen.

In Corona-Zeiten ist das alles jedoch noch viel schlimmer. Und so stelle ich mir vor, dass dieser Job des Bürgermeisters derzeit oft zum Haare raufen ist, weil dieses Chaos nun halt auch immer wieder auf Herrn Schellers Schreibtisch landet. Die Politik vor Ort muss schließlich das umsetzen, was die Politik woanders beschließt. Das stelle ich mir gerade ziemlich kompliziert vor und halte es für eine der undankbarsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Das, was da teilweise in Berlin und Potsdam abgeht, kann man durchaus als unkontrollierbar bezeichnen, wenn man hier im Rathaus die Verantwortung trägt.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: privat

Und bei „unkontrollierbar“ komme ich nun auf meine Drohne zurück: Vor zwei Wochen fuhren wir nach Rathenow, ein schöner, windstiller Sonntagmorgen. Da ich meine Kameratasche, und somit auch die Drohne, immer dabei habe, bin ich dort dann auch geflogen, um ein paar Fotos zu machen. Die Drohne war gerade gewartet worden, hatte neue Propeller, ein Update, der Vorflug-Check zeigte keine Probleme und so ging es auf erlaubter Höhe und erlaubten Abständen langsam los. Plötzlich aber machte sich das Teil selbstständig.

Ich konnte nichts mehr machen und alle Prozeduren, die man bei solchen Problemen durchführt, wie erstmal Höhe gewinnen um Sicherheitsraum zu haben oder das Drücken der Return-to-Home-Taste (automatische Notlandung am Startplatz), zeigten keine Wirkung. Ich hatte die Drohne, bei der ein technischer Defekt vorlag, nicht mehr unter Kontrolle. Sie flog davon, mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus, stürzte jedoch nicht ab, rammte zwei weitere Häuser und entschwand dann in den Tiefen der Straßenzüge Rathenows. Ich weiß genau, was die umstehenden Passanten über mich dachten, man sah es ihnen an: „Was für ein Idiot“, „zu blöd, eine Drohne zu steuern“ - solche Dinge halt.

Irgendwie war die Drohne wie Corona. Unkontrolliert. Und irgendwie kann ich in Hinsicht auf die umstehenden, teilweise kopfschüttelnden Leute nachvollziehen, wie sich ein Oberbürgermeister in dieser Pandemiezeit fühlen muss. Irgendwie war ich kurz mal ein kleiner OB.

Ich habe die Drohne übrigens zurück bekommen. Sie lag auf dem Dach des City-Centers, wo der Hausmeister sie fand. Es ging also zum Glück gut aus und ich habe Rathenow nicht kaputt gemacht.

Von Stephan Boden