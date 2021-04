Brandenburg/H

Heute mal was zur Politik. Dafür nur zwischen drei- bis viertausend Zeichen zu haben, ist eigentlich unmöglich. Ich versuche es aber dennoch: Die Bundes-CDU zerlegt sich gerade selbst und der kleine König von NRW, den laut Umfragen irgendwie niemand als König von Deutschland haben will, versucht alles, wenigstens als König von Deutschland nominiert zu werden. Vor kurzem las ich einen sehr schönen Namensvorschlag für Herrn Laschet: „Armin, Lasset“. Während ich diesen Text schreibe, ist noch nicht klar, ob nun Lasset oder der bayrische König kandidiert. Vielleicht kommt ja Merz noch mal zurück.

Die Grünen kommen derzeit vor Lachen kaum noch in den Schlaf, weil ihnen ohne großes Zutun die Prozente nur so entgegenfliegen. Allerdings wird auch das noch lustig. Herr Habeck, dessen Instagram-Fotos oft so gestellt aussehen wie Hedwig-Courths-Mahler-Buchcover, sagte unlängst in einer Talkshow, also einer TV-Sendung von und mit Karl Lauterbach, dass es noch nicht entschieden sei, ob er oder „Annalena“ für die Grünen ins Rennen um die Kanzlerschaft geht. Wenn „Annalena“ jedoch nicht als Person oder Politikerin, sondern als Frau antreten würde, ließe er ihr natürlich ohne zu zögern den Vortritt.

Ich habe dann noch mal zurückgespult und ja - er hat es wieder gesagt. Ich habe das also richtig verstanden: Es entscheidet nicht die Qualifikation oder ob man geeignet ist, sondern das Geschlecht. Also mir persönlich ist und war es immer egal, ob eine Frau, ein Mann oder was auch immer Kanzler oder Kanzlerin wird - ich finde da andere Punkte entscheidender und denke da wohl geschlechtsneutraler. Aber ich bin ja ein alter weißer Mann, ein Boomer. Witzig finde ich vor allem die AfD, die es bis heute nicht hinbekommen hat, ihre Parteitage digital durchzuführen und sich alle Teilnehmer deshalb immer noch persönlich treffen.

Die wollen nun aus der EU raus, aus dem Euro, Grenzkontrollen und Wehrpflicht wieder einführen, Masken und auch die GEZ abschaffen. Das AfD-Programm könnte man getrost mit „Rückwärts immer, vorwärts nimmer“ betiteln. Zwischendurch gab es auf dem Parteitag einen Beschluss, dass nur noch Migranten ins Land gelassen werden, die mindestens fünf Millionen Euro Vermögen mitbringen. Ist der AfD bewusst, dass dann Bill Gates ganz easy einwandern dürfte? Nachdem Frau von Storch dann halb wutentbrannt, halb wirr, feststellte, man hätte einem Beschluss zugestimmt, dessen Text so lang war, dass ihn keiner verstanden hat, wurde der Beschluss wieder zurück genommen. Jetzt kommt man also auch mit nur 4,9 Millionen auf dem Konto ins Land. Prima!

Die FDP fordert jede Woche was anderes, je nachdem, was Lindner gerade so einfällt. Der hat sich für seine digitalen Interviews und Selfie-Videos ein Ringlicht angeschafft, dass er offenbar immer dabei hat und ihn besser aussehen lässt. Die SPD gibt es auch noch. Dessen Kanzlerkandidat Olaf „Scholzomat“ Scholz war mal „mein“ Bürgermeister, als ich noch in Hamburg lebte. Aus dieser Zeit habe ich seinen versemmelten G-20-Gipfel in Erinnerung und dass er ziemlich beleidigt war, nachdem seine angedachte Olympia-Bewerbung von den Hamburgern abgelehnt wurde. Aber wenigstens lächelt er immer. Ansonsten fällt mir inhaltlich zur SPD nichts ein, ebenso wie zu den Linken. Außer, dass die beiden Parteien zusammen mit den Grünen den Berliner Mietendeckel umgesetzt haben, der dazu führte, dass sich das Wohnungsangebot nun halbiert hat.

Statt also schnell auf die Entwicklung der Pandemie klug, schnell und parteiübergreifend zu reagieren, wird derzeit überwiegend Wahlkampf gemacht. Ich plädiere deshalb für einen Zusatz im Grundgesetz, in dem beschlossen wird, dass während Pandemien kein Wahlkampf stattfinden darf. Sollten künftig in Zeiten von Pandemien jedoch Bundestagswahlen anstehen, soll einfach Hansi Flick kommissarisch Bundeskanzler sein, bis die Pandemie vorbei ist. So aber ist die Politik auf Bundesebene derzeit eher mit dem kurz vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga stehenden FC Schalke 04 zu vergleichen.

Von Stephan Boden