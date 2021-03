Bodens Woche: Lockerungen funktionieren wie Prüfungen

Brandenburg/H

Eben fiel mir wieder ein, dass wir ja diese Pandemie haben. Das Thema ist so ausgelutscht, dass ich nur noch selten darüber nachdenke. Wenn man sich nicht gerade in der Innenstadt aufhält, wo Läden sind, merkt man im normalen Alltag auch nichts davon. Das Leben läuft ja irgendwie ganz normal, bis auf manche Freizeitaktivitäten, die man derzeit nicht macht, weil es sie ja auch gar nicht gibt. Beim Einkauf bemerke ich die Maske mittlerweile auch nicht mehr. Die ist so normal geworden. Einzig, wenn man an der Kasse steht und die Headlines dieser Zeitung mit den vier Buchstaben sieht, die immer sehr aufgeregt und reißerisch wirken, denkt man: „Ach ja - is’ ja Corona!“ Da ich diese Zeitung nie lese oder gelesen habe, ist die Sache beim Bezahlvorgang auch schon wieder vergessen.

Ich glaube aber, dass viele Leute nicht mehr so viel über die Pandemie nachdenken, hat noch einen weiteren Grund: Sie sind es leid. Vor allem diese ständigen Diskussionen darum. Jeder ist immer anderer Meinung. Eben las ich, dass sich die Kosmetikstudios aufregen, weil die Friseure wieder geöffnet haben, Kosmetiksalons jedoch nicht. Würde man denen erlauben zu öffnen, würden sich zunächst die Schuhgeschäfte, dann die Textiler und so weiter aufregen. Ist zu wenig Impfstoff da, regt man sich auf. Nun ist zuviel von dem Astrazeug da und wird nicht abgerufen, weil die Leute denken, es sei nicht so gut. Darüber wird sich auch wieder aufgeregt und jeder weiß was dazu. Ich bin das ständige Gemeckere irgendwie leid.

Ich bin aber auch diese ständig wiederkehrenden Ministerpräsidentenkonferenzen leid, in denen immer was Neues beschlossen wird, was allerdings vorher schon überall verbreitet wird, weil jeder mit jedem darüber plappert. Und Ministerpräsidenten schicken ganz offenbar ständig SMS und WhatsApp-Nachrichten zu Journalisten. Also weiß man vorher schon immer, was kommen wird und nach der Konferenz nicht mehr, was jetzt eigentlich beschlossen wurde. Hat irgendwer da draußen noch eine Ahnung, was man gerade darf und was nicht?

Und wenn man was darf, gibt es einen Aufschrei, genau wie dann, wenn man etwas nicht darf. Wochenlang las man, dass doch endlich die Schulen wieder aufmachen müssen. Nun haben sie, genau weiß man das allerdings auch nicht, weil überall anders, wieder geöffnet und nun wird geschimpft, weshalb man die Schulen wieder aufmacht. Dieses Thema ist so omnipräsent, dass es bei mir eine Wirkung hinterlässt, die man in der Tierwelt, zum Beispiel bei Schweinen, „Duldungsstarre“ nennt. „Ach, komm. Mach’ doch was du willst, mir doch egal.“

Ich bin weit davon entfernt, immer reflexartig auf Politiker zu schimpfen, weil ich großen Respekt vor Entscheidungsträgern in solch einer schwierigen Situation habe. Aber worauf ich mittlerweile manchmal ganz zart beginne zu schimpfen, sind diese ständigen Treffen, bei denen dann das nächste Treffen beschlossen wird. Dabei könnte es so einfach sein: Es geht um Infektionszahlen, die runter müssen. Und je nach Infektionsgeschehen muss man reagieren und entweder lockern oder die Maßnahmen verschärfen. Nur darum geht es. Ich verstehe nicht, weshalb nicht einfach gesagt wird, bei einer Inzidenz von wasweißich treten folgende Maßnahmen in Kraft, sinkt die Inzidenz dann, gibt es wieder Werte, bei deren Erreichen gelockert wird. Eine ganz simple Liste. Welche Zahlen da stehen, ist mir völlig Wurscht.

Nur ist das für jeden dann nachvollziehbar und vor allem: einschätzbar. So aber hoffen alle wieder auf neue Lockerungen, obwohl die Zahlen gerade wieder in die Höhe gehen. Das ist im Prinzip wie bei Prüfungen: Erreicht man eine bestimmte Punktzahl, dann besteht man. Erreicht man sie nicht, fällt man halt durch. Das versteht nun wirklich jeder. Außerdem hat es zur Folge, dass die Menschen vielleicht mehr bei den Maßnahmen mitmachen, als sie es wirklich tun, weil alle zusammen die Inzidenzen runter bekommen wollen, um endlich wieder zum Italiener gehen zu können.

So aber warten alle immer wieder ab, was beschlossen wird, um dann zu meckern. Wenn wir alle jedoch ehrlich zu uns wären, würden wir über uns selbst meckern müssen. Denn jeder ist dafür verantwortlich, dieses Virus nicht zu verbreiten. Und trotz aller Maßnahmen sieht man immer wieder, dass Menschen sich einfach nicht daran halten. Wenn jeder mal ab und zu eine Ausnahme macht, kommen bei über 80 Millionen Einwohnern echt viele Ausnahmen zusammen. Man sieht es jeden Tag, wenn zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt eine Kiste Bier, 20 Bratwürste und Grillkohle gekauft wird. Das wäre ein echt hungriger Haushalt.

Was ich aber eigentlich sagen will: Das, was wirklich nervt, ist das Corona-Virus selbst. Es wäre zu wünschen, dass wir alle es endlich mit Klugheit vertreiben.

